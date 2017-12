Rīgas budžets 2018

Ar 34 balsīm "par" nākamā gada budžets ir pieņemts.

Rīgas pilsētas budžeta izskatīšanas sēde šogad – garākā pēdējā 21 gada laikā.

Nākamā gada budžetam būs 48,2 miljonu eiro deficīts, kas ir 5,3% no kopējiem 906,6 miljonu eiro ienākumiem. Pašvaldības izdevumi kopumā būs 954,9 miljoni eiro.

Teksta tiešraidi ar to arī noslēdzam. Paldies, ka sekojāt līdzi!

Par budžetu balsoja 34 deputāti, bet pret bija 24 domnieki. http://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/pec-tris-dienu-ilgas-kivesanas-pienemts-rigas-nakama-gada-budzets.d?id=49551553

Deputāti noraida 65 no 66 priekšlikumiem. Atbalstu guva vien pie frakcijām nepiederošā deputāta Putniņā priekšlikums par atbalsta programmu jaunajiem uzņēmējiem.

“Vienotības” pārstāvis Ķirsis iesaka 500 tūkstošus eiro no Sabiedrisko attiecību nodaļas finansējuma novirzīt 10 tūkstošu darbavietu izveidei galvaspilsētā. Priekšlikumu noraida.

NA deputāts Klotiņš rosina “Rīgas satiksmes” dotāciju saglabāt pagājušā gada līmenī – 88 miljonu eiro apmērā. Priekšlikumu noraida.

Pie frakcijām nepiederošais deputāts Oskars Putniņš aicina piešķirt finansējumu jauno uzņēmēju atbalsta programmas izveidei. Priekšlikumu atbalsta.

50 tūkstošus eiro bijusī Latvijas izlases basketboliste Jēkabsone-Žogota lūdz arīdzan Rīgas skolēnu līdzdalībai starptautiskajos pasākumos. Priekšlikumu noraida.

Jēkabsone-Žogota arīdzan lūdz līdzekļus “Rīgas Nacionālās sporta manēžas” renovācijai. Priekšlikumu noraida.

LRA/LA deputāte Anete Jēkabsone-Žogota prasa 100 tūkstošus eiro programmas izveides, kas piešķirs pašvaldības līdzfinansējumu akreditētām profesionālās ievirzes privātajām sporta skolām Rīgā. Priekšlikumu noraida.

NA deputāts Locis lūdz atvēlēt 30 tūkstošus eiro iekārtām, kas Vecmīlgrāvī nepārtraukti meklēs smakas. Priekšlikumu noraida.

NA deputāts Klotiņš aicina nepiešķirt 171 000 eiro domes deputātu autostāvvietu mēneša abonementiem “Rīgas satiksmes” stāvvietās. Viņš šos līdzekļus iesaka novirzīt invalīdu pacēlāju nodrošināšanai. Priekšlikumu noraida.

JKP deputāts Krišjānis Feldmans lūdz 5000 eiro gājēju pārejas izveides Torņakalna ielas krustojumā ar Ojārā Vācieša ielu. Priekšlikumu noraida.

NA deputāts Puntulis prasa 500 eiro, lai Kārļa Ulmaņa gatvē uzstādītu piemiņas plāksni, kas rīdziniekus un pilsētas viesus iepazīstinās ar Ulmaņa personību. Priekšlikumu noraida.

JKP deputāts Jānis Bordāns aicina nepiešķirt 2,2 miljonu eiro dotāciju SIA “Rīgas meži”. Priekšlikumu noraida.

JKP deputāte Marija Balcere prasa 15 tūkstošus eiro informatīvo bukletu izsūtīšanai rīdziniekiem. Priekšlikumu noraida.

JKP deputāts Sandis Riekstiņš lūdz papildus 2910 eiro Zelta fonda stipendiju izmaksai. Priekšlikumu noraida.

NA deputāte Baiba Broka prasa 160 tūkstošus eiro velosipēdistu un gājēja celiņa izbūvei pār Kīleveina grāvi, kas savienos Jelgavas un Mūkusalas ielu. Priekšlikumu noraida.

Pusmiljonu eiro NA deputāts Klotiņš prasa Zantes ielas pārbūvei un asfaltēšanai. Priekšlikumu noraida.

Ķirsis arīdzan lūdz novirzīt 25% finansējumu no katras Rīgas apkaimes samaksātā NĪN konkrētās apkaimes attīstībai. Priekšlikumu noraida.

Ķirsis aicina 100 eiro piešķirt mēra Ušakova, bet 120 eiro vicemēra Andra Amerika (GKR) sūtīšanai uz Valsts administrācijas skolas kursiem par korupcijas riskiem amatpersonu darbībā. Priekšlikumu noraida.

Vēl Ķirsis cer pašvaldībai ietaupīt 27 600 eiro, lūdzot atteikties no direktora vietnieka štata vietas izveides Satiksmes departamentā. Priekšlikumu noraida.

“Vienotības” deputāts Ķirsis prasa rast 100 tūkstošus eiro, ko izmantot īres namu koncepcijas izstrādei. Priekšlikumu noraida.

Vēl Locis aicina piešķirt 12 tūkstošus eiro, lai pie padomju okupācijas laika pieminekļiem izvietotu skaidrojošas plāksnes, kurās “tiktu skaidrota katra konkrētā pieminekļa nozīme un definēts, ka ideoloģiskie padomju vēstījumi, kas redzami šajos pieminekļos, neatbilst vēsturiskajai patiesībai”. Priekšlikumu noraida.

NA deputāts Locis aicina piešķirt 5000 eiro drošības uzlabošanai ar cauruļu orientieriem Strazdumuižas neredzīgo ciematā. Priekšlikumu noraida.

“Vienotības” deputāts Ērenpreiss mudina ļaut Afganistānas kara veterāniem par brīvu braukt Rīgas sabiedriskajā transportā. Deputāts aprēķinājis, ka tam vajadzīgi papildus 55 tūkstoši eiro. Priekšlikumu noraida.

NA deputāts Klotiņš, atsaucoties uz lērumu iedzīvotāju sūdzību, lūdz izbūvēt Dīķa ielu posmā starp Briņģu un Bikstu ielu par 150 tūkstošiem eiro. “Dīķa ielas izbūve 130 metru garā vēl neizbūvētā posmā nepieciešama, lai atslogotu pārslogoto Graudu ielu. Jau gadiem neizbūvēto ielas posmu vieglo auto vadītāji lieto, lai nokļūtu no Graudu ielas pārbrauktuves uz Vienības gatvi,” skaidro Klotiņš. Priekšlikumu noraida.

Savukārt 10 tūkstošus eiro deputāte Broka vēlas Rīgas skolu iesaistīšanai “Junior Achievement” praktiskās uzņēmējdarbības izglītības programmās. Priekšlikumu noraida.

Vēl ar 100 tūkstošiem eiro deputāte Broka aicina atbalstīt Rīgā mītošo valsts augstskolu biznesa inkubatorus un jauno uzņēmumu attīstību. Priekšlikumu noraida.

Baiba Broka no NA frakcijas piedāvā piešķirt 250 tūkstošus eiro koncepcijas izstrādei par bērnudārzu attīstību Rīgā. Priekšlikumu noraida.

NA deputāte Ieva Holma aicina piešķirt 45 tūkstošus eiro, kas ļaus pārprojektēt Dolomīta ielā esošā sociālās palīdzības nama pirmo stāvu, kas Rīgas Sociālajam dienestam vairs nebūs vajadzīgs. Deputāte plāno, ka tur varētu ievākties kāda no 212 daudzbērnu ģimenēm, kas šobrīd gaida pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumā. Priekšlikumu noraida.

NA deputāts Puntulis prasa 51 000 eiro, lai rīdzinieki varētu apgūt latviešu valodu. Priekšlikumu noraida.

Jaunās konservatīvās partijas (JKP) deputāte Juta Strīķe prasa 1,5 miljonus eiro, lai “nodrošinātu atbilstošu dzīvesvietu” 37 ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti. Priekšlikumu noraida.

Tāpat “Vienotības” deputāte Andersone mudina palielināt bērnudārza audzinātāju atalgojuma celšanai par 100 eiro katrai likmei. Deputāte šī plāna īstenošanai lūdz 4,8 miljonus eiro. Priekšlikumu noraida.

Vēl Andersone lūdz 540 tūkstošus eiro dažādu skolu nometņu programmu īstenošanai. Priekšlikumu noraida.

Andersone arīdzan lūdz 1,5 miljonus eiro trīs jaunu bērnudārzu būvniecības sākšanai tajās Rīgas apkaimēs, kur rindas uz pirmsskolas izglītības iestādēm ir visgarākās. Priekšlikumu noraida.

“Vienotības” deputāte Inese Andersone vēlas palielināt līdzmaksājumu līdz 250 eiro mēnesī to bērnu vecākiem, kuri apmeklē privātos bērnudārzus. Deputāte aplēsusi, ka tam kopumā vajadzīgi 3,4 miljoni eiro. Priekšlikumu noraida.

LRA/LA deputāts Zeps lūdz 50 tūkstošus eiro, lai nosegtu projekta izmaksas, kurā pētīs iespējas pārveidot 11. novembra krastmalu, auto plūsmu novirzot pazemes tunelī. Priekšlikumu noraida.

NA deputāts Puntulis lūdz 7000 eiro bērnu rotaļu laukuma remontam Bultu un Prūšu ielas krustojumā. Priekšlikumu noraida.

Locis arīdzan lūdz 300 tūkstošus eiro domes pakļautībā esošo sporta, mūzikas un mākslas skolu, kā arī interešu izglītības centru pedagogu veselības apdrošināšanai. Priekšlikumu noraida.

Vēl Locis prasa 70 tūkstošus eiro luksofora uzbūvēšanai Hipokrāta un Malienas ielas krustojumā, lai” uzlabotu Juglas vidusskolas skolēnu un citu Rīgas iedzīvotāju drošību”. Priekšlikumu noraida.

NA deputāts Locis lūdz 16 tūkstošus eiro jaunas štata vietas izveidei Rīgas pilsētas Būvvaldē. Šis darbinieks gādātu par vides pieejamības jautājumiem. Priekšlikumu noraida.

Puntulis arīdzan nobažījies par bērnu rotaļu laikumu Zeltiņu ielā, kura remontam viņš lūdz 7000 eiro. Priekšlikumu noraida.

Vēl Puntulis lūdz 300 tūkstošus eiro tautas tērpu nodrošināšanai Rīgas amatiermākslas kolektīviem, kuru dibinātājs nav pašvaldība. Priekšlikumu noraida.

NA frakcijas priekšsēdētājs Nauris Puntulis lūdz 6000 eiro, lai Purvciema un Pļavnieku apkaimē izveidotu jaunu mūzikas skolas filiāli. Priekšlikumu noraida.

https://twitter.com/IneseAndersone/status/941609997229805568

NA deputāts Klotiņš atskārtis, ka Rīgas vēsturiskajā centrā ir pārāk maz novietņu velosipēdiem. Problēmas risināšanai viņš lūdz 25 tūkstošus eiro. Priekšlikumu noraida.

Deputāts Pulks lūdz piešķirt 15,2 miljonus eiro Rīgā deklarēto pensionāru veselības polišu nodrošināšanai 100 eiro vērtībā, kas kompensēs zāļu iegādi, kā arī ambulatoros un stacionāros pakalpojumus. Priekšlikumu noraida.

Vēl Ērenpreiss lūdz trīs miljonus eiro atvēlēt Āgenskalna tirgus rekonstrukcijai un teritorijas labiekārtošanai. Priekšlikumu noraida.

"Vienotības" deputāts Lauris Ērenpreiss lūdz rast 120 tūkstošus eiro Meža, Sabiles un Magoņu ielas remontam un asfaltēšanai. Priekšlikumu noraida.

Vēl 100 tūkstošus eiro deputāts Pulks prasa audžu ģimeņu atbalstam. Priekšlikumu noraida.

"Vienotības" deputāts Olafs Pulks rosina veloceliņam Imanta–Daugavgrīva paredzētos līdzekļus novirzīt velo infrastruktūras attīstībai un izveides no pilsētas centra uz tās apkaimēm. Priekšlikumu noraida.

"Vienotības" frakcijas deputāts Vilnis Ķirsis līdz piešķirt 13,2 miljonus eiro, lai brīvpusdienas varētu saņemt visi pirmsskolas izglītības iestāžu skolēni Rīgā.

Klotiņš mudina piešķirt 2,5 miljonus eiro automašīnu stāvparku izveidei Juglā pie 6. maršruta tramvaja galapunkta, Maskavas ielā netālu no tirdzniecības centra "Dole", kā arī Bauskas ielā netālu no Mūkusalas un Bauskas ielas krustojuma. "Pakāpeniski ierīkojot stāvparkus, Rīgas pašvaldība risinās gaisa piesārņojuma problēmu un radīs kombinētās mobilitātes iespējas, lai piesaistītu jaunus pasažierus sabiedriskajam transportam," lūgumu pamato Klotiņš. Priekšlikumu noraida.

