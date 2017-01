Investīciju projektu pieteikumus atbalstāmo investīciju projekta statusa iegūšanai uzņēmēji var iesniegt līdz 2019. gada 31. decembrim, saņemot tiesības piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atlaides savas darbības paplašināšanai un modernizācijai, paredz valdības atbalstītie noteikumi.

Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāve Elita Rubesa – Voravko portālam "Delfi" pavēstīja, ka līdz ar atbalstāmo investīciju projekta pieņemšanas un īstenošanas kārtības pieņemšanu tiks pilnveidota līdz šim pastāvošā kārtība, piemēram, paredzot iespēju projekta iesniedzējam precizēt un iesniegt jaunu projekta pieteikumu.

"Tādējādi tiks izslēgts risks, ka potenciāli tautsaimniecībai vērtīgi investīciju projekti tiek noraidīti, jo projekta iesniedzējs nav spējis sākotnēji sagatavot pietiekami kvalitatīvu projekta pieteikumu," skaidroja ministrijā.

Tāpat noteikumos ietverta kārtība, kādā vērtē izmaiņas projektā, kas rodas to īstenošanas laikā, kā arī paredzēta izvērtēšanas komisijas pārstāvju aizvietošana operatīvākai sēžu organizēšanai un procesa virzīšanai.

Noteikta arī iespēja pagarināt termiņu Valsts ieņēmumu dienesta uzraudzības pasākumu veikšanai, ja nepieciešamas papildu pārbaudes pie projekta iesniedzēja vai tā darījumu partneriem, un skaidri noteikta kārtība, kādā atbalstītam projektam atceļ atbalstāmā projekta statusu, ja tas neatbilst noteiktajām minimālajām prasībām.

Saskaņā ar noteikumiem uz UIN atlaidi var pretendēt uzņēmumi, kuri plāno piecu gadu laikā veikt investīcijas ražošanas iekārtās un ražošanas ēku izbūvē vai rekonstrukcijā apstrādes rūpniecības, datorprogrammēšanas, telekomunikācijas, uzglabāšanas un transporta palīgdarbību nozarēs ne mazāk kā 10 miljonu eiro apmērā.

Atbalsta programmas ietvaros uzņēmumi, kuru projekti tiek atbalstīti, saņem tiesības pēc projekta īstenošanas piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi 25% apmērā no ieguldītās summas. Lēmumu par tiesībām piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi pieņem valdība.

UIN atlaides lielajiem investīciju projektiem tika ieviestas 2011. gadā ar mērķi veicināt ekonomikas ātrāku atveseļošanu, piesaistot Latvijai lielās investīcijas ražošanas, informācijas un telekomunikāciju, kā arī loģistikas sektoros. Līdz šim Ministru kabinets ir atbalstījis 26 investīciju projektus par kopumā 333 miljoniem eiro.

Ministru kabinetā ir atbalstīti AS "Dobeles dzirnavnieks", SIA "Baltic Crystal", AS "Tērvetes AL", SIA "AKG Thermotechnik Lettland", SIA "Metalleks", SIA "L-Ekspresis", AS "Olainfarm", AS "Latvijas Mobilais telefons", SIA "Staburadze", AS "Stora Enso Latvija", AS "Latvijas Finieris", SIA "Bite Latvija", SIA "Kronospan Riga", kā arī SIA "Cross Timber Systems", SIA "Livonia Print", SIA "Plantos" un AS "Rīgas piena kombināts" projekti.

Tāpat atbalstu guvuši AS "Rīgas Elektromašīnbūves rūpnīca", SIA "PNB Print", SIA "Adugs", SIA "Alfa Agro", SIA "Cotton Club Liepāja", SIA "Tecnopali North Europe", AS "Valmieras stikla šķiedra", AS "Putnu fabrika Ķekava" projekti.