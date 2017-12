Portāls "Delfi" piedāvā sekot notikumiem līdzi teksta tiešraidē.

Rīgas budžets 2018

Piketā par Āgenskalna tirgus saglabāšanu situāciju skaidrot bija iznākusi Regīna Ločmele-Luņova (S). Viņai piketa laikā kļuva slikti. Kā novēroja portāls "Delfi", tika izsaukta "ātrā palīdzība". http://www.delfi.lv/video/zinas/latvija/regina-locmele-lunova-nogibst-piketa-laika.d?id=49543147

2013. gada 1. janvārī Rīgā bija deklarēti 696 tūkstoši iedzīvotāju. 10 mēnešus vēlāk sāka izsniegt "Rīdzinieku kartes". 2014. gada sākumā Rīgā bija deklarēts jau 701 tūkstotis iedzīvotāju. Taču līdz 2015. gada janvārim deklarēto skaits saruka līdz 698 tūkstošiem deklarēto. Pērn deklarēto iedzīvotāju skaits palika tādā pašā līmenī, taču šā gada janvārī pieauga līdz 704 tūkstošiem deklarēto rīdzinieku.

Dome skaidro, ka dzīve galvaspilsētā uzlabojas – bez darba Rīgā septembrī bija 12,7 tūkstoši cilvēku, kas ir par 0,8% mazāk nekā pērn; vidējā darba alga piecos gadus kāpusi par trešo daļu; grūtības segt patēriņus ir 30,8% rīdzinieku, kamēr valstī kopumā problēmas tas sagādā 41,4% iedzīvotāju; šā gada sākumā Rīgā mitinās par 0,3% vairāk iedzīvotāju nekā pērn.

http://www.delfi.lv/article.php?id=48920503

Interesanti, ka pēc “Saskaņas” un “Gods kalpot Rīgai” deputātu labajām sekmēm šā gada pašvaldību vēlēšanās, vairāki sabiedrībā zināmi cilvēki paziņoja par deklarētās dzīvesvietas maiņu projām no Rīgas, tādējādi liedzot galvaspilsētai IIN naudu. Ja šie cilvēki deklarēto dzīvesvietu tik tiešām ir nomainījuši, tad IIN no nākamā gada 1. janvāra Rīgai aizies gar degunu.

Pēdējos trīs gadus Rīgas ieņēmumi no IIN auga vidēji par 8,2% gadā. Taču Saeimā pieņemtā nodokļu reforma pašvaldību ieņēmumus no IIN jau drīzumā piezemēs līdz 2,5% pieaugumam gadā, prognozē dome. Nākamgad IIN Rīgai ienesīs 582 miljonus eiro, aplēsusi dome. Tas ir par 36,9 miljoniem eiro vairāk nekā pērn. 2019. gadā Rīga no IIN cer ieņemt 596 miljonus eiro, bet 2020. gadā – 611 miljonus eiro.

Vairāk nekā 60% no Rīgas budžeta ieņēmumiem veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksājumi. Domājot par nākamā gada budžetu, dome ņēmusi vērā Finanšu ministrijas prognozes par iekšzemes kopprodukta pieaugumu 3,7% apmērā. Proti, palielinoties aptuveni 312 tūkstošu galvaspilsētā nodarbināto algām, palielināsies arī pašvaldības ieņēmumi no IIN.

Nākamgad Rīga aizņemsies 59,2 miljonus eiro. Plānots, ka pašvaldības kopējais ilgtermiņa parādu apjoms apjoms pret kārtējā gada budžeta ieņēmumiem samazināsies no 69% 2017. gada beigās līdz 65% 2020. gada beigās. Dome aprēķinājusi, ka nākamā gada sākumā Rīgas parādsaistību apjoms būs 262,4 miljoni eiro.

Ja viss ritēs pēc plāna, nākamā gada beigās domei būs palicis 20,7 miljonu eiro atlikums. Pašvaldība cer, ka uzkrājums zem šīs latiņas nenokritīs arī turpmāk. Pērnā gada beigās pašvaldībai bija 92,4 miljonu eiro atlikums.