Vēl Klotiņš, ņemot piemēru no citām Eiropas valstīm, lūdz 3000 eiro dienesta velosipēdu pilotprojektam. 10 velosipēdus pašvaldības darbinieki varēs izmantot darba laikā, lai nokļūtu no vienas iestādes uz citu. Priekšlikumu noraida.

Klotiņš vēlas arī 5000 eiro laivu piestātņu ierīkošanai Ķengaraga promenādē. Priekšlikumu noraida.

Deputāts Klotiņš aicina piešķirt 17 125 eiro, lai Satiksmes departamentā izveidotu jaunu darba vietu – velosatiksmes attīstības vadītāju. Šis cilvēks, mēnesī "uz papīra" pelnot 1150 eiro, gādās par Rīgas pilsētas Velosatiksmes attīstības koncepcijas ieviešanu dzīvē. Deputāts atsaucas uz koncepcijā minētajām atziņām par štata vietām, kuras ieņemošie gādātu par velosatiksmes projektu attīstību galvaspilsētā. Priekšlikumu noraida.

LRA/LA frakcijas pārstāvis Ojārs Judrups aicina vairāk naudas atvēlēt pirmsskolas izglītības iestādēm. Priekšlikumu noraida.

LRA/LA deputāts Viesturs Zeps aicina domniekus piešķirt vairāk līdzekļus "Tehniskās jaunrades dienas" organizēšanai. Priekšlikumu noraida.

Deputāts Klotiņš no NA aicina piešķirt 168 tūkstošus eiro, lai invalīdu dzīvesvietās nodrošinātu pacēlājus. Deputāts norāda, ka Labklājības departamentā pēc pacēlāja rindā gaida 149 personas. Par Klotiņa prasīto summu tos varēs nodrošināt vēl 40 cilvēkiem, jo stacionāra pacēlāja cena ir ap 6000 eiro. Priekšlikumu noraida.

Bondars arīdzan aicina nepiešķirt ieplānotos gandrīz divus miljonus eiro nodibinājumam "Riga.lv". Priekšlikumu noraida.

LRA/LA pārstāvošais deputāts Mārtiņš Bondars mudina piešķirt līdzekļus "izcilo studentu atbalsta programmai". Viņš lūdz miljonu eiro, lai Latvijas pilsonis, kurš kvalificējas un studē kādā no 10 labākajām pasaules augstskolām, saņemtu Rīgas atbalstu izdevumu segšanai, ja jaunietis apņemas pašvaldībā dzīvot un strādāt nākamos 10 gadus pēc studiju beigām. Priekšlikumu noraida.

Klotiņš arīdzan aicina rast 300 tūkstošus eiro, lai pārbūvētu Mazo Piena ielu un atjaunotu tās bruģa segumu, kurš "pazudis pēc 2004. gada komunikāciju darbiem". Priekšlikumu noraida.

NA deputāts Klotiņš lūdz 200 tūkstošus eiro ielu apgaismojuma ierīkošanai Vakarbuļļos. Priekšlikumu noraida.

LRA/LA frakcijas deputāts Ansis Ansbergs lūdz piešķirt 10,5 miljonus eiro, lai nākamgad vecuma pensionāriem līdz 100 eiro apmaksātu recepšu medikamentu iegādi un veselības aprūpes izmaksas. Priekšlikumu noraida.

Vēl Pūce rosina piešķirt piecus miljonus eiro grants ceļu asfaltēšanai, līdzīgi kā to bija lūdzis NA deputāts Klotiņš. Priekšlikumu noraida.

Domnieki balso par katru no deputātu iesniegtajiem priekšlikumiem atsevišķi. Pagaidām visi priekšlikumi tiek noraidīti.

Pūce arīdzan lūdz 15 miljonus eiro ielu seguma atjaunošanai vietās, kur tas nepieciešams "balstoties satiksmes drošības apsvērumos, datos par attiecīgās transportbūves noslodzi un nolietojumu". Priekšlikumu noraida.

Juris Pūce no Latvijas Reģionu apvienības un "Latvijas attīstībai" (LRA/LA) frakcijas aicina "Rīgas satiksmei" paredzētos 100 miljonus eiro novirzīt izdevumiem neparedzētiem gadījumiem līdz brīdim, kad uzņēmums "iesniegs Ministru kabineta noteikumiem Nr. 435 “Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu“ atbilstošus dokumentus un attiecīgie Rīgas pašvaldības budžeta līdzekļu pieprasījumi tiks izskatīti Rīgas domes pastāvīgajās komitejās un Rīgas domes sēdē". Priekšlikumu noraida.

NA deputāts Jurģis Klotiņš ir savācis 168 iedzīvotāju parakstus, aicinot izveidot jaunu budžeta programmu – "Rīgas ielu bez cietā seguma asfaltēšanai un bruģēšanai". Deputāts aicina piešķirt četrus miljonus eiro, lai privātmāju apkaimēs ar cieto segumu tiktu noklāti grants ceļi. Klotiņš lēš, ka tas Rīgā uzlabos dzīves kvalitāti, jo ceļi allaž būs viegli caurstaigājami un gaisā mazināsies putekļi. Priekšlikumu noraida.

Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!" - "Tēvzemei un brīvībai/LNNK" (NA) deputāts Dainis Locis ierosina piešķirt miljonu eiro domes pakļautībā esošo izglītības iestāžu tehnisko darbinieku veselības apdrošināšanai. Priekšlikumu noraida.

Deputāti atbalsta pamatbudžetu.

https://twitter.com/Santunella/status/941606629287526400

Pie frakcijām nepiederošais Putniņš arīdzan aicina piešķirt finansējumu jauno uzņēmēju atbalsta programmas izveidei.

Deputāts Oskars Putniņš piedāvā nodibinājuma “riga.lv” budžetu piešķirt portālam “Delfi”.

Andersone izdāļā dāvanas. Amerikam viņa uzdāvina eksemplāru ar žurnāla “Ir” “Oligarhu sarunām”. Pie labumiem tiek arī Ušakovs un Oļegs Burovs (GKR).

Inese Andersone (V) tribīnē kāpj ar dāvanu maisiņu. “Domāju, kā jūs iedvesmot. Nonācu pie idejas, ka ikviens no 32 [pozīcijas] deputātiem, varētu veikt karmas attīrīšanas programmu. Jūs nāktu te ne tikai spiest pogas, bet darīt kaut ko, kas pašiem patīk. Piemēram, Ameriks varētu sākt mākslas kolekciju,” stāsta Andersone, dodot pozīcijas deputātiem dažādas idejas hobiju jaunatklāšanai.

Arī Bordāns novērtē kolēģa pravietiskos vārdus https://twitter.com/Bordans/status/941605579767808000

Ansis Ansbergs (LRA/LA) norāda, ka domē valda vide, kurā nav iespējams strādāt. Vienīgais, kas atliek, ir vienam otru nomelnot. “Novēlu jums gāzties drīz un gāzties smagi,” pozīcijai teic Ansbergs.

Vilnis Ķirsis (V) atceras vakardienas Ušakova pārmetumus, ka opozīcijai aploksnēs tiek nesti jautājumi, kurus uzdot Finanšu departamenta direktorei Ilgai Tiknusei. “Ušakova kungs, jūs laikam neesat pieradis, ka aploksnēs var nest jautājumus,” ironizē Ķirsis.

Feldmans pauž sajūsmu par Juraša vārdiem https://twitter.com/FeldmansLV/status/941603884484759553

Jurašam esot sajūta, ka "nākamgad kāds tiešām iesēdīsies".

Juris Jurašs (JKP) papildina budžetam veltīto īpašības vārdu klāstu. Viņa pienesums - “pretlikumīgs”. “Aizbāzīsim melnos caurumus “Rīgas satiksmē”, īsti nesaprotot, kā 108 miljoni tiks izmantoti. Skaidri zinām, ka ir vesela virkne ar parazītuzņēmumiem, kuri caur shēmām izzog, izsaimnieko nodokļu naudu. Varam piesaukt “Rīgas mikroautobusu satiksmi”, “Rīgas līnijas”, “Pilsētas karti” un citus uzņēmumus,” stāsta Jurašs. “Tā vietā, lai risinātu rīdziniekiem svarīgus jautājumus, mēs aizbildināmies, ka mums nav naudas, lai nodrošinātu dzīvokļus daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti. Man ir kauns, ja kāds šo budžetu var nosaukt par sociāli atbildīgu.”

Vēl ar 100 tūkstošiem eiro deputāte Broka aicina atbalstīt Rīgā mītošo valsts augstskolu biznesa inkubatorus un jauno uzņēmumu attīstību.

Baiba Broka (NA) pievēršas bērnudārziem un demogrāfiskajai bedrei. Viņa klāsta, ka Rīgai pietrūkst plāna bērnudārza rindu un to pieejamībai risināšanai. Viņa piedāvā piešķirt 250 tūkstošus eiro koncepcijas izstrādei par bērnudārzu attīstību Rīgā.

Riekstiņa ieraksts tviterī liecina, ka domniekiem priekšā vēl daudz darba. https://twitter.com/SandisRiekstins/status/941584110526529537

Mārtiņš Bondars (LRA/LA) jautā – kurš no klātesošajiem ir pret to, lai Rīga asociētos ar izcilību? Neviens nepiesakās. “Es esmu atradis jautājumu, kas vieno mūs visus!” paziņo Bondars. Bondars mudina piešķirt līdzekļus "izcilo studentu atbalsta programmai". Viņš lūdz miljonu eiro, lai Latvijas pilsonis, kurš kvalificējas un studē kādā no 10 labākajām pasaules augstskolām, saņemtu Rīgas atbalstu izdevumu segšanai, ja jaunietis apņemas pašvaldībā dzīvot un strādāt nākamos 10 gadus pēc studiju beigām.

Māris Mičerevskis (LRA/LA) tribīnē teic, ka Latvijai sev jāuzdod bijušā prezidenta Valda Zatlera slavenais jautājums “kas es esmu?”

Puntulis ir satraucies, ka Rīgā jāpārvietojas pa "K. Ulmaņa" gatvi, tāpēc daudzi varot neapjaust, ka gatve tā nosaukta par godu Kārlim Ulmanim. Puntulis prasa 500 eiro, lai Kārļa Ulmaņa gatvē uzstādītu piemiņas plāksni, kas rīdziniekus un pilsētas viesus iepazīstinās ar Ulmaņa personību.

Šobrīd sēdē reģistrējušies 57 no 60 deputātiem.

Vēl Puntulis lūdz naudu tautas tērpu nodrošināšanai Rīgas amatiermākslas kolektīviem, kuru dibinātājs nav pašvaldība.

Puntulis lūdz finansējumu, lai Purvciema un Pļavnieku apkaimē izveidotu jaunu mūzikas skolas filiāli.

Nauris Puntulis (NA) pievēršas pedagogu apmācībām veltītajam finansējumam. Viņš pārmet domei, ka tā bremzē izglītības reformu un veicinās to, ka nemazinās valsts valodu neprotošo skolotāju skaits.

Ojārs Judrups (LRA/LA) salīdzina Rīgas līdzfinansējumu bērnudārzu audzēkņiem, kurš, kā izrēķinājis deputāts, ir mazāks nekā virknē citu pašvaldību. “Rīga ir lielākā Baltijas pilsēta. Tiešām mums nav naudas? Domāju, ka naudas pietiek, bet tā ir attieksme pret bērniem,” noteic Judrups. “Saprotu, ka domes sociāldemokrāti manu priekšlikumu neatbalstīts, bet, paldies, ka uzklausījāt.”

Nākamgad uzzināsim, vai Bondars RD turpinās pārstāvēt LRA. http://www.delfi.lv/news/national/politics/bondars-paredz-latvijas-regionu-apvienibas-izbeigsanos-doma-par-izstasanos.d?id=49551335

Pūce stāsta, ka darbojoties trijās domes komitejās, nav redzējis pozīcijas deputātus iesniedzam kādu priekšlikumu. "Jāstrādā arī Rīgas domes pozīcijas deputātiem," runai atvēlēto laiku noslēdz Pūce.

Juris Pūce (LRA/LA) savu runu tribīnē sāk ar Rīgas ielu stāvokļa iztirzāšanu – tas esot dramatisks. Ielu remontdarbiem veltītie izdevumi nav atgriezušies pirmskrīzes līmenī. Viņš mudina ielas remontēt ārpus Rīgas centra, kur mīt vairums galvaspilsētas iemītnieku.

Atgādinām, ka domnieki par budžetu lemj jau trešo dienu. Pirmās divas dienas aizgāja izprašņājot Rīgas "galveno grāmatvedi", tagad turpinās deputātu debates par budžetu. Pēc debatēm politiķi lems par 66 budžeta projektā iesniegtajiem priekšlikumiem. Rīgas mēra vietnieks Andris Ameriks (GKR) gan iepriekš norādīja, ka vismaz 65 no tiem negūs atbalstu.

Tribīnē kāpj Sandis Riekstiņš (JKP) un brīdina, ka būs skarbs. Viņš pārmet pozīcijas deputātiem par ņirgāšanos, kamēr opozīcijas deputāti aicinājuši atbalstīt invalīdu dzīves kvalitātes uzlabošanas priekšlikumus.

