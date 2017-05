Kopš Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atlaižu piešķiršanas uzsākšanas 2011. gadā kopumā apstiprināti 29 projekti par kopējo investīciju summu 355,1 miljoni eiro, savukārt valsts piešķirtā nodokļu atlaide kopumā bijusi 79 miljonu eiro apmērā, portālu "Delfi" informēja Ekonomikas ministrijā (EM).

EM atzīmē, ka likums paredz piemērot UIN atlaidi par investīciju summu, kas pārsniedz 10 miljonus eiro. 25% atlaide tiek piešķirta, ja sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa ir līdz 50 miljoniem eiro, 15% apmērā, ja sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa ir no 50 līdz 100 miljoniem eiro, bet – 11,9% apmērā, ja sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa pārsniedz 100 miljonus eiro. Ministrijā arī uzsver, ka UIN atlaidi piemēro taksācijas periodā, kurā pabeigts atbalstāmo investīciju projekts.

"UIN atlaide un Latvijas ģeogrāfiskās priekšrocības motivē gan vietējos, gan ārvalstu investorus attīstīt savu ražošanu un pakalpojumus tieši Latvijā. Valsts piedāvā UIN atlaidiuzņēmējiem mērķtiecīgu un ilgtermiņa investīciju veicināšanai, kas ļauj stiprināt uzņēmumu konkurētspēju, attīstītu jaunus, ienesīgākus produktus un pakalpojumus, paplašināt eksporta iespējas un veidot priekšnoteikumus jaunu darba vietu izveidei, kā arī nodarbināto algu kāpumam," uzsver Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens (V).

EM apgalvo, ka šajā programmā piedalās lielie un vidējie uzņēmumi, un ne reti, īstenojot investīciju projektu, to nodokļu maksājumi pārsniedz valsts piešķirtās UIN atlaides apjomu jau otrajā, trešajā gadā pēc projekta uzsākšanas."Lai kļūtu par inovatīvu ekonomiku, mums jāstimulē tādu produktu un pakalpojumu attīstība, kurus raksturo augsta pievienotā vērtība un labi apmaksātas darba vietas. UIN atlaides ir vistiešākais instruments inovatīvas ekonomikas stimulēšanai – datu analīze rāda, ka, īstenojot iepriekš apstiprinātos investīciju projektus, uzņēmumu radītā pievienotā vērtība tiks kāpināta par 13%, kas naudas izteiksmē ir 46,2 miljoni eiro,"norāda ministrs.

Tāpat šo 29 investīciju projektu rezultātā kopumā tiks radītas vairāk kā 1200 jaunas darba vietas, apgalvo EM. Starp atbalstītajiem projektiem ir tādi, kuru eksports pēc investīcijām dubultojas, sasniedzot pat 70% un 90%, savukārt izejvielas, atsevišķos gadījumos pat 80% apmērā, šie uzņēmumi lielākoties iepērk no vietējiem ražotājiem. Taču kopējais tautsaimniecības ieguvums būs ievērojami plašāks - pēc investīciju projektu īstenošanas attīstās arī virkne blakus nozares, piemēram, izejvielu ražotāji, apkalpojošās nozares, sola ministrijas pārstāvji.

Ministru kabinets šā gada 30. maija sēdē atbalstīja UIN atlaides piešķiršanu vēl vienam uzņēmumam - SIA "Rimi Latvia" investīciju projekta "Baltijas valstu galvenā loģistikas centra attīstība Rīgā" īstenošanai, atgādina EM.

"Izveidojot vērienīgu loģistikas centru un pārtikas ražotni Rīgā, kas apkalpos visu Baltiju, SIA "Rimi Latvia" Latvijas ekonomikā investēs vairāk kā 25 miljonus eiro un tuvāko trīs gadu radīs 117 darbavietas, līdz 2025. gadam kopumā radot vairāk kā 160 jaunas darba vietas," norāda ministrs.

Attīstot Baltijas valstu loģistikas centru un izveidojot centralizētu pārtikas ražošanas cehu Rīgā, SIA "Rimi Latvia" plānoto investīciju apjoms ir 25 585 000 eiro apmērā, kas nozīmē, ka pēc projekta īstenošanas uzņēmumam būs tiesības piemērot UIN atlaidi 6 396 250 eiro apmērā.

SIA "Rimi Latvia" pamatdarbību veic mazumtirdzniecības nozarē, vienlaikus attīstot darbību arī loģistikas un pārtikas ražošanas jomās. Uzņēmums ir nozīmīgs darba devējs ar vairāk nekā 5000 darba vietām un liels nodokļu maksātājs valstī, uzsver ministrijā. Šobrīd "Rimi Latvia" preču izplatīšana tiek organizēta decentralizēti no divām noliktavām, kas apkalpo gan Latvijas mazumtirdzniecības tīklu, gan izplata trešo valstu preces uz Lietuvas un Igaunijas tirgiem. Arī ražošanas process tiek organizēts decentralizēti (ražošana tiek veikta uz vietas veikalos).

SIA "Rimi Latvia" ir 30. projekts, kuru Ministru kabinets ir atbalstījis. EM atzīmē, ka līdz šim Ministru kabinetā ir atbalstīti AS "Dobeles dzirnavnieks", SIA "Baltic Crystal", AS "Tērvetes AL", SIA "AKG Thermotechnik Lettland", SIA "Metalleks", SIA "L-Ekspresis", AS "Olainfarm", AS "Latvijas Mobilais telefons", SIA "Staburadze", AS "Stora Enso Latvija", AS "Grindeks", AS "Latvijas Finieris", SIA "Bite Latvija", SIA "Kronospan Riga", SIA "Cross Timber Systems", SIA "Livonia Print", SIA "Plantos", AS "Rīgas piena kombināts", AS "Rīgas Elektromašīnbūves rūpnīca", SIA "PNB Print", SIA "ADUGS", SIA "Alfa Agro", SIA "Cotton Club Liepāja", SIA "Tecnopali North Europe", AS "Valmieras stikla šķiedra", AS "Putnu fabrika Ķekava", SIA "Broceni Pellets", SIA "Stiga RM", SIA "Avoti SWF" projekti un citi.

EM atgādina, ka lēmumu par atbalstāmā investīciju projekta atbalstu pieņem Ministru kabinets, ņemot vērā Ekonomikas ministrijas izveidotās komisijas izvērtējumu par projekta paredzamo ietekmi uz valsts ekonomiku.