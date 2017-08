Mūrniece izsludinājusi kopumā 12 ar reformu saistītus likumus - "Nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai paredzētā atbalsta likumu", "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu", "Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā", "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"", "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"", "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"" un "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"".

Tāpat izsludināti "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"", "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā", "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā", "Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā" un "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā".

Jau ziņots, ka Saeima 28.jūlijā galīgajā lasījumā pieņēma nodokļu reformas likumus, paredzot virkni būtisku izmaiņu, kas tiks īstenotas no nākamā gada.

Apjomīgākās izmaiņas paredzētas likumā par Iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). Likuma grozījumi paredz no nākamā gada 1.janvāra ieviest diferencēto IIN likmi. IIN likme gada ienākumiem līdz 20 000 eiro paredzēts noteikt 20% apmērā, ienākumiem līdz 55 000 eiro - 23%, bet ienākumiem virs 55 000 eiro - 31,4%.

Tāpat likuma grozījumi paredz pienākumu veikt obligātās iemaksas no autoratlīdzības. Autoratlīdzību izmaksātājs no saviem līdzekļiem maksās obligātās iemaksas 5% apmērā no šīs autoratlīdzības tās saņēmēja pensiju apdrošināšanai. Nākamgad minimālo algu palielinās līdz 430 eiro līdzšinējo 380 eiro vietā. Tāpat nākamgad pieaugs maksimālais diferencētais neapliekamais minimums no līdzšinējiem 115 eiro uz 200 eiro.

Būtiski grozījumi veikti arī likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu". Likuma grozījumi nosaka, ka sociālās iemaksas tiek palielinātas par vienu procentpunktu. Tādējādi obligāto iemaksu likme, ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, turpmāk būs 35,09%, no kuriem 24,09% maksā darba devējs un 11% - darba ņēmējs.

Ar grozījumiem likumā "Par akcīzes nodokli" kompensēs nodokļu reformas ieviešanas rezultātā radušos nodokļu ieņēmumu zudumus. Likuma grozījumi paredz celt akcīzes nodokli degvielai, cigaretēm un alkoholam. kā rezultātā, piemēram, degvielas litrs sadārdzināsies par 4 līdz 5 centiem.

Tāpat Saeima 27.jūlijā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli", kas paredz nākamgad azartspēļu automātiem un spēļu galdiem par 30% paaugstinās nodokļa likmes. Ar likuma grozījumiem paredzēts no 2018.gada 1.janvāra paaugstināt azartspēļu automātiem un spēļu galdiem nodokļa likmes par 30%.