Budžeta pieņemšanas sēde atsākas.

Mihails Kameņeckis (S) pārmet Jānim Bordānam (JKP) par bezkaunību. Neesot bijis pareizi veltīt laiku deputātu autoparka apspriešanai, spriež Kameņeckis. Viņš pievēršas arī Mārtiņam Bondaram (LRA/LA), kura vārds sabiedrībā iegājis ar “ofšoriem un Krājbanku”. Viņš pievēršas arī OIK skandālam, sniedzot jaunu atšifrējumu – obligātā izzagšanas komponente.

Ušakovs izsludina sēdes pārtraukumu. Tā piektdien atsāksies pulksten 11.

Inese Andersone (V) vēršas pie deputātu tēvišķās puses uzrunāšanas. “Mums visiem galvenā vērtība taču ir nevis nauda, bet bērni,” cerīgi noteic Andersone. Viņa stāsta, ka daudzviet Rīgā izglītības iestādēs nodarbinātie saņem ārkārtīgi mazu algu. “Balsojot padomājiet no personīgās sirdsapziņas viedokļa,” deputātus par savu priekšlikumu atbalstīšanu cenšas pārliecināt deputāte.

Tuvojoties sēdes beigām, deputātu skaits samazinās.

Anete Jēkabsone-Žogota (LRA/LA) stāsta par iesniegtajiem priekšlikumiem. Viņa klāsta par “Rīgas Nacionālo sporta manēžu”, kas vairs neatbilstot standartiem un tur izremontētās tualetes šobrīd ir celtnes lepnākā vieta. Jēkabsone-Žogota lūdz 43 tūkstošus eiro situācijas uzlabošanai. Vēl 250 tūkstoši eiro nepieciešami vērienīgākas ēkas rekonstrukcijas projekta izstrādei.

Linda Ozola (JKP) stāsta, ka politikā iesaistījusies sava ideālisma dēļ. Viņasprāt, lai nodemonstrētu, ka nākamā gada budžets ir sociāli atbildīgs, kā to nodēvējis Ušakovs, deputātiem vajadzētu iestāties par mazāk aizsargāto rīdzinieku interesēm. “Ja vien tā nav viltus sociāldemokrātija, šī ir iespēja nodemonstrēt savu sociāldemokrātisko stāju,” teic Ozola.

“Ja Pēteris I būtu dzīvs, viņš to nosauktu par tīņu ballīti, kamēr vecāki nav mājās – tērējam, kamēr ir, ko tērēt,” rezumē Zālīte-Grosa.

Evita Zālīte-Grosa (JKP) pārmet Ušakovam, ka Rīga nav pieejama cilvēkiem ir invaliditāti. Deputāte uzsver, ka šādiem cilvēkiem tūdaļ ir nepieciešami pieejami dzīvokļi.

“Kauna jums vispār nav,” savu runu sāk Juta Strīķe (JKP). “Gandrīz divi miljoni nodibinājumam “riga.lv”, deviņu miljonu aplikācija, 45 jaunas darbavietas, 100 miljoni “Rīgas satiksmei,” pašvaldības tēriņus uzskaita Strīķe. “Bet, protams, ka jūs noraidīsiet manu priekšlikumu novirzīt naudu ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti.”

Ieva Holma (NA) atkāpjas no kolēģu skarbās retorikas par budžetu, tā vietā aicinot deputātus atbalstīt viņas priekšlikumus par jaunu dzīvokļu projektēšanu Rīgā.

https://twitter.com/FeldmansLV/status/941325942143766528

https://twitter.com/IneseAndersone/status/941326439017836545

Bordāns kritizē arī Ušakova “Land Rover”, kas “neatbilst mēra statusam”. Viņaprāt, mēram pienāktos braukt ar lētu mašīnu, kādās sēž konservatīvie. Bordāns precizē, ka brauc ar 10 gadus vecu automašīnu “Honda”.

Jānis Bordāns (JKP) citē kādu Pārdaugavas iedzīvotāju, kas viņam teikusi – Rīgā nav saimnieka. Budžetu Bordāns raksturo ar trīs punktiem – viltus sociāldemokrātija, patēriņa budžets un necaurspīdīgums. “Tas ir nesalaužams un savstarpēji saistīts trijstūris,” skaidro Bordāns. “Saskaņas” deputātu Alekseju Rosļikovu viņš kritizē par nepamatotu automašīnas “Mercedes-Benz” iegādi, norādot, ka tik lielus līdzekļus labāk ieguldīt neredzamās lietās, piemēram, bērnu izglītībā.

Marija Balcere (JKP) stāsta, ka ir nomākta par domē redzēto, jo, kandidējot vēlēšanās cerējusi, ka sociālie jautājumi pašvaldībā tiks risināti citādi. “Atvainojos, bet tiek apmaksāti 16 dažādi radio un televīzijas raidījumi, kamēr ir cilvēki, kuriem nepieciešama palīdzības sniegšana viņu dzīvesvietā,” skarbi noteic Balcere.

Lauris Ērenpreiss (V) klāsta, ka skandaloza ir pēkšņā Āgenskalna tirgus slēgšanas doma, kas visus apkaimes iedzīvotājus pārsteigusi nesagatavotus. “Domāju, ka Rīgas domes uzdevums visus šos gadus būtu bijis nevis veikt apsekošanu “ķeksīša pēc”, bet apsekošanu veikt tā, lai nomniekam nāktos novērst visas nepilnības, kas tagad ir konstatētas,” teic Ērenpreiss.

Jurģis Klotiņš (NA) debatēs pievēršas “Rīgas satiksmei”, kas “specializējas informācijas nesniegšanā”. “Kā “Rīgas satiksmei” palīdzēt? Rosinu stāvparku ieviešanu, gaisa kvalitātes uzlabošanu un rīcības plānu gaisa kvalitātes uzlabošanai,” stāsta Klotiņš.

Bondars pēc video demonstrēšanas aicina nepiešķirt divus miljonus eiro nodibinājumam “riga.lv”. “Kolēģi, 2018. gada budžets ir ne tikai nelikumīgs, bet arī skandalozs. Aicinu balsot “pret”.”

http://www.delfi.lv/article.php?id=49422043

Mārtiņš Bondars (LRA/LA) debatēm gatavojies nopietni – viņš prezentē video par “humora komiteju”, kurā žurnālistiem ir neiespējami atrast kādu darbinieku.

Dainis Locis (NA) pauž, ka budžetā neredz taisnīga sadalījuma principus. “Ar ko mēs ieiesim Latvijas simtgadē? Negribētu dāvināt tai Rīgu ar izglītības segregāciju un padomju mantojuma paliekām,” teic Locis.

Pūce norāda, ka sākotnējais risinājums būtu bijis budžeta atlikšana. Šo priekšlikumu vakar domnieki noraidīja. Tāpēc Pūce tagad iesaka “Rīgas satiksmei” paredzēto dotāciju novirzīt līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Juris Pūce (LRA/LA) atgādina – pieņemot budžetu, domei ir jāievēro likums. Viņš atsaucas uz Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka pienākumu “Rīgas satiksmei” sniegt detalizētus aprēķinus un izdevumu pamatojumu, ja uzņēmums vēlas saņemt no pašvaldības dotācijas. Pūce vērš uzmanību uz to, ka dome šādus iesniegumus nav saņēmusi, līdz ar to dotāciju piešķirt nedrīkst, jo tas būtu pretlikumīgi.

“Roku dzelži atnāks pakaļ katram korumpantam,” brīdina Feldmans.

Feldmans teic, ka dome iegulda ceļu remontos, nevis, piemēram, medicīniskā personāla atalgojuma celšanā, jo no algu celšanas nevar iegūt gana lielus “otkatus”.

Krišjānis Feldmans (JKP) stāsta, ka ir rūpīgi izpētījis budžetu. “2018. gada budžeta projekts nav vērsts uz attīstību. Sajūtas, kas rodas to lasot, ir patēriņš, iztērēšana, aizdošana. Šķiet, ka budžets ir izveidots, lai naidīgi ekonomiskie grupējumi varētu iedzīvoties uz Rīgas rēķina,” klāsta Feldmans.

Olafs Pulks (V) noskaities, ka pozīcija plāno “piesavināties” opozīcijas priekšlikumus. “Ne jau man tas ir. Tas ir Rīgai un rīdziniekiem. Problēma ir tā, kamēr jūs to paņemsiet un pārveidosiet pa savam, priekšlikumi realizēsies ne ātrāk par 2019. gadu,” skaidro Pulks.

“Ja jums būtu kaut 10% no tās profesionalitātes, kas ir Tiknuses kundzei, jūs varētu uzskatīt par laimīgiem cilvēkiem” skarbus vārdus opozīcijai velta Aldermane.

Aldermane pasakās opozīcijas deputātiem, kuru jautājumi bija interesanti, lietderīgi un nākotnes darbam vajadzīgi. Viņa gan norāda, ka tādi bijuši vien desmitā daļa no visiem jautājumiem. Pārējie bijuši laika tēriņš.

Eiženija Aldermane (GKR) pievienojas mēra paustajam par izrādi Rīgas domē. “Bija gan režisors, gan režisora palīgi, gan izrādes vadītājs. Viss, kā vajag. Tas nav slikti, jo labāk iepazīstam viens otru. Divās dienās varējām redzēt, kāda ir attieksme pret tik nopietnu jautājumu kā Rīgas budžets,” saka Aldermane.

Tribīnē kāps vēl vismaz 18 deputātu un debatēs par 2018. gada pilsētas budžeta projektu.

Mihails Kameņeckis (S) par savu debašu tēmu izvēlējies “Rīgas satiksmi”. Viņš norāda uz uzņēmuma monopola stāvokli un salīdzina “Rīgas satiksmi” ar nacionālo lidsabiedrību “Airbaltic”. “Balsojam par budžetu, paldies!” rezumē Kameņeckis.

Atskats uz Amerika sacīto: http://www.delfi.lv/video/zinas/latvija/ameriks-izkenga-kirsi-un-aicina-domat-pozitivi.d?id=49549405

Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētājs Oļegs Burovs (GKR) detalizēti izklāsta, kur un kā dome remontēs izglītības iestādes. “Nav neviena skola, kas pēc renovācijas būtu slēgta,” Burovs saka Ķirsim, kurš iepriekš bažījās, ka dome investē naudu skolās, kuras nāksies slēgt. "Aicinu jūs balsot "par" budžetu. Tiem, kuri neplāno balsot "par", vēlreiz iesaku pārskatīt budžetu."

“Šīs divas dienas pozīcijas deputāti pamatoti neuzdeva jautājumus, jo piedalījās pie budžeta izstrādes. Ķirša kungs, vairākums jūsu un citu opozicionāru priekšlikumi ir ļoti labi, mēs tos izskatīsim. Taču, tā kā jūs neuzņematies atbildību par budžetu – paldies par idejām. Bet, ja jūs neuzņematies atbildību par saviem priekšlikumiem, mēs nevaram tos atbalstīt,” Ameriks dod mājienu, ka 65 opozīcijas priekšlikumi tiks noraidīti.

Atskats uz Ušakova sacīto: http://www.delfi.lv/video/zinas/latvija/usakovs-kaunina-opozicionarus-un-atzist-ka-vinu-darbibas-fiksejis-foto.d?id=49549299

Rīgas vicemērs Andris Ameriks (GKR) tribīnē pauž cerību, ka pēc četriem gadiem Ķirsis un viņa kolēģi būs ieguvuši gana lielu pieredzi, lai tik daudz jautājumus vairs neuzdotu.

Ķirsis uzskata, ka šajā budžetā netiek veltīta gana liela uzmanība investīciju piesaistei, izglītībai, īres namiem, velo infrastruktūrai. “Šis, kolēģi, ir bezcerības un “Rīgas satiksmes” pārbarošanas budžets,” teic Ķirsis. “Tas arī viss. Kur šī nauda aiziet, ir miglā tīts. Dārgie pozīcijas kolēģi, jūs Rīgai nodariet milzu postu. Viļņa iet straujiem soļiem mums garām. Vajadzēs 100 gadus, lai viņus atkal noķertu. Pēc jums te izskatīsies trakāk nekā tad, kad Rīgai pāri gāja mēris.”

OECD rekomendācijas Rīgas reģiona pārvaldības uzlabošanai: •Izveidot politikas koordinācijas platformu starp Rīgas pašvaldību un tām pašvaldībām, no kurām iedzīvotāji migrē uz Rīgu.•Paplašināt darbaspēka mobilitātes programmu.•Reformēt nodokļu ieņēmumu pārdales mehānismu starp pašvaldībām, vēl vairāk izlīdzinot nodokļu ieņēmumus uz vienu iedzīvotāju, ņemot vērā pieprasījumu pēc galvenajiem sociālajiem pakalpojumiem.OECD norāda: neskatoties uz to, ka Rīgas reģionā koncentrējas lielākā daļa no Latvijas tautsaimniecības aktivitātēm, kā arī tajā ir caurmērā zemāks bezdarba līmenis un lielākas darba iespējas, Rīgas reģions savā konkurētspējā atpaliek no citiem Baltijas jūras reģionā, tostarp Igaunijas un Lietuvas pilsētām.

