Strīdus gadījumos zemes piespiedu nomas maksa būs mazāka

Foto: DELFI

Strīdus gadījumos zemes gabala piespiedu nomas maksu privatizēta dzīvokļa un mākslinieka darbnīcas īpašniekam nākamajos trijos gados varēs noteikt no no pieciem līdz trim procentiem gadā no zemes kadastrālās vērtības, to paredz Saeimā galīgajā lasījumā pieņemtie likuma grozījumi.