Lai samazinātu obligātā iepirkuma komponentes (OIK) izmaksu pieaugumu, valdībā atbalstu guvuši Ekonomikas ministrijas (EM) iesniegtie priekšlikumi, kas paredz elektrostacijām ar jaudu virs 100 megavatiem atteikties no 75% atbalsta elektroenerģijas OIK ietvaros, pretim saņemot vienreizēju kompensāciju.

Kā portālu "Delfi" informēja EM, ministrija identificējusi riskus, kas var izraisīt OIK izmaksu pieaugumu, attiecīgi palielinot arī elektroenerģijas cenas.

Šī gada beigās paredzēts izbeigt subsidētās elektroenerģijas nodokļa (SEN) piemērošanu, kas kopā ar AS "Latvenergo" dividendēm veidoja finansējuma bāzi, no kuras valdība kompensēja OIK pieaugumu virs 26,79 eiro par vienu megavatstundu apmērā.

Gadījumā, ja netiks rasts jauns risinājums OIK izmaksu samazināšanai, ar 2019. gada aprīli vidējais OIK pieaugs līdz 40,01 eiro par vienu megavatstundu, bet ar 2020. gada aprīli – līdz 40,48 eiro par vienu megavatstundu, izraisot strauju elektroenerģijas cenu kāpumu gan uzņēmējiem, gan mājsaimniecībām.

Lai novērstu OIK un līdz ar to arī elektroenerģijas cenu kāpumu, EM izvērtējusi dažādus iespējamos scenārijus, tostarp rasta arī iespēja samazināt OIK apmēru jau no 2018. gada.

EM piedāvā elektrostacijām ar jaudu virs 100 megavatiem atteikties no 75% atbalsta elektroenerģijas OIK ietvaros, pretim saņemot vienreizēju kompensāciju. Tie būtu Rīgas TEC-1 un TEC-2.

Kā liecina EM aplēses, nepieciešamais finansējums risinājuma īstenošanai ir 454,28 miljoni eiro, kas tiks iegūti no AS "Latvenergo" uzkrātajiem līdzekļiem.

Īstenojot šo risinājumu, sagaidāmais valsts finanšu ietaupījums ir 262,01 miljoni eiro, lēš ministrija.

Risinājuma ieviešana nodrošinātu to, ka jau no 2018.gada vidējais OIK maksājums par vienu megatavstundu elektroenerģijas samazinātos no 26,79 eiro līdz 25,79 eiro, bet 2020.gadā – līdz 24,92 eiro.

Savukārt, ņemot vērā EM jau iepriekš ierosinātos priekšlikumus par atbalstu energoietilpīgajiem ražotājiem un OIK reformu, energoietilpīgajiem uzņēmumiem no 2018. gada tiks nodrošināta vēl zemāka OIK likme – līdz pat 6,31 eiro par megavatstundu.

Portāls "Delfi' jau vēstīja, ka no nākamā gada aprīļa stājas spēkā OIK diferenciācija.

Līdzšinējā kārtība paredz, ka OIK tiek aprēķināta un piemērota proporcionāli patērētājam elektroenerģijas daudzumam. Savukārt Saeimā pērn atbalstu guvušie grozījumi paredz diferencēt OIK maksājumus pēc pieslēguma jaudas un patēriņa apmēra.

EM iepriekš paredzēja, ka grozījumi veicinās elektroenerģijas lietotāju pieslēgtās jaudas nepieciešamības izvērtēšanu, kā arī to rezultātā palielināsies pieejamība uzstādītajām, bet neizmantotajām jaudām.

Lielākie ieguvēji līdz ar šādām izmaiņām būs lielie elektroenerģijas patērētāji, bet cietīs mazie un vidējie uzņēmumi, iepriekš pauda portāla "Delfi" uzrunātie eksperti.