Debašu stafetes kociņš nonāk pie Viļņa Ķirša (V). “Šodien savā starpā konkurē pilsētas, nevis valstis. Rīga ar Viļņu, Tallinu un citām Baltijas jūras metropolēm,” sāk Ķirsis. Viņš atsaucas uz OECD secinājumiem par Latvijas attīstību, kuru kavē Rīgas sliktā pārvalde, gausā investīciju piesaiste, buksējošie izglītības jautājumi un nepieejamie īres dzīvokļi.

“Man prieks, ka tik detalizēti uzklausījām Tiknuses kundzi. Tas bija ļoti svarīgi un noderēs tālākā profesionālā līmeņa paaugstināšanai. Tagad pāriesim pie debatēm,” rezumē Ušakovs.

Mērs uzskaita dažādus projektus, kam nauda atvēlēta nākamā gada budžetā.

Ielu remonti nākamo padarīs par smagu gadu, brīdina Ušakovs.

“Nākamajam gadam, ja runājam par Rīgu un rīdziniekiem, ir ļoti labs budžets. Turpināsim remontēt skolas un ielas,” teic Ušakovs.

“Kopš 2009. gada šī ir bijusi visinteresantākā sēde. Pirmo reizi redzēju, ka palīgi skrien ar jautājumiem, ko sadalīt deputātiem, lai viņi varētu uzturēt ritmu. Ne reizi mūžā vēl nebiju redzējis tādu situāciju,” runu sāk Ušakovs.

Deputātiem jautājumi ir beigušies. Tribīnē kāpj Rīgas mērs Nils Ušakovs.

Inese Andersone (V) interesējas, kas pārvalda Rīgas mēra Ušakova (S) sociālo tīklu kontus un, cik naudas tam tiek tērēts. Tiknuse saka, ka tam nav uzskaitījuma. Mērs sarunā neiesaistās.

Vilnis Ķirsis (V) interesējas, kāpēc atjaunot nākamgad plānots galvenokārt mazākumtautības skolas. Tiknuse stāsta, ka to neizlemj viņas pārvaldītais Finanšu departaments.

“Kobes dāvinātā japāņu zēna cepure glabājas domes Ārlieru pārvaldē,” portālam “Delfi” pastāstīja Sabiedrisko attiecību nodaļā.

Sēde atsākusies.

No pārtraukuma atgriežamies ar lieliskām ziņām! Rīgas dome ir atradusi Kobes samuraja cepuri, par kuras likteni bija nobažījies Jaunās konservatīvās partijas deputāts Krišjānis Feldmans.

Ušakovs līdz 15.30 izsludina sēdes pārtraukumu.

Vairāk par Kučinska izveidoto darba grupu var lasīt: http://www.delfi.lv/news/national/politics/kucinskis-izveido-rigas-un-pierigas-pasvaldibu-koordinacijas-darba-grupu.d?id=49547109

Olafs Pulks (V) paredz, ka premjera Kučinska (ZZS) izveidotajai darba grupai valsts, Rīgas pilsētas pašvaldības un Pierīgas pašvaldību savstarpējo koordinācijas jautājumu risināšanai nebūs rezultāta. https://twitter.com/Olafs_Pulks/status/941282899818680320

“Filozofiska rakstura jautājumi nav saistīti ar budžetu,” Ušakovs teic par Viļņa Ķirša (V) interesi par izglītības iestāžu remontēšanu.

Rīgas mērs Ušakovs (S) sola, ka visi deputātu iesniegtie priekšlikumi nākamā gada pilsētas budžeta projektā tiks izvērtēti ar prieku, savukārt pēc tam – atbalstīti vai noraidīti.

“Ja “Rīgas satiksme” atnāk pie jums un pavaicā naudu, jūs uzreiz to iedodat. Ja atnāk opozīcijas deputāti un paprasa naudu, jūs izliekaties, ka tāds lūgums nav bijis?” Tiknusei pārmet Mārtiņš Bondars (LRA/LA), vaicājot, vai viņa ir iepazinusies ar vairāk nekā 60 opozicionāru iesniegtajiem priekšlikumiem.

Juta Strīķe (JKP) interesējas, kā domes darbiniekiem jārīkojas, ja viņi konstatē, ka domei nozagta nauda. Tiknuse skaidro, ka tie jāatzīst par zaudējumiem un jāiekļauj bilancē. Strīķe piedāvā izstrādāt normatīvos aktus šādiem gadījumiem. Tiknuse atgādina, ka domes struktūrvienībām jārūpējas par līdzekļu adekvātu izmantošanu, bet, ja zaudējumi notiek kapitālsabiedrībās, tā ir pašu uzņēmumu atbildība.

Sandis Riekstiņš (JKP) lēš, ka pozīcijas deputāti, iespējams, budžetu aplūkot varējuši krietni savlaicīgāk par opozicionāriem. Iespējams, tas izskaidrojot, kāpēc pozīcijas deputātiem divu dienu laikā nav radies neviens jautājums par nākamā gada ienākumiem un tēriņiem, spriež Riekstiņš.

Tiknuse stāsta, ka darbs pie budžeta sākās septembrī. Pašvaldību vēlēšanu dēļ tas šogad sācies vēlāk.

Naudas sodos dome lūko iekasēt ap 1,2 miljoniem eiro.

Mārtiņš Bondars (LRA/LA) vaicā, kāpēc domes ieņēmumi no naudas sodiem ir lielāki nekā no uzņēmējdarbības. Tiknuse, parakājoties papīros, atbild, ka Bondara atrastā pozīcija par uzņēmējdarbību ir tikai viena no vairākām ar uzņēmējdarbību saistītajām programmām. Izrādās, ka Bondars naudas sodus salīdzinājis ar “Rīgas ūdens” maksāto dividendi.

Ķirsis satraucies par to, ka daļa deputātu strādā domes finansētos nodibinājumos. Viņš prasa Tiknusei, vai tas nerada kādus korupcijas riskus un interešu konfliktu. Viņa atbild, ka nevērtē korupcijas riskus. Savukārt, ja likums atļauj deputātam strādāt kādā citā amatā, kas atbilst viņa prasmēm, tad citi jautājumi atkrīt.

Vilnis Ķirsis (V) interesējas par 45 jaunajām darbavietām Rīgas domē. Tiknuse paskaidro, ka Labklājības departaments algos 14 sociālos aprūpētājus, Satiksmes departaments nodarbinās vēl 11 cilvēkus. Tiknuse atgādina, ka domē vienlaikus ir vairākas vakances.

http://www.delfi.lv/article.php?id=48745683

Lauris Ērenpreiss (V) prasa par 140 tūkstošu eiro atgūšanu, kas “neesošām personām izmaksāta Rīgas Namu pārvaldniekā”. Tiknuse paskaidro, ka jautājums attiecās uz konkrēto komercsabiedrību. Ērenpreiss uzsver, ka cietuši ir rīdzinieki. Tiknuse norāda, ka dome ir nodalīta no šīs kapitālsabiedrības, tāpēc par to neatbild.

Inese Andersone (V) vaicā par Rīgas Lielo kapu labiekārtošanas finansējumu. Tiknuse paskaidro, ka līdzekļi tam virzīti caur dotāciju “Rīgas mežiem”. Lielajiem kapiem paredzēti ap 300 tūkstošiem eiro.

JKP rosina sasaukt ārkārtas Satiksmes un transporta lietu komitejas sēdi. https://twitter.com/konservativie/status/941271323145392128 Atgādinām, ka trešdien deputātu vidū valdīja apjukums, vai Bemhens no tiesas eksistē.

Viss ir skaidrs. https://twitter.com/JanisPolis/status/941263353007235072

https://twitter.com/marisjonovs/status/941266621947174913

Tiknuse apsola sīki iztirzāt Juglas ezera piestātņu jautājumu.

Krišjānis Feldmans (JKP) interesējas par kuģu piestātņu remontu 25 tūkstošu eiro apmērā Juglas ezerā. Viņš vēlas zināt vai dome no šīs piestātnes gūst kādus ienākumus. Tiknuse nevar atbildēt par konkrēto piestātni.

Saskaņā ar PMLP datiem šī gada 1. jūlijā Rīgā dzīvoja 700 518 iedzīvotāju, savukārt 2016. gada 1. jūlijā Rīgā dzīvoja 703 224 personu.

Juris Pūce (LRA/LA) vaicā par “Rīgas satiksmi” – kā Tiknuse vērtē uzņēmuma zaudējumus, kuri nemazinās. Viņa atbild, ka rīcība varētu būt tikšanās ar uzņēmuma auditoriem.

Vēl Bordāns interesējas par sporta zāļu akustikas atbilstību normatīviem. Daudzviet tā esot ļoti slikta, norāda Bordāns. Tiknuse pāradresē jautājumu Īpašuma departamentam. Taču viņa atgādina, ka nākamgad plānota vairāku skolu sporta zāļu atjaunošana.

https://twitter.com/SandisRiekstins/status/941263146072858625

Jautājumu uzdošanas stafetes kociņš nonācis pie Jāņa Bordāna (JKP). Viņš uzdod kāda iedzīvotāja jautājumu par trūcīgo budžetu mazo ielu un iekšpagalmu remontdarbiem Rīgā. Tiknuse atbild, ka iekškvartālu programmai atvēlēti četri miljoni eiro. Tik daudz tam tērēts arī šogad. Ielu seguma uzlabošanai savukārt no valsts pienāksies ap 10 miljoniem eiro. Satiksmes departaments tad izvērtēs, kurām ielām šīs summas veltīt. Investīcijas dome plāno lielo ielu remontdarbiem. Arī Eiropas Savienības sturktūrfondu programmas atrodami objekti, kam Rīga piesaistīs Eiropas finanses.

Ušakovs atsāk budžeta pieņemšanas sēdi.

Ušakovs vaicā, cik vēl aptuveni ilgu laiku vajadzēs deputātu jautājumiem. Opozīcija atbild, ka tas atkarīgs no atbilžu precizitātes.

Ušakovs izsludina pārtraukumu līdz pulksten 13.

Deputāts Juris Pūce (LRA/LA) partijas "Latvijas attīstībai" mājaslapā publicētajā viedoklī norādījis, ka "tagad ir īstais brīdis, lai sāktu uzkrāt nebaltai dienai, nevis tikai turpinātu audzēt budžeta deficītu, pieņemot, ka Latvijas ekonomiku nākotnē gaida tikai nebeidzama augšupeja. Pagaidām atliek vien cerēt, ka tuvākajos gados krīze nepienāks."

https://twitter.com/OskarsPutnins/status/941251772873691137

Andersone neizprot, kāpēc dome pārskaita naudu biedrībām, kuras nav piedalījušās konkursos to saņemšanai. Tiknuse jautājumu iesaka uzdot atbildīgajam departamentam, jo Finanšu departaments tāds nav.

Inese Andersone (V) vaicā par Rīgas Brīvostas pienesumu pilsētai. Tiknuse teic, ka tie esot ap trīs miljoniem eiro gadā. Līdzīga summa bijusi arī citus gadus.

Juta Strīķe (JKP) arīdzan interesējas par “Rīgas satiksmes” nanoūdens lietā uzņēmumam nodarītajiem 700 tūkstošu eiro zaudējumiem. Strīķe vaicā, vai dome lūgs atzīt sevi par cietušajiem šajā lietā. Tiknuse bilst, ka tas neesot noticis. “Vai neuzskatāt, ka šāda lūguma nepieteikšana ir nolaidība,” vaicā Strīķe. Tiknuse iesaka jautājumu novirzīt “Rīgas satiksmes” valdei.

No RD "wifi" iespēja aplūkot deputātu varoņdarbus ir liegta.

https://twitter.com/EsEsmuTuEsmuEs/status/941246359470006272

https://twitter.com/IneseAndersone/status/941246510582370304

https://twitter.com/DLocis/status/941246061586284544

http://www.delfi.lv/article.php?id=49540001

Vēl Feldmans vaicā par Rīgas “Dinamo” hokeja spēles izmaksām pie Pļavnieku atkritumu kalna. Cik tā maksāšot? Tiknuse nezina.

Feldmans interesējas par dāvanām, ko Rīga saņēmusi no citām pašvaldībām. Viņš vaicā, kur pazudusi samuraju bruņu cepure. Tiknuse pieļauj, ka cepure ir glabātavā. Pēc inventarizācijas to varēs zināt precīzāk.

Feldmans interesējas par Rīgas sadarbību ar citām pasaules pašvaldībām. Tiknuse norāda, ka virzieni ir divi – rietumos ar Briseli, bet austrumos ar Maskavu un Sanktpēterburgu.

Feldmans iesaka dotāciju “Rīgas satiksmei” samazināt par 700 tūkstošiem eiro. Tā ir summa, ko nanoūdens lietā uzņēmums zaudējis. Tiknuse vēlreiz norāda, ka tas jālemj “Rīgas satiksmei”.

http://www.delfi.lv/article.php?id=49546831

Krišjānis Feldmans (JKP) vaicā par naudas piedziņu “Rīgas satiksmes” nanoūdens lietā. Tiknuse jautājumu noraida, sakot, ka tas jāizlemj uzņēmumam, nevis domei.