2017. gada domes budžets bija veidots ar 28,8 miljonu eiro deficītu, kas sasniedza 3,3% no ieņēmumiem. Pēc grozījumiem šā gada jūnijā deficīts tika palielināts līdz 63 miljoniem eiro. 2016. gada budžetā bija ieplānots 668,9 tūkstošu eiro deficīts, taču pēc grozījumiem tas pieauga līdz 29,9 miljoniem eiro.

Nākamā gada budžetam būs 48,2 miljonu eiro deficīts, kas ir 5,3% no kopējiem 906,6 miljonu eiro ienākumiem. Pašvaldības izdevumi kopumā būs 954,9 miljoni eiro.

Sākas nākamā gada budžeta izskatīšana. Tribīnē kāpj Finanšu departamenta direktore Ilga Tiknuse.

Vilnis Ķirsis (V) aicina atlikt budžeta skatīšanu līdz brīdim, kad tiks viesta skaidrība par pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" dotāciju. Savukārt Juris Pūce (LRA/LA) rosina skatīt jautājumu par Āgenskalna tirgus "glābšanu". Deputāti priekšlikumus neatbalsta.

Sākas domes sēde.

"Kāpostus tirgū, nevis kukuļus domē," bļauj piketētāji.

Piketā pie domes pulcējušies vairāki desmiti cilvēku. Ļaudis bļauj dažādus saukļus, piemēram, "Āgenskalna tirgum būt!" un "Ušakov, nāc ārā!"

Domes vadības organizētā konference ir noslēgusies. Pulksten 11 domnieki pulcēsies uz sēdi, kurā lems par nākamā gada budžeta apstiprināšanu.

Atbildot par Āgenskalna tirgus likteni, Ušakovs norāda, ka par nodokļu maksātāju naudu sakārtot tirdzniecības objektu nedrīkst. Tikmēr Āgenskalna tirgus aizstāvji jau sapulcējušies pie Rātsnama durvīm. Piketam tiešraidē var sekot līdzi tiešraidē.

Finansējuma palielinājumu nodibinājumam "riga.lv" Ušakovs pamato ar tā labajiem rādītājiem. "Ļoti labi redzam, ka šī informācija ir pieprasīta. Tā izmantošana ar katru gadu pieaug. Nepieciešams tālāk informēt sabiedrību par pašvaldības pakalpojumiem un Latvijas simtgades programmu," skaidro Ušakovs.

Inese Andersone (V) interesējas par ēdināšanu bērnudārzos. Ušakovs sola, ka nākamajos divos gados dome atrisinās visus ar ēdināšanu saistītos jautājumos Rīgas skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs.

Sarunā iesaistās domes opozīcijas deputāti. "Vienotības" pārstāvis Vilnis Ķirsis interesējas par pašvaldības SIA "Rīgas satiksmei" veltītajām dotācijām. Ušakovs atbild, ka domes deputātiem ir iespējas strādāt pie budžeta. "Es ar jums apsolu pavadīt visu savu brīvo laiku. Esmu priecīgs palīdzēt deputātiem saprast katru komatu šajā budžetā," jokojot atbild Ušakovs. Mērs norāda, ka dotācijas celšana saistīta ar to, ka domei jāmaksā PVN par "nulles biļetēm".

"Ja runājam par ielu remontiem - būs labi," noteic Ušakovs.

Nākamgad dome plāno četrus vērienīgus autoceļu remontdarbus, tam veltot ap 15 miljoniem eiro. Savukārt gājēju un veloceļu ierīkošanai un sakārtošanai atlicināti 5,6 miljoni eiro.

Dome saglabās šogad īstenotos pabalstus, bet jauns ieviesums būs slimnīcas rēķinu apmaksa 1000 rīdziniekiem.

Jau pēc 10 minūtēm pie RD sāksies pikets, kurā iedzīvotāji aicinās saglabāt Āgenskalna tirgu. Plānots, ka tas ilgs aptuveni stundu. Portālā "Delfi" piketam būs iespējams sekot video tiešraidē. http://www.delfi.lv/news/national/politics/piketa-aicinas-glabt-agenskalna-tirgu.d?id=49540869

Īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs (GKR) klāsta, kā šis budžets atšķiras no citu gadu budžetiem. Tās ir jaunas skolas, jaunas sporta halles projektēšana Imantā, kā arī Mežaparka estrādes rekonstrukcijas projekts. "Nākamgad beidzot sāksim apgūt Eiropas naudu, ko administrē Izglītības un zinātnes ministrija," norāda Burovs.

Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eižēnija Aldermane uzsver viņas pārvaldītajā jomā plānotos projektus, kam dome veltīs ievērojamus līdzekļus. Nākamā gada budžeta projektā izglītībai kopumā ir atvēlēti 334 miljoni eiro, kas veido 35% no kopējiem tēriņiem. Ieplānoti skolu remonti un skolēnu brīvpusdienas no pirmās līdz 12. klasei.

Vicemērs prognozē, ka 48 miljonu deficīts, kurš ierakstīts budžeta projektā, nākamā gada beigās nemaz nebūs. Ameriks lēš, ka galvaspilsēta "strādās pa nullēm".

https://twitter.com/edgarskupcs/status/940837770385412099

"Nākamais ir skolu, ielu remontu un sociālās drošības gads," rezumē Ušakovs.

Ušakovs 2018. gadā sola 44 jaunas videonovērošanas kameras Bolderājas un Daugavgrīvas apkaimēs.

Galvaspilsētai nākamgad plānots palielināt sociālo budžetu par 10%. Mērs izcēla arī "Āfrikas savannas" projektu Rīgas Zooloģiskajā dārzā. Nākamgad novērošanas kameras, kuras Rīgas centrā jau ir ierasta lieta, parādīsies arī apkaimēs.

Ušakovs priecājas, ka nākamgad pilsētas ieņēmumi beidzot pārsniegs 900 miljonus eiro. "Runājam par sabalansētību. Kopš 2015. gada deficītu turam minimāli zem nulles. Nākamgad pesimistiskā prognoze ir 5,4% deficīts," skaidro mērs.

Pēc divām preses konferencēm sākusies trešā, kur Rīgas domes vadība iepazīstina ar pašvaldības nākamā gada budžetu. Tajā piedalās RD priekšsēdētājs Nils Ušakovs (S/GKR), domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks (S/GKR).

Vienlaikus LRA/LA aicina novirzīt līdzekļus 250 tūkstošu eiro apmērā Rīgas sporta manēžas rekonstrukcijas projekta izstrādei.

Juris Pūce (LRA/LA) iepazīstina klātesošos ar frakcijas iesniegtajiem priekšlikumiem. Viens no tiem paredz "Rīgas satiksmes" 100 miljonu eiro dotāciju novirzīt RD rezerves fondā. Tāpat frakcija aicina nepiešķirt dotāciju portāla "Riga.lv" darbībai teju divu miljonu eiro apmērā.

Paralēli plkst. 9.45 sākusies arī LRA/LA Rīgas domes frakcijas preses konference.

NA pārmet, ka nav skaidrs, kā "Rīgas satiksme" tērē piešķirtos līdzekļus. Kopumā plānots, ka pašvaldības uzņēmums dotācijās saņems vairāk nekā 100 miljonus eiro, taču tie tiek izlietoti necaurspīdīgi.

NA tradicionāli 2018. gada pilsētas budžetu neatbalstīs. NA uzskata, ka nākamā gada pilsētas budžets ir brāķis. Frakcijas ieskatā šis budžets ir stagnējošs. Izskan pārmetumi paredzētajiem līdzekļiem "Rīgas satiksmei".

No "Vienotības" ievēlētā deputāte Andersone sašutusi par nākamgad rīgas budžetā paredzētajiem tēriņiem. https://twitter.com/IneseAndersone/status/940834517828489216

Plkst. 9.30 sāksies Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" (NA) deputātu frakcijas preses konference. Tajā deputāti iepazīstinās sabiedrību ar savu viedokli par 2018. gada Rīgas pašvaldības budžetu un NA iesniegtajiem priekšlikumiem.

Šodien plkst. 11 RD lems par nākamā gada pilsētas budžetu. Pirms sēdes vairākas domes frakcijas ir sasaukušas preses konferences, kurās stāstīs par iesniegtajiem priekšlikumiem. Savukārt plkst. 10.30 pie domes sāksies pikets, kurā iedzīvotāji aicinās saglabāt Āgenskalna tirgu.