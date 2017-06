Sociālās iemaksas iecerēts celt, lai palielinātu veselības aprūpes finansējumu. Paredzēts, ka sociālās iemaksas solidāri - pa pus procentpunktam - pieaugs gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem. Savukārt nodokļu nemaksātājiem varētu būt noteikts speciāls maksājums.

Attiecībā uz IIN progresivitāti, koalīcijas partneri vēl sagaida Finanšu ministrijas aprēķinus, lai turpinātu diskusijas.

Lai vienotos par šādu kompromisu bija nepieciešamas gan partiju tikšanās ar Ministru prezidentu Māri Kučinski (ZZS) un finanšu ministri Danu Reiznieci-Ozolu (ZZS), gan arī visas koalīcijas kopīgās diskusijas.

Iepriekš Kučinska vadītā veselības darba grupa vienojās piedāvāt koalīcijai lemt par vienu no diviem veselības nozares finansēšanas avotiem - obligāto sociālo apdrošināšanu sasaistīt ar minimālajām sociālajām iemaksām un novirzīt veselības aprūpei 1,5% no sociālā budžeta, to kompensējot, par vienu procentpunktu ceļot pievienotās vērtības nodokli vai arī ieviest obligāto veselības apdrošināšanu ar fiksētu vai diferencētu ikmēneša maksājumu.

Ar šo piedāvājumu premjers nāca klajā jūnija sākumā un cerēja vienoties ar partneriem pagājušajā nedēļā. Tomēr koalīcijas partijas, tajā skaitā Kučinska pārstāvētā Zaļo un zemnieku savienība, piedāvātos risinājumus atbalstīt nebija gatavas, un sarunas ieilga.