Pūce izskaitļojis, ka procentu likme šajos Dienvidu tilta mijmaiņas darījumos ir ap 10%. Tiknuse paskaidro, ka līgums par Dienvidu tilta būvniecību ar “Deutsche Bank” ir konfidenciāls, tāpēc to publiski nevar apspriest.

Pūce neizprotot, kāpēc mijmaiņas darījumos domei piemēroti procentu maksājumi.

Juris Pūce (LRA/LA) interesējas par galvaspilsētas parādsaistībām. Tiknuse aicina Pūci ciemos uz Finanšu departamentu padziļinātākai Dienvidu tilta saistību izpētei.

Lauris Ērenpreiss (V) Tiknusei vaicā par Rīgas īpašumu pārdošanu. “Cik vēl ilgi Rīga tirgos savus resursus,” prasa Ērenpreiss. Tiknuse saka, ka pašvaldība patur tos īpašumus, kas nepieciešams tās funkciju veikšanai. Pārējo īpašumu uzturēšana esot lieka. Tādēļ Īpašuma departaments, atbilstoši pieprasījumam, realizē privatizācijas un atsavināšanas plānu. “Protams, ka šos līdzekļus mēs novirzām infrastruktūras attīstīšanai,” deputātu mierina Tiknuse. Nākamgad plānots ieņemt 14 miljonus no īpašumu privatizēšanas. Šogad dome šādi nopelnījusi 18 miljonus eiro.

Sandis Riekstiņš (JKP) pratina Tiknusi par sportistiem paredzētajām naudas balvām, kam nākamgad paredzēts 41 tūkstotis eiro. Riekstiņš prasa, kāpēc Finanšu departaments netic galvaspilsētas sportistiem. Tiknuse norāda, ka vajadzības gadījumā naudu sportistiem varēs paņemt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kur būs rodami pieci miljoni eiro.

Ar novērojumiem no domes sēdes dalās arī LR žurnālists Edgars Kupčs: https://twitter.com/edgarskupcs/status/941238900294651904

http://www.delfi.lv/news/national/politics/rigas-dome-divos-gados-biedribam-izmaksajusi-45-85-miljonus-eiro.d?id=49489901

Marija Balcere (JKP) vaicā par 45 miljoniem eiro, ko dome izmaksājusi dažādiem nodibinājumiem. “Kāpēc domei jādod nauda Daugavpils izpletņlēcēju klubam?” vaicā Balere. Tiknuse skaidro, ka izmaksas, iespējams, saistītas ar svētku organizēšanu. Taču Kultūras pārvalde esot tā, kas operē ar šiem līdzekļiem.

Ķirša domu gājiens ir tāds, ka dome ietur skolotājiem paredzētu naudu, ko dome vēlāk izmaksājot pedagogiem prēmijās. Proti, skolotāji pat neapjauš, ka viņiem pienākas lielāka alga. Ušakovs uzslavē Ķirsi par interesanto domu gājienu.

“Naudu nevar pieturēt un neizmaksāt. Varat iedomāties, kāda būs skolotāja reakcija, kurš nesaņems savu atalgojumu?” Ķirša jautājumu noraida Tiknuse. Ušakovs iejaucas, sakot, ka domei nav jānodarbojas ar deputāta Ķirša izglītošanu.

Rīgas pilsētas pašvaldības 2018. gada budžeta ieņēmumu prognoze:

Vilnis Ķirsis (V) interesējas par izglītības sistēmu Rīgā. Viņš vaicā par rezerves fonda esamību Rīgā, kur iesaldētā stāvoklī ietur daļu dotētās naudas, ko vēlāk izmaksāt skolotāju prēmijās. Tiknuse paskaidro, ka tāda fonda nav.

Rīgas "galvenajai grāmatvedei" nav informācijas, ka "Rīgas satiksme" nākamā gada vidū atkal prasīs papildu līdzekļus. "Šobrīd šādas sarunas nav bijušas," uzsvēra Tiknuse.

Bondars pieprasa saņemt provizorisko “riga.lv” budžetu. “Man viņam ir jāskrien pakaļ?” aizkaitinātā balsī attrauc Tiknuse. Iesaistās Ušakovs: “Ja jums ir aizdomas par nelikumīgām aktivitātēm, aizejiet uz KNAB un pastāstiet par to”. Bondars atbild, ka to izdarīs, tiklīdz kā būs noslēdzis savu analītisko darbu.

Rīgas mērs Nils Ušakovs (S) arī šodien aicina deputātus domas paturēt pie sevis līdz debatēm par nākamā gada pilsētas budžeta projektu.

Mārtiņš Bondars (LRA/LA) pieprasa saņemt informāciju par “riga.lv” darbiniekiem izmaksātajām autoratlīdzībām. Tiknuse uzsver, ka tas jājautā nodibinājuma vadībai, nevis Finanšu departamentam. Nākamgad autoratlīdzībām “riga.lv” atvēlēti 140 tūkstoši eiro no kopējā aptuveni divu miljonu eiro nodibinājuma budžeta. Tiknuse skaidro, ka “riga.lv” lielākās izdevumu pozīcijas ir darbinieku algas, kam ierēķināti 220 tūkstoši eiro, un publikācijas laikrakstos. Bondars nerimst, prasot, kur paliek lauvas tiesa no nodibinājuma budžeta. Tiknuse atbild, ka skaitļi nodibinājuma budžetā “iet kopā”. Tiknuse nespēj atbildēt uz Bondara jautājumu par nodibinājuma parādsaistībām. Tiknuse saka, ka viņas rīcībā “riga.lv” bilances nav un tā ir deputātu izvēle – atbalstīt budžetu vai ne.

Pārtraukums beidzies. Ušakovs atsāk budžeta skatīšanas sēdi. Tribīnē atkal kāpj Finanšu departamenta direktore Ilga Tiknuse, kura "Rīgas galvenās grāmatvedes" godu vakar aizstāvēja vairāk nekā septiņas stundas, atbildot uz opozicionāru jautājumiem.

Labojums - Tiknuse tribīnē nekāpj. Viņa uz deputātu jautājumiem atbildēs sēdot.

Atpūtas un kultūras nozare pievāc 5,1% no kopējiem izdevumiem – 48,4 miljonus eiro. Šeit iekļauti izdevumi Mežaparka estrādes rekonstrukcijai 14,8 miljonu eiro apmērā, Latvijas simtgades pasākumiem, Dziesmu un deju svētkiem, kā arī dažādu kultūras un sporta pasākumu organizēšanai.

Neparedzētiem gadījumiem Rīga ierēķinājusi piecus miljonus eiro. Vēl 5,4 miljonus eiro Rīga tērēs savas atpazīstamības veicināšanai.

Rīga ir viena no retajām pašvaldībām, kas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā veic iemaksas, nevis no tā saņem. Nākamgad Rīga šķirsies no 91,6 miljoniem eiro, lai sniegtu atbalstu pārējām Latvijas pašvaldībām. Līdzīgu summu Rīgā fondā iemaksāja arī šogad, finansējot lauvas tiesu no kopējā 162 miljonu eiro apmēra.

Rīgas ielu remontdarbiem atvēlēts 13,1 miljons eiro. Šogad tam tērēja par 1,5 miljoniem eiro mazāk.

“Rīgas satiksmi” pašvaldība dotēs 108,3 miljonu eiro apmērā, kas ir par 11 miljoniem eiro vairāk nekā pērn. Tieši šis lēmums trešdien raisīja viskarstākās deputātu emocijas. Šā gada deviņos mēnešos “Rīgas satiksme” strādāja ar 401 214 eiro zaudējumiem, apgrozot 113,7 miljonus eiro.

Par nākamā gada budžeta prioritātēm Rīgas dome izcēlusi sociālo drošību, izglītību un infrastruktūras attīstību.

No nekustamā īpašuma nodokļiem (NĪN) dome nākamgad cer iekasēt 115,1 miljonu eiro, kas ir par 2% mazāk nekā domnieki paredzēja, lemjot par 2017. gada budžetu. Ja 2008. gadā NĪN veidoja aptuveni 6% no pašvaldības kopējā budžeta, tad 2018. gadā tie būs aptuveni 12,7%.

Vairāk nekā 60% no Rīgas budžeta ieņēmumiem veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksājumi. Domājot par nākamā gada budžetu, dome ņēmusi vērā Finanšu ministrijas prognozes par iekšzemes kopprodukta pieaugumu 3,7% apmērā. Proti, palielinoties aptuveni 312 tūkstošu galvaspilsētā nodarbināto algām, palielināsies arī pašvaldības ieņēmumi no IIN.

Ja viss ritēs pēc plāna, nākamā gada beigās domei būs palicis 20,7 miljonu eiro atlikums. Pašvaldība cer, ka uzkrājums zem šīs latiņas nenokritīs arī turpmāk. Pērnā gada beigās pašvaldībai bija 92,4 miljonu eiro atlikums.

Izmantosim pauzi, lai īsumā pārskatītu nākamā gada budžeta galvenos punktus.

Tā kā daļa deputātu vēl nav ieradušies uz sēdi, Ušakovs izsludina 10 minūšu pārtraukumu.

Deputāti atsāk skatīt nākamā gada budžeta sēdi.

Sēde, visticamāk, atsāksies ceturtdien.

Mērs Ušakovs izsludina sēdes pārtraukumu. Finanšu departamenta direktorei Ilgai Tiknusei, kura visu dienu atbildēja uz deputātu jautājumiem, mērs pasniedz ziedus.

Tiknuse norāda, ka Rīga savas intereses Maskavā pārstāv jau vismaz 20 gadus. Kāpēc tas tiek darīts Maskavā, nevis, piemēram, Vašingtonā, viņa nemāk paskaidrot. Šogad galvaspilsētas interešu pārstāvniecībai Maskavā un Eiropas Savienībā paredzēti aptuveni 90 tūkstoši eiro.

Jānis Bordāns (JKP) jautā, vai ir pareizi, ka pilsēta rīko bezmaksas koncertus. Tiknuse atteic, ka tas jāvaicā par kultūru atbildošajiem domes darbiniekiem. Viņa gan spriež, ka bezmaksas koncerti daudziem rīdziniekiem sniedz lielu gandarījumu un prieku.

Rodas iespaids, ka nākamā gada pilsētas budžets ir patēriņa budžets, nevis attīstības, uzsver Bordāns (JKP).

http://www.delfi.lv/video/zinas/rigas-domes-deputati-spriez-par-alkohola-lietosanas-paradumiem.d?id=49545913

2013. gada 1. janvārī Rīgā bija deklarēti 696 tūkstoši iedzīvotāju. 10 mēnešus vēlāk sāka izsniegt "Rīdzinieku kartes". 2014. gada sākumā Rīgā bija deklarēts jau 701 tūkstotis iedzīvotāju. Taču līdz 2015. gada janvārim deklarēto skaits saruka līdz 698 tūkstošiem deklarēto. Pērn deklarēto iedzīvotāju skaits palika tādā pašā līmenī, taču šā gada janvārī pieauga līdz 704 tūkstošiem deklarēto rīdzinieku.

Apspriests temats šajā sēdē ir rīdzinieku skaits – tas palielinās vai samazinās? Versijas bijušas dažādas. Tiknuse paskaidro, ka ilgtermiņā skaits ir stipri samazinājies un mazais pieaugums, kas katru gadu novērojams, to neatsver.

Tiknuse idejiski atbalsta Strīķes ideju “riga.lv” paredzēto naudu novirzīt ģimenēm, kas audzina invalīdus. Taču piebilst – tas ir deputātu lēmums.

Birokrātiju par 62 tūkstošiem eiro gadā Rīgas domē apkaro četri darbinieki, Tiknuse paskaidro Jutai Strīķei (JKP).

https://twitter.com/arniskrauze/status/940982014831886337

Deputāti atsāk iztaujāt Tiknusi.

No jautājumu izskatīšanas par budžetu dome šobrīd ir pievērsusies deputātu alkohola lietošanas paradumiem. Ušakovs stāsta, ka alkometra pielietošana būtu jautrs un nebijis pasākums domē, taču piedāvā kolēģiem izvēlēties – strādāt vai turpināt kavēt laiku. Opozīcija ir neapmierināta, ka sēde, kuru no rīta Ušakovs solīja pārtraukt pulksten 19 ilgs vismaz par stundu vairāk.

Viens no domes opozīcijas deputātiem aicina veikt alkometra testu visiem domniekiem.

Rīgas mērs ir noslēpumains, neatklājot līdz cikiem šovakar deputāti strādās.

https://twitter.com/ggleizde/status/940979230862606341

Kārta Lindas Ozolas (JKP) jautājumiem. Viņa secinājusi, ka pilsētai nav plāna par investīciju piesaisti Rīgai. “Vai nebūtu pareizi, ka ekonomiskās izaugsmes laikā mēģinām veidot budžetu bez deficīta,” vaicā Ozola. Tiknuse atbild, uzskaitot ieņēmumu apjoma ierobežojumus, ko piebremzē valsts attīstības temps. Viņa piemin arī likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, kam domei nākas tērēt lielāko daļu no budžeta. Vēl jāņem vērā funkciju apjoms, kas jārealizē domei, vērtē Tiknuse. Viņa piekrīt, ka uzņēmējdarbība pilsētā ir jāveicina, taču paļaujas uz Attīstības departamenta zināšanām un prasmēm.

