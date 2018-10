Valdība otrdien, 23. oktobrī, pārdalīja vairāk nekā 10 miljonus eiro no ministriju šogad neiztērētās naudas dažādiem citiem mērķiem, tostarp remontdarbiem skolās un stadionos, sociālo aprūpes centru darbinieku prēmijām, aprīkojuma iegādei un sporta pasākumu nodrošināšanai.

Lielāka summa – neparedzētajiem tēriņiem

Pieejamos līdzekļus neparedzētiem gadījumiem papildinās par 9 147 750 eiro. Lielāko daļu no šīs summas veidos 5 465 000 eiro samazinājums Labklājības ministrijas budžetā, kur nauda palikusi pāri no sociālajiem pabalstiem atvēlētā finansējuma, kā arī izdienas pensijām un bēgļu pabalstiem ierēķinātās summas.

Vēl divus miljonus eiro iegūs no dzelzceļa infrastruktūras sakārtošanai atvēlētās summas. Gandrīz miljonu iegūs uz Finanšu ministrijas rēķina, kur nauda palikusi neiztērēta programmā "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana". Pusmiljonu eiro līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pārdalīs no Tieslietu ministrijas budžeta, bet 168 530 eiro – no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta.

Daudzviet jāremontē

Vairākas ministrijas līdzekļus pārdalīs, lai veiktu remontdarbus to pārvaldītajās ēkās. Kultūras ministrijai 1 109 346 eiro vajadzīgi steidzamiem remontdarbiem Ventspils Mūzikas vidusskolā, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā, kā arī Nacionālajā Mākslas vidusskolā.

Tam naudu pārdalīs no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta. Proti, gandrīz divas trešdaļas no šīs summas veidos Salaspils reaktora uzturēšanā neiztērētie līdzekļi, bet vēl 402 302 ietaupīs uz Nacionālo parku darbības nodrošināšanas rēķina.

Kultūras ministrija tiks arī pie 1 386 545 eiro no Finanšu ministrijas budžeta. Šo summu, kas sākotnēji atvēlēja Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšanai, tagad pārdalīs Rīgas Doma pamatu un pamatnes ekspertīzes darbu veikšanai, Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles arheoloģiskās izpētes un katedrāles torņa iekštelpu restaurācijas darbiem, kā arī Aglonas bazilikas svētceļnieku komunikācijas centra pārbūves darbiem.

Izglītības un zinātnes ministrija 1 200 000 eiro, kas bija paredzēti Latvijas Paralimpiskās komitejas sporta centra izveidei, pārdalīs citu sporta kompleksu labiekārtošanai – tenisa centram "Lielupe", futbola kluba "Jelgava" treniņbāzei, stadionam "Daugava", kā arī Murjāņu sporta ģimnāzijai. Bet vēl 1 035 000 eiro no sociālo pabalstu līdzekļu atlikuma Labklājības ministrijas budžetā Izglītības un zinātnes ministrija tērēs sporta pasākumu organizēšanai.

Motivēšana un prēmijas

Neiztērēto naudu ministrijas pārdalīs arī savā iekšienē. Iekšlietu ministrija 207 000 eiro, kas bija paredzēti robežsargu amata vietām, nolēmusi Valsts robežsardzes amatpersonām izmaksāt prēmijās.

Labklājības ministrija 4 561 470 eiro no bērna kopšanas pabalstiem ierēķinātās naudas pārdalīs citām ministrijas budžeta apakšprogrammām. Proti, par 2 561 741 eiro cels valsts sociālās aprūpes centros nodarbināto motivāciju ar prēmiju maksāšanu, uzlabos aprūpes centru infrastruktūru, kā arī uzlabos klientu pārvadāšanu. Vēl 401 739 eiro pārdalīs rehabilitācijas centriem. Bet par 1 597 990 eiro nodrošinās nozares centralizētā funkcijas, piemēram, sakārtos infrastruktūru, gādās par ugunsdrošību un informācijas tehnoloģijām.

Pašvaldībām maksātos 173 763 eiro, kas bija paredzēti bērnu uzturam audžuģimenēs, Labklājības ministrija pārdalīs sociālo aprūpes darbinieku prēmijām.

Bet 850 000 eiro no summas, ko Labklājības ministrija šogad paredzēja tērēt speciālo audžuģimeņu uzturēšanai, kuras aprūpē bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, vai no vardarbības cietušus bērnus, pārdalīs sociālo aprūpes centru datortehnikai, darbinieku prēmijām, kā arī neatliekamiem remontdarbiem.

Pirks automašīnas un mazinās rindas

Labklājības ministrijas budžetā 200 000 eiro, kas bija piešķirti rehabilitācijas nodrošināšanai bērniem, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, pārdalīs, lai samazinātu rindas pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem. Bet vēl 170 488 eiro rindu mazināšanai iegūs no līdzekļiem, ko šā gada budžetā ministrija iedalīja sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem no psihoaktīvajām vielām atkarīgām nepilngadīgām personām.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija iekšējos līdzekļus pārdalīs Salaspils kodolreaktora likvidācijas tēriņu rēķinam. Tādējādi 497 900 eiro tērēs Valsts vides dienesta informācijas sistēmas modernizēšanai, 39 109 eiro tērēs Dabas aizsardzības pārvaldes materiāltehniskās bāzes atjaunošanai, bet 171 800 eiro – transportlīdzekļu iegādei.

Par 161 800 eiro no sākotnēji Salaspils reaktoram ierēķinātās naudas atjaunos plūdu riska informācijas sistēmu, bet 260 000 eiro – Vienotās vides informācijas sistēmu. Vēl 150 003 eiro tērēs Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošanai, kas izpaudīsies kā lietvedības sistēmu uzturēšana un datoru nomaiņa. Bet 47 264 eiro atvēlēs forumiem "Latvijas vērtības" un "Darba meklētāji un remigrācija", kā arī ministrijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē par 30 722 eiro palielināts finansējums materiālajai palīdzībai repatriantiem. Šī summa iepriekš bija atvēlēta sešu amata vietu uzturēšanai pārvaldē. Pie repatriantiem nonāks arī vairāk nekā puse no 20 810 eiro, par ko bija paredzēts uzturēt izmitināšanas centru "Mucenieki". Bet 8566 eiro no "Mucenieku" naudas novirzīs patvērumu meklētāju ēdināšanai un dienas naudas maksāšanai.

Visbeidzot 102 744 no Pārresoru koordinācijas centra budžeta nonāks Ekonomikas ministrijas rīcībā, kur šo summu izmantos konkurētspējas monitoringa un investīciju plānošanas rīka izveidei.

Lai gan sēdes sākumā Fiskālās disciplīnas padome aicināja vairākiem ieplānotajiem pasākumiem meklēt citus finansēšanas avotus, Finanšu ministrija iebilda, sakot, ka visi rīkojumi par apropriācijas pārdali atbilst prasībām. Ministrija skaidroja, ka šogad nevajadzīgā nauda tiek novirzīta citiem svarīgiem pasākumiem, nepalielinot budžeta deficītu ne šajā, ne nākamajos gados.