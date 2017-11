Attaisnotajiem izdevumiem par medicīnas pakalpojumiem, kuriem līdz šim nebija noteikts ierobežojums, jau nākamgad būs gan procentuāls, gan summārs ierobežojums.

Kā šonedēļ žurnālistiem skaidroja Finanšu ministrijas (FM) Tiešo nodokļu departamenta direktore Astra Kaļāne, vasarā pieņemtie grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" attaisnotos izdevumus sadala divās lielās grupās: attaisnotie izdevumi par medicīnu, izglītību, bērnu interešu izglītību un dažādiem ziedojumiem un attaisnotie izdevumi par pensiju fondiem un uzkrājošo apdrošināšanu.

Iedzīvotāji varēs atgūt 20% no attaisnotajiem izdevumiem, nevis 23% kā ierasts, jo sākot ar jauno gadu tiks ieviests progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), un IIN likme ienākumiem līdz 20 tūkstošiem eiro gadā būs 20%.

Uz katru no attaisnoto izdevumu grupām darbosies divi summārie limiti. Attaisnotie izdevumiem par medicīnu un izglītību nedrīkstēs pārsniegt 50% no apliekamā ienākuma, bet ne vairāk kā 600 eiro gadā katram ģimenes loceklim. Savukārt attaisnotie izdevumi par pensiju fondiem uzkrājošo apdrošināšanu nedrīkstēs pārsniegt 10% no apliekamā ienākuma, bet ne vairāk kā 4000 eiro gadā.

Attaisnotajos izdevumos bez ierobežojumiem vairs nevarēs iekļaut izdevumus par operācijām un zobārstniecību, kā tas bija līdz šim, arī uz šiem izdevumiem attieksies 600 eiro limits.

Attaisnotos izdevumus, kuri neiekļausies taksācijas gada limitā, varēs attiecināt uz nākamo triju taksācijas gadu apliekamo ienākumu.

"Joprojām saglabājas modelis, ka mēs kārtējā gadā atzīstam tajā gadā radušos izdevumus. Ja attaisnotie izdevumi ir mazāki par 600 eiro gadā, tādā gadījumā mēs varam izmantot arī tos attaisnotos izdevumus, kas mums ir uzkrāti un nav izmantoti iepriekšējos gados," skaidroja FM pārstāve.

Ņemot vērā, ka līdz šim normatīvie akti paredzēja, ka iedzīvotāji attaisnotos izdevumus varēja pārnest piecus gadus uz priekšu, ir paredzēts pārejas periods.

Izglītības un ārstnieciskos izdevumus, kas izveidojušies no 2013. līdz 2017. gadam un pārsniedz šobrīd noteikumos noteikto limitu – 215 eiro gadā, maksātājs varēs turpināt attiecināt uz nākamo piecu taksācijas gadu apliekamo ienākumu.

Vēstīts, ka attaisnotie izdevumi ierobežoti līdz 600 eiro, lai kompensētu nodokļu reformu.

Pašlaik, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, iespējams atgūt daļu no izdevumiem (pārmaksāto iedzīvotāju IIN 23% apmērā) par izglītību, medicīnu un zobārstniecību, kā arī interešu izglītību bērniem. Tāpat attaisnoto izdevumu vidū ir iemaksas privātajos pensiju fondos, ziedojumi, maksājumi par uzkrājošo dzīvības apdrošināšanu.

Viens iedzīvotājs gadā attaisnotajos izdevumos par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem var iekļaut tēriņus, kas nepārsniedz 215 eiro. Izņēmums ir zobārstniecības pakalpojumi, plānotas operācijas, kā arī izdevumi par endoprotēžu un cita veida ar cilvēka organismu savienotu protēžu – tad iespējams atgūt pārmaksāto nodokli no visas summas.