Deputāti jau vairāk nekā septiņas stundas tincina pilsētas budžeta projekta ziņotāju Tiknusi.

Kā liecina portāla "Delfi" arhīva fotogrāfijas, Bemhens no tiesas eksistē (attēlā pirmais no labās): http://foto.delfi.lv/picture/3965098/

Tiknuse apgalvo, ka Bemhens eksistē.

Jautājumi nonākuši līdz tam, lai izvērtētu, vai “Rīgas satiksmes” valdes priekšsēdētājs Leons Bemhens eksistē. Sandim Riekstiņam (JKP) viņu nekad neesot izdevies sastapt.

Sēde atsākas. Plānots, ka tā ilgs līdz pulksten 20. Viens no strīdus jautājumiem, kuram pieskaras gandrīz ikkatrs jautājumus sagatavojušais deputāts, ir "Rīgas satiksmei" paredzētā dotācija 108 miljonu eiro apmērā, kas ir desmitā daļa no visiem Rīgas nākamā gada tēriņiem. Finanšu departamenta direktore Ilga Tiknuse vairākkārt atkārtojusi, ka dotācija palielināta, jo pilsētai turpmāk nāksies segt PVN par "nulles biļetēm".

Ušakovs izsludina sēdes pārtraukumu uz pusstundu.

Ušakovs aicina Ķirsi savas domas paturēt pie sevis vai taupīt tās debatēm.

Ķirsis (V) pie vārda tiek otrreiz. Viņš interesējas par Dienvidu tilta parādu. Šobrīd vēl jāmaksā 57% no summas, kas, rupji rēķinot, ir ap pusmiljardu eiro. Tiknuse norāda, ka dome par Dienvidu tiltu maksā pēc izlīdzinātās procentu likmes, kas ik gadu samazinās. Nākamgad tā būs ap 6% un dome procentu maksājumos par Dienvidu tiltu samaksās 47 miljonus eiro.

RD deputāte Andersone paredz trīsdiennieku. https://twitter.com/IneseAndersone/status/940963784176357377

Jāpiebilst, ka diskusijas par velosipēdu infrastruktūru Rīgā gaidāmās arī turpmāk, jo vairāki opozīcijas priekšlikumi saistīti tieši ar to. Tostarp rodama ideja iegādāties 10 velosipēdus, lai domnieki varētu mīties no vienas iestādes uz citu.

Pienākusi Jāņa Bordāna (JKP) jautājumu kārta. Viņš uztraucas par velo infrastruktūras attīstību, kas, viņaprāt, ir nokopēta no šā gada plāna. Tiknuse atbild, ka investīciju plāni šogad un nākamgad ir atšķirīgi.

Bondars paceļ jautājumu par 48 miljonu deficītu, kurš, domes ieskatā, būs daudz mazāks. “Esmu reāliste. Iepriekšējos gadus vienmēr deficīts ir bijis mazāks, nekā plānots,” teic Tiknuse, piebilstot, ka dome budžetu plāno konservatīvi. Bondars vaicā, kur ir šīs “konservatīvās sadaļas”. Tiknuse norāda uz NĪN, nenodokļu ieņēmumiem, privatizācijas un atsavināšanas ieņēmumiem, pašvaldību budžeta transfertiem. Savukārt izdevumu “konservatīvā daļa” ir uzturēšanas izdevumi, atlīdzības, procentu maksājumi, sociālie pabalsti.

Finanšu departamenta direktori un nākamā gada pilsētas budžeta projekta ziņotāju Tiknusi opozīcijas deputāti iztaujā jau no plkst. 11.

Vārds atkal dots Mārtiņam Bondaram (LRA/LA).

Strīķe uztraucas par “Birokrātijas apkarošanas centru”, kuras “darbs tikai vairo birokrātiju”. Viņa vaicā, cik naudas tam tiek tērēts. Tiknuse atbildi sola vēlāk.

https://twitter.com/FeldmansLV/status/940943540850487296

https://twitter.com/GatisLitvins/status/940954457101217792

Juta Strīķe (JKP) neplāno atvainoties Tiknusei par pratināšanu, kā to darījuši citi viņas kolēģi, jo “tā ir katra paša izvēle, kur strādāt”.

Vēl 13 deputāti gatavojas uzdot jautājumus Tiknusei. Ar deputātu atļauju Rīgas mērs Nils Ušakovs (S) deva zaļo gaismu Tiknusei uz pārējiem jautājumiem atbildēt sēdus.

Linda Ozola (JKP) uztraucas par 48 miljonu eiro deficītu nākamā gada budžetā. “Vai man jāsatraucas, ka pašvaldība dzīvo pāri saviem līdzekļiem?” vaicā Ozola. Tiknuse atbild, norādot uz pilsētas ilgtermiņa stratēģiju. Deficīta summa veidojas, investējot līdzekļus tālākajā infrastruktūras un izglītības tīkla attīstībā. Ilgtermiņa stratēģija ir saistīta ar atbilstošu ienākumu sadalījumu un līdzekļu novirzīšanu parādsaistību segšanai.

https://twitter.com/Zmeycharauski/status/940948697407475713

Sandis Riekstiņš (JKP) norāda, ka domes uzturēšanas izmaksas veido ap 86% no domes izdevumiem. Riekstiņš vaicā, vai persona “X”, kura tik daudz naudas tērē savu vajadzību segšanai, spēj labi dzīvot. Tiknuse atbild, ka šīs personas “X” dzīve ir jāvērtē katram pašam.

Māris Mičerevskis (LRA/LA) prasa, kāpēc dome procentos maksā 47 miljonus eiro gadā. Ušakovs pārliecinās vai deputāts pats saprot savu jautājumu. Mičerevskis atbild apstiprinoši. Tiknuse sāk skaidrojumu, pieminot Dienvidu tilta būvniecību un līgumus ar bankām. Dienvidu tilta saistības ilgšot līdz 2020. gadam.

Andersone vaicā par pirmsskolu saimnieciskajiem darbiniekiem, interesējoties, kāda ir viņu vidējā darba alga. Tiknuse precizē, ka tie ir 456 eiro pirms nodokļu nomaksas. Ušakovs iespraucas, mudinot Andersoni uzdot savu jautājumu, nevis spriest par vidējo algu pilsētā. Tiknuse skaidro, ka nākamgad algas šiem darbiniekiem pieaugs par aptuveni 50 eiro. “Vai ir plāni, ka saimnieciskie darbinieki pirmsskolās varētu saņemt ap 800 eiro, kas ir vidējā alga?” vaicā Andersone. Tiknuse atbild, ka atalgojumu regulē amata kategorijas, kas pašvaldībai ir jāievēro.

Inese Andersone (V) atkārto Tiknusei kāda “Rīgas satiksmes” darbinieka jautājumu. Darbinieks šogad pirms vēlēšanām saņēmis prēmiju no uzņēmuma un interesējas par iespējām prēmiju saņemt arī nākamā gada maijā. Tiknuse bilst, ka šis jautājums jāadresē uzņēmuma valdei.

Jurģis Klotiņš (NA) Tiknusei vaicā par Tūrisma un attīstības biroja finansējumu. Tajā esot finansējums Latvijas Basketbola savienībai. Tiknuse teic, ka nezina, kas katrā līgumā ir rakstīts, bet, visticamāk, šis sadarbības līgums ir par reklāmām.

https://twitter.com/VilnisKirsis/status/940942334371549190

Ģirts Lapiņš (NA) atkal paceļ jautājumu par “Rīgas satiksmi”, norādot, ka dome apmaksā visas uzņēmuma prasības, nekontrolējot, kā “Rīgas satiksme” šīs summas iztērē. “Kāda jēga viņiem ietaupīt, ja zina, ka jūs [naudu] iedosiet?” vaicā Lapiņš. Tiknuse atsakās diskutēt par maksājumu kārtību “Rīgas satiksmei”, piebilstot, ka kapitālsabiedrība pati ir atbildīga par savu darbību.

Foto: Rīgas domes sēde par 2018. gada budžetu https://g4.delphi.lv/dgs/loader.php#id=111775

Budžeta pieņemšanas sēde atsākas.

https://twitter.com/ingusklavins/status/940938787177320448

No sēdes lēnām pazūd deputāti. Ja sēdes pirmajā stundā klāt bija visi 60 domnieki, tad sēdes ceturto stundu bauda vairs tikai 58 “rīdzinieku kalpi”.

Rīgas mērs izsludina sēdes pārtraukumu līdz plkst. 15.30. Sēde, visticamāk, atsāksies ar Rīgas "galvenās grāmatvedes" iztaujāšanu.

Feldmans prasa, kas vairs netiks uzturēts, ja Rīgas pieminekļu aģentūrai būs par trešdaļu samazināts finansējums. Tiknuse skaidro, ka finansējuma kritumu veido samazinātā dotācija no valsts, kas pērn bija veltīta Brīvības piemineklim.

Feldmans vaicā, kuri skolēni nākamgad saņems brīvpusdienas. Tiknuse norāda, ka visi pašvaldības skolu audzēkņi, tostarp vidusskolēni. Feldmans vaicā par privāto skolu skolēnu vēderiem. Tiknuse atteic, ka pašvaldība nefinansēs ēdināšanu privātajās skolās.

Foto: Rīgas domes vadība iepazīstina ar pašvaldības nākamā gada budžeta projektu https://g4.delphi.lv/dgs/loader.php#id=111761

Feldmans prasa par galvaspilsētas praksi izsniegt galvojumus kapitālsabiedrībām. Tiknuse deputātu mierina, sakot, ka garantiju saistību apjoms ir salīdzinoši neliels un domei nav bijušas problēmas ar garantiju segšanu.

Feldmans vaicā par “Birokrātijas apkarošanas centru” - kā tam izdodas apkarot birokrātiju, ja nav pamanījis 10 tūkstošu eiro “sistēmas kļūdu” ceļu seguma atjaunošanai. Tiknuse teic, ka nekādu sūdzību no centra par Finanšu departamenta darbu nav bijis. Tiknuse teic, ka ir tikusies ar centra vadītāju un konsultējusies dažādos jautājumos.

Feldmans pievēršas ielu seguma atjaunošanai Rīgā. Viņš vaicā, kas ir “periodiskā seguma atjaunošana”, kam jau vairākus gadus dome velta ap 10 tūkstošiem eiro gadā. Tiknuse skaidro, ka šī summa nemaz netiek tērēta. Tā esot “sistēmas kļūda”.

Feldmans interesējas, kas ir 100 tūkstošu eiro vērta “stratēģijas programma”. Deputāts ir noraizējies, ka zem tās varētu slēpties dažādas ideoloģiskas programmas, piemēram, “humora komiteja”. Tiknuse atbild noraidoši, norādot, ka “humora komiteja” ir zem citas programmas.

Deputāts Krišjānis Feldmans (JKP) vaicā par virtuvju bloku remontdarbiem Rīgas skolās, kas, deputāta ieskatā, maksā trīs reizes par daudz. Tiknuse atteic, ka par projektu realizāciju ir atbildīgs Īpašuma departaments un remontdarbi nav vien vienkārša telpu renovācija, bet gan sarežģītāki pasākumi, kas projektus sadārdzina.

Portāls "Delfi" iepazīst domes darbību.

Izceļas vārdu apmaiņa starp Ušakovu un opozīcijas deputātiem par sēdes vadības stilu. Opozīcijas deputāti satraucas, ka Ušakovs nepamatoti pārtrauc deputātu jautājumus.

Bondars ir noraizējies par “riga.lv” ilgtspēju, jo vēl nesen nodibinājumam bijis ap 100 tūkstošu eiro parāds. Tiknuse atteic, ka viņa nodibinājuma bilanci nav pētījusi. Bondars vaicā, vai dome ir gatava aizlāpīt jebkuru caurumu Rīgas struktūrvienībās. Ušakovs pārtrauc Bondaru, aicinot pievērsties nākamajam jautājumam.

Tiknuse teic, ka ne viņai spriest par to, cik jāizmaksā rīdzinieku informēšanai. Viņa paļaujas, ka šādus aprēķinus veicis pats nodibinājums “riga.lv”.

Bondars prasa, kāpēc portāla uzturēšanai vajadzīgi divi miljoni eiro, ja pērn tas izmaksājis 900 tūkstošus eiro. Tiknuse skaidro – palielinājums ir atbilstošs budžetam, kādu nodibinājums “riga.lv” ir paredzējis, kādas publikācijas tas veicis un “iepludinājis” dažādos medijos.

Bondars pievēršas “riga.lv” finansējumam. Tiknuse jautājumu noraida, sakot, ka par to jāinteresējas domes Sabiedrisko attiecību nodaļā un Finanšu departamentā.

Vārds tiek dots Mārtiņam Bondaram (LRA/LA). Ušakovs iejaucas, piebilstot, ka jautājumi jāuzdod, vadoties pēc veselā saprāta. Bondars vaicā, vai nākamā gada budžets ir pārskatāms un labi saprotams ikvienam interesentam. Tiknuse bilst, ka budžets ir sastādīts pēc programmu principa, tāpēc ikvienam būs skaidrs, kādām programmām dome tērēs naudu.

