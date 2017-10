Valsts pērn bijušo Valsts prezidentu nodrošināšanai ar dzīvokli un automašīnu iztērējusi vismaz 172 199 eiro.

Latvijas normatīvie akti paredz, ka atstājot Valsts prezidenta amatu, persona saņem no valsts ikmēneša pensiju 85% apmērā no Valsts prezidenta mēneša atalgojuma un lietošanā vienu automašīnu. Ja personai tiek piešķirta apsardze, automašīnu un autovadītāja pakalpojumus nodrošina Aizsardzības ministrija (AM).

Saeima 2013. gadā galīgajā, lasījumā pieņēma grozījumus likumā "Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu", atsakoties no eksprezidentu nodrošināšanas ar dzīvokli pēc prezidentūras. Grozījumi gan neattiecas uz Gunti Ulmani, Vairu Vīķi-Freibergu un Valdi Zatleru.

Šobrīd garantijas tiek nodrošinātas Ulmanim, Vīķei-Freibergai un Zatleram. Par Andri Bērziņu Valsts prezidenta kancelejai nav izdevumu.

Kancelejā informē, ka pērn Gunta Ulmaņa nodrošināšana ar automašīnu izmaksājusi 57 053 eiro. Izmaksas veido spēkrata noma, degviela, remonts un apkope, kā arī autovadītāja atlīdzība.

Ar dzīvokli tiek nodrošināti Ulmanis, Vīķe-Freiberga un