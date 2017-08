Plānotais budžeta deficīts 2018. gadā – 1% no IKP

Foto: F64

Īstenojot nemainīgu politiku, vispārējās valdības budžeta deficīts 2018. gadā būs 1% no iekšzemes kopprodukta (IKP), prognozē Finanšu ministrijā (FM). Savukārt 2019. gadā deficīts varētu būt 0,9% no IKP, bet 2020. gadā tiek prognozēts budžeta pārpalikums 0,4% no IKP.