Pulks interesējas par jaunām štata vietām Rīgas domē. Tiknuse teic, ka tādas būs 45.

Foto: Pikets pret Āgenskalna tirgus slēgšanu https://g1.delphi.lv/dgs/loader.php#id=111747

https://twitter.com/Kaspars_Zn/status/940675221811494912

Tiknusi iztaujāt sācis Olafs Pulks (V). Viņš prasa, kāpēc “Rīgas satiksme” plāno pirkt trolejbusus, ja vicemērs Ameriks paziņojis, ka galvaspilsēta varētu no tiem atteikties. Tiknuse atbild, ka šis jautājums ir “Rīgas satiksmes” ziņā.

Locis interesējas par Rīgas interešu pārstāvniecību Maskavā un Eiropas Savienībā, kas kopā izmaksā ap 90 tūkstošiem eiro. Tiknuse precizē, ka šobrīd nevar izdalīt cik liela daļa no šīs summas tiks Briselei, bet cik – Maskavai.

Vēl Locis vaicā par nākamgad plānotiem vērienīgiem sporta objektiem. Tiknuse norāda, ka skolās dome veiks sporta zāļu atjaunošanu, taču lielas sporta būves nākamgad celt nav paredzēts.

Locis jautā, cik daudz līdzekļu dome atvēl pedagogu apmācībai, lai skolotāji varētu priekšmetus pasniegt valsts valodā. Tiknuse atbild, ka pedagogu kursiem nākamgad paredzēti 30 tūkstoši eiro.

Rīgas pilsētas pašvaldības 2018. gada budžeta projektam iesniegti 66 priekšlikumi.

Ziņotājas Tiknuses iztaujāšanai pievērsies deputāts Dainis Locis (NA). Viņš interesējas par gaisa kvalitāti Rīgā, norādot, ka dome neveic darbības gaisa uzlabošanai un brīdina ar iespējamām Eiropas Komisijas sankcijām. Tiknuse atteic, ka sankcijas dome nav saņēmusi. Taču, ja parādīsies reāla sankciju varbūtība, dome varētu izmantot naudu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai tās segtu.

Pārtraukums ir beidzies. Deputāti atsāk darbu.

Deputāts Pūce jautā par nodibinājumu “riga.lv”, prasot Tiknusei, vai tas izpilda savu mērķi. Tiknuse, atsaucoties uz nodibinājuma atsaucēm, pauž – tas savus uzdevumus ir pildījis. Par to liecina interesentu pieaugums par portālu “riga.lv” un darba apjoma pieaugums, ko veic tur nodarbinātie. Pūce iebilst, prasot, kur ir nodibinājuma “riga.lv” laikraksts. Tiknusei atbildes nav. Ušakovs pasludina sēdes pārtraukumu.

Deputāti par sēdes apmeklējumu ziņo arī tviterī, publicējot pašiņus. https://twitter.com/FeldmansLV/status/940879693162704897

Tiknuses pratināšanai pievēršas Juris Pūce (LRA/LA). Viņš sāk ar jautājumiem par “Rīgas satiksmes” dotēšanu un uzņēmuma aprēķiniem par pārvadāto pasažieru skaitu. Tiknuse vēlreiz atkārto domes pozīcijas nostāju, ka dotācija saglabājas iepriekšējo gadu apmērā, taču sadārdzinājumu rada tas, ka turpmāk valstij būs jāmaksā PVN par “nulles biļetēm”.

https://twitter.com/Bordans/status/940887097279500290

https://twitter.com/marisjonovs/status/940888904571465728

Finanšu departamenta direktore Ilga Tiknuse pauž, ka rīdzinieku skaits palielinās, to gan apšauba opozīcijas deputāti. Tiknuse sola to pierādīt ar datiem.

Jauniem projektiem kopumā dome piesaistīs 34,9 miljonus eiro no Eiropas Savienības fondiem. Kā galvenos saņēmējus šeit dome izceļ Rīgas Franču liceju un Rīgas Angļu ģimnāziju, kur paredzēts veikt remontdarbus. Dome arīdzan labiekārtos Daugavas stadiona apkārtni un uzsāks Salu tilta rekonstrukcijas otro kārtu.

Atpūtas un kultūras nozare pievāc 5,1% no kopējiem izdevumiem – 48,4 miljonus eiro. Šeit iekļauti izdevumi Mežaparka estrādes rekonstrukcijai 14,8 miljonu eiro apmērā, Latvijas simtgades pasākumiem, Dziesmu un deju svētkiem, kā arī dažādu kultūras un sporta pasākumu organizēšanai.

Dzīvnieku populācijas kontrolei ierēķināti 404 tūkstoši eiro. Portāls “Delfi” vēstīja, ka dzīvnieku līķu savākšanu un utilizēšanu dome par 37 tūkstošiem eiro uzticējusi SIA “SIA 1960”. No pērnā gada oktobra līdz šā gada septembrim galvaspilsētā kopumā savākti 1424 dzīvnieku līķi. 938 no tiem savākti no ielām, pārējie mituši veterinārajās klīnikās vai patversmēs.

Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana izmaksās 33 miljonus eiro jeb 3,5% no kopējiem izdevumiem. Iekšpagalmu remontam atlikti četri miljoni eiro.

Sabiedrisko kārtību Rīgā uzraudzīs par 19,3 miljoniem eiro, kas ir 2% no kopējiem izdevumiem. Rīgas pašvaldības policija saņems 18,8 miljonus eiro no šīs summas. Jau iepriekš ziņojām, ka novērošanas kameras parādīsies arī galvaspilsētas apkaimēs.

Neparedzētiem gadījumiem Rīga ierēķinājusi piecus miljonus eiro. Vēl 5,4 miljonus eiro Rīga tērēs savas atpazīstamības veicināšanai.

Sēde ilgst vairāk nekā stundu.

Šogad Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā iemaksas veikušas 15 pašvaldības – Rīga, Jūrmala, Ventspils, Ādažu novads, Babītes novads, Carnikavas novads, Garkalnes novads, Ikšķiles novads, Ķekavas novads, Mārupes novads, Olaines novads, Salaspils novads, Saulkrastu novads, Siguldas novads un Stopiņu novads. Pārējās bijušas saņēmējas.

Foto: VL-TB/LNNK Rīgas domes frakcijas preses konference par pašvaldības 2018. gada budžeta projektu https://g4.delphi.lv/dgs/loader.php#id=111735

Rīga ir viena no retajām pašvaldībām, kas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā veic iemaksas, nevis no tā saņem. Nākamgad Rīga šķirsies no 91,6 miljoniem eiro, lai sniegtu atbalstu pārējām Latvijas pašvaldībām. Līdzīgu summu Rīgā fondā iemaksāja arī šogad, finansējot lauvas tiesu no kopējā 162 miljonu eiro apmēra.

Dienvidu tilta celtniecību dome apmaksās 53,9 miljonu eiro apmērā. Līdz šim nomaksāti 43% no kopējām Dienvidu tilta būvniecības izmaksām.

Foto: LRA/LA Rīgas domes frakcijas preses konference par priekšlikumiem pašvaldības 2018. gada budžeta projektam https://g3.delphi.lv/dgs/loader.php#id=111733

Rīgas ielu remontdarbiem atvēlēts 13,1 miljons eiro. Šogad tam tērēja par 1,5 miljoniem eiro mazāk. Par 2,9 miljoniem pašvaldība būvēs veloceliņu Imanta–Daugavgrīva. Nākamgad vērienīgākie remontdarbi plānoti Krasta ielā. Portāls “Delfi” izpētīja, ka piecu gadu laikā pašvaldība ielu remontdarbos ieguldījusi 235,8 miljonus eiro.

Opozīcija pratina Finanšu departamenta direktori Ilgu Tiknusi. Tiek uzdota virkne jautājumu par plānotajiem izdevumiem pilsētas budžetā.

Kā svarīgāko attīstāmo infrastruktūru dome uzskaita: iekšpagalmus, ceļus, skolas, Rīgas 1. slimnīcas un Rīgas dzemdību nama teritorijas labiekārtošanu, sociālo māju būvniecību Mežrozīšu ielā, “Āfrikas savannas” izbūvi Rīgas zooloģiskajā dārzā par 1,4 miljoniem eiro, Mežaparka estrādes 1. kārtas rekonstrukcijas pabeigšanu, kā arī Eiropas Savienības fondu realizēšanu.

Izglītības nozarei kopumā dome atvēlēs 334,8 miljonus eiro jeb 35,1% no budžeta izdevumiem. Skolotāji jaunā mācību gada sākumā saņems 75 eiro pabalstu, kam dome atlicinās 900 tūkstošus eiro.

Skolu remontdarbiem un teritoriju sakopšanai atvēlēti 21,8 miljoni eiro.

Dome plāno veselības apdrošināšanu nodrošināt pirmsskolu izglītības iestāžu pedagogiem un auklītēm. No nākamā gada 1. septembra brīvpusdienas Rīgā pienāksies visiem skolēniem, kas pašvaldībai izmaksās 15,6 miljonus eiro.

Rīgas domes Satiksmes departamentā būs 11 jaunas darba vietas.

Šā gada deviņos mēnešos “Rīgas satiksme” strādāja ar 401 214 eiro zaudējumiem, apgrozot 113,7 miljonus eiro.

Rīgas mērs Nils Ušakovs (S) iepriekš skaidroja, ka “Rīgas satiksme” nevar būt finansiāli veiksmīgs uzņēmums. Dotācijas uzņēmumam nepieciešamas, lai segtu bezmaksas biļešu izmaksas.

“Rīgas satiksmi” pašvaldība dotēs 108,3 miljonu eiro apmērā, kas ir par 11 miljoniem eiro vairāk nekā pērn. Par brīvu joprojām varēs braukt pensionāri, skolēni, politiski represētie, invalīdi, daudzbērnu ģimeņu vecāki, Černobiļas AES avārijas seku likvidētāji, bāreņi, kā arī sociālajos namos ilgstoši mītošie. Atlaides plānotas arī studējošajiem, skolotājiem un strādājošajiem pensionāriem.

Par sociālo aizsardzību Rīgas dome uzskata arī pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” atlaižu politiku, uzsvērts budžeta projektā.

1,8 miljonus eiro dome tērēs ēdiena piegādei un izdalīšanai sociāli neaizsargātajiem rīdziniekiem. Savukārt iedzīvotāju aprūpei mājās ierēķināti 12,3 miljoni eiro.

Dažādos pabalstos kopumā dome plāno iztērēt 13,8 miljonus eiro. Savukārt sociālajai aizsardzībai paredzētie izdevumi veido 91,6 miljonus eiro jeb 9,6% no pašvaldības tēriņiem.

Norādot uz “valsts nesakārtoto veselības nozari”, dome ar pabalstiem iecerējusi apmaksāt slimnīcu rēķinus vismaz 1000 rīdziniekiem. Veselības nozarei kopumā dome atlicinās 4,5 miljonus eiro.

Par nākamā gada budžeta prioritātēm Rīgas dome izcēlusi sociālo drošību, izglītību un infrastruktūras attīstību.

Dotācijās dome plāno saņemt 145,9 miljonus eiro, tostarp 12 miljonus eiro Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu realizācijai. Valsts dotācija pasažieru pārvadājumiem saglabāsies 8,2 miljonu eiro apmērā.

Kā novēroja portāls "Delfi", deputāte Regīna Ločmele-Luņova (S) pēc starpgadījuma ir atgriezusies domē un kopā ar pārējiem kolēģiem uzklausa informāciju par nākamā gada pilsētas budžetu.

Pārējos nodokļu ieņēmumos un budžeta maksājumos pašvaldība cer iekasēt 51 miljonu eiro.

Rīgas ieņēmumi no azartspēlēm prognozēti 4,8 miljonu eiro apmērā. Ziņots, ka šā gada vasara domes deputāti lēma – Rīgas vēsturiskajā centrā spēļu zāles būs liegtas, izņemot lepnas viesnīcas. Lai gan pašvaldībām kopš 2006. gada ir tiesības atteikt spēļu zāļu atvēršanu, Rīgā ir vairāk spēļu zāļu nekā citviet Latvijā – 155.

Dabas resursa nodoklis pašvaldībai ienesīs 0,8 miljonus eiro.

https://twitter.com/Zmeycharauski/status/940874146967379969

No nekustamā īpašuma nodokļiem (NĪN) dome nākamgad cer iekasēt 115,1 miljonu eiro, kas ir par 2% mazāk nekā domnieki paredzēja, lemjot par 2017. gada budžetu. Ja 2008. gadā NĪN veidoja aptuveni 6% no pašvaldības kopējā budžeta, tad 2018. gadā tie būs aptuveni 12,7%.

Lai panāktu, ka nākamgad visi pašvaldībās nodarbinātie saņemtu vismaz 430 eiro minimālo algo, dome šķirsies no papildus 3,4 miljoniem eiro. Savukārt, lai celtu algas arī citiem darbiniekiem, pašvaldība šķirsies vēl no 4,4 miljoniem eiro.

https://twitter.com/VilnisKirsis/status/940873736462401537

Līdz šā gada decembrim “Rīdzinieku” karti vēl neviens nav iegādājies, uzņēmumā “Rīgas satiksme” noskaidroja portāls “Delfi”.

RD Finanšu departaments aplēsis, ka viens rīdzinieks pašvaldības budžetam pienes aptuveni 1550 eiro gadā. Šo summu sadalot uz pusēm, RD 2016. gada maijā noteica cenu "Rīdzinieku kartei" tiem, kuri Rīgā nav deklarēti vai nav īpašnieki nekustamajam īpašumam galvaspilsētā. Par 775 eiro gadā gribētāji var baudīt priekšrocības, kuras sniedz "Rīdzinieku karte", piemēram, lētāku sabiedrisko transportu, medikamentus un Zoodārza apmeklējumu.

Piketā par Āgenskalna tirgus saglabāšanu situāciju skaidrot bija iznākusi Regīna Ločmele-Luņova (S). Viņai piketa laikā kļuva slikti. Kā novēroja portāls "Delfi", tika izsaukta "ātrā palīdzība". http://www.delfi.lv/video/zinas/latvija/regina-locmele-lunova-nogibst-piketa-laika.d?id=49543147

2013. gada 1. janvārī Rīgā bija deklarēti 696 tūkstoši iedzīvotāju. 10 mēnešus vēlāk sāka izsniegt "Rīdzinieku kartes". 2014. gada sākumā Rīgā bija deklarēts jau 701 tūkstotis iedzīvotāju. Taču līdz 2015. gada janvārim deklarēto skaits saruka līdz 698 tūkstošiem deklarēto. Pērn deklarēto iedzīvotāju skaits palika tādā pašā līmenī, taču šā gada janvārī pieauga līdz 704 tūkstošiem deklarēto rīdzinieku.

Dome skaidro, ka dzīve galvaspilsētā uzlabojas – bez darba Rīgā septembrī bija 12,7 tūkstoši cilvēku, kas ir par 0,8% mazāk nekā pērn; vidējā darba alga piecos gadus kāpusi par trešo daļu; grūtības segt patēriņus ir 30,8% rīdzinieku, kamēr valstī kopumā problēmas tas sagādā 41,4% iedzīvotāju; šā gada sākumā Rīgā mitinās par 0,3% vairāk iedzīvotāju nekā pērn.

http://www.delfi.lv/article.php?id=48920503

Interesanti, ka pēc “Saskaņas” un “Gods kalpot Rīgai” deputātu labajām sekmēm šā gada pašvaldību vēlēšanās, vairāki sabiedrībā zināmi cilvēki paziņoja par deklarētās dzīvesvietas maiņu projām no Rīgas, tādējādi liedzot galvaspilsētai IIN naudu. Ja šie cilvēki deklarēto dzīvesvietu tik tiešām ir nomainījuši, tad IIN no nākamā gada 1. janvāra Rīgai aizies gar degunu.

Pēdējos trīs gadus Rīgas ieņēmumi no IIN auga vidēji par 8,2% gadā. Taču Saeimā pieņemtā nodokļu reforma pašvaldību ieņēmumus no IIN jau drīzumā piezemēs līdz 2,5% pieaugumam gadā, prognozē dome. Nākamgad IIN Rīgai ienesīs 582 miljonus eiro, aplēsusi dome. Tas ir par 36,9 miljoniem eiro vairāk nekā pērn. 2019. gadā Rīga no IIN cer ieņemt 596 miljonus eiro, bet 2020. gadā – 611 miljonus eiro.

Vairāk nekā 60% no Rīgas budžeta ieņēmumiem veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksājumi. Domājot par nākamā gada budžetu, dome ņēmusi vērā Finanšu ministrijas prognozes par iekšzemes kopprodukta pieaugumu 3,7% apmērā. Proti, palielinoties aptuveni 312 tūkstošu galvaspilsētā nodarbināto algām, palielināsies arī pašvaldības ieņēmumi no IIN.

Nākamgad Rīga aizņemsies 59,2 miljonus eiro. Plānots, ka pašvaldības kopējais ilgtermiņa parādu apjoms apjoms pret kārtējā gada budžeta ieņēmumiem samazināsies no 69% 2017. gada beigās līdz 65% 2020. gada beigās. Dome aprēķinājusi, ka nākamā gada sākumā Rīgas parādsaistību apjoms būs 262,4 miljoni eiro.

Ja viss ritēs pēc plāna, nākamā gada beigās domei būs palicis 20,7 miljonu eiro atlikums. Pašvaldība cer, ka uzkrājums zem šīs latiņas nenokritīs arī turpmāk. Pērnā gada beigās pašvaldībai bija 92,4 miljonu eiro atlikums.

2017. gada domes budžets bija veidots ar 28,8 miljonu eiro deficītu, kas sasniedza 3,3% no ieņēmumiem. Pēc grozījumiem šā gada jūnijā deficīts tika palielināts līdz 63 miljoniem eiro. 2016. gada budžetā bija ieplānots 668,9 tūkstošu eiro deficīts, taču pēc grozījumiem tas pieauga līdz 29,9 miljoniem eiro.

Nākamā gada budžetam būs 48,2 miljonu eiro deficīts, kas ir 5,3% no kopējiem 906,6 miljonu eiro ienākumiem. Pašvaldības izdevumi kopumā būs 954,9 miljoni eiro.

Sākas nākamā gada budžeta izskatīšana. Tribīnē kāpj Finanšu departamenta direktore Ilga Tiknuse.

Vilnis Ķirsis (V) aicina atlikt budžeta skatīšanu līdz brīdim, kad tiks viesta skaidrība par pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" dotāciju. Savukārt Juris Pūce (LRA/LA) rosina skatīt jautājumu par Āgenskalna tirgus "glābšanu". Deputāti priekšlikumus neatbalsta.

Sākas domes sēde.

"Kāpostus tirgū, nevis kukuļus domē," bļauj piketētāji.

Piketā pie domes pulcējušies vairāki desmiti cilvēku. Ļaudis bļauj dažādus saukļus, piemēram, "Āgenskalna tirgum būt!" un "Ušakov, nāc ārā!"

Domes vadības organizētā konference ir noslēgusies. Pulksten 11 domnieki pulcēsies uz sēdi, kurā lems par nākamā gada budžeta apstiprināšanu.

Atbildot par Āgenskalna tirgus likteni, Ušakovs norāda, ka par nodokļu maksātāju naudu sakārtot tirdzniecības objektu nedrīkst. Tikmēr Āgenskalna tirgus aizstāvji jau sapulcējušies pie Rātsnama durvīm. Piketam tiešraidē var sekot līdzi tiešraidē.

Finansējuma palielinājumu nodibinājumam "riga.lv" Ušakovs pamato ar tā labajiem rādītājiem. "Ļoti labi redzam, ka šī informācija ir pieprasīta. Tā izmantošana ar katru gadu pieaug. Nepieciešams tālāk informēt sabiedrību par pašvaldības pakalpojumiem un Latvijas simtgades programmu," skaidro Ušakovs.

Inese Andersone (V) interesējas par ēdināšanu bērnudārzos. Ušakovs sola, ka nākamajos divos gados dome atrisinās visus ar ēdināšanu saistītos jautājumos Rīgas skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs.

Sarunā iesaistās domes opozīcijas deputāti. "Vienotības" pārstāvis Vilnis Ķirsis interesējas par pašvaldības SIA "Rīgas satiksmei" veltītajām dotācijām. Ušakovs atbild, ka domes deputātiem ir iespējas strādāt pie budžeta. "Es ar jums apsolu pavadīt visu savu brīvo laiku. Esmu priecīgs palīdzēt deputātiem saprast katru komatu šajā budžetā," jokojot atbild Ušakovs. Mērs norāda, ka dotācijas celšana saistīta ar to, ka domei jāmaksā PVN par "nulles biļetēm".

"Ja runājam par ielu remontiem - būs labi," noteic Ušakovs.

Nākamgad dome plāno četrus vērienīgus autoceļu remontdarbus, tam veltot ap 15 miljoniem eiro. Savukārt gājēju un veloceļu ierīkošanai un sakārtošanai atlicināti 5,6 miljoni eiro.

Dome saglabās šogad īstenotos pabalstus, bet jauns ieviesums būs slimnīcas rēķinu apmaksa 1000 rīdziniekiem.

Jau pēc 10 minūtēm pie RD sāksies pikets, kurā iedzīvotāji aicinās saglabāt Āgenskalna tirgu. Plānots, ka tas ilgs aptuveni stundu. Portālā "Delfi" piketam būs iespējams sekot video tiešraidē. http://www.delfi.lv/news/national/politics/piketa-aicinas-glabt-agenskalna-tirgu.d?id=49540869

Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētājs Oļegs Burovs (GKR) klāsta, kā šis budžets atšķiras no citu gadu budžetiem. Tās ir jaunas skolas, jaunas sporta halles projektēšana Imantā, kā arī Mežaparka estrādes rekonstrukcijas projekts. "Nākamgad beidzot sāksim apgūt Eiropas naudu, ko administrē Izglītības un zinātnes ministrija," norāda Burovs.

Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eižēnija Aldermane uzsver viņas pārvaldītajā jomā plānotos projektus, kam dome veltīs ievērojamus līdzekļus. Nākamā gada budžeta projektā izglītībai kopumā ir atvēlēti 334 miljoni eiro, kas veido 35% no kopējiem tēriņiem. Ieplānoti skolu remonti un skolēnu brīvpusdienas no pirmās līdz 12. klasei.

Vicemērs prognozē, ka 48 miljonu deficīts, kurš ierakstīts budžeta projektā, nākamā gada beigās nemaz nebūs. Ameriks lēš, ka galvaspilsēta "strādās pa nullēm".

https://twitter.com/edgarskupcs/status/940837770385412099

"Nākamais ir skolu, ielu remontu un sociālās drošības gads," rezumē Ušakovs.

Ušakovs 2018. gadā sola 44 jaunas videonovērošanas kameras Bolderājas un Daugavgrīvas apkaimēs.

Galvaspilsētai nākamgad plānots palielināt sociālo budžetu par 10%. Mērs izcēla arī "Āfrikas savannas" projektu Rīgas Zooloģiskajā dārzā. Nākamgad novērošanas kameras, kuras Rīgas centrā jau ir ierasta lieta, parādīsies arī apkaimēs.

Ušakovs priecājas, ka nākamgad pilsētas ieņēmumi beidzot pārsniegs 900 miljonus eiro. "Runājam par sabalansētību. Kopš 2015. gada deficītu turam minimāli zem nulles. Nākamgad pesimistiskā prognoze ir 5,4% deficīts," skaidro mērs.

Pēc divām preses konferencēm sākusies trešā, kur Rīgas domes vadība iepazīstina ar pašvaldības nākamā gada budžetu. Tajā piedalās RD priekšsēdētājs Nils Ušakovs (S/GKR), domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks (S/GKR).

Vienlaikus LRA/LA aicina novirzīt līdzekļus 250 tūkstošu eiro apmērā Rīgas sporta manēžas rekonstrukcijas projekta izstrādei.

Juris Pūce (LRA/LA) iepazīstina klātesošos ar frakcijas iesniegtajiem priekšlikumiem. Viens no tiem paredz "Rīgas satiksmes" 100 miljonu eiro dotāciju novirzīt RD rezerves fondā. Tāpat frakcija aicina nepiešķirt dotāciju portāla "Riga.lv" darbībai teju divu miljonu eiro apmērā.

Paralēli plkst. 9.45 sākusies arī LRA/LA Rīgas domes frakcijas preses konference.

NA pārmet, ka nav skaidrs, kā "Rīgas satiksme" tērē piešķirtos līdzekļus. Kopumā plānots, ka pašvaldības uzņēmums dotācijās saņems vairāk nekā 100 miljonus eiro, taču tie tiek izlietoti necaurspīdīgi.

NA tradicionāli 2018. gada pilsētas budžetu neatbalstīs. NA uzskata, ka nākamā gada pilsētas budžets ir brāķis. Frakcijas ieskatā šis budžets ir stagnējošs. Izskan pārmetumi paredzētajiem līdzekļiem "Rīgas satiksmei".

No "Vienotības" ievēlētā deputāte Andersone sašutusi par nākamgad rīgas budžetā paredzētajiem tēriņiem. https://twitter.com/IneseAndersone/status/940834517828489216

Plkst. 9.30 sāksies Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" (NA) deputātu frakcijas preses konference. Tajā deputāti iepazīstinās sabiedrību ar savu viedokli par 2018. gada Rīgas pašvaldības budžetu un NA iesniegtajiem priekšlikumiem.

Šodien plkst. 11 RD lems par nākamā gada pilsētas budžetu. Pirms sēdes vairākas domes frakcijas ir sasaukušas preses konferences, kurās stāstīs par iesniegtajiem priekšlikumiem. Savukārt plkst. 10.30 pie domes sāksies pikets, kurā iedzīvotāji aicinās saglabāt Āgenskalna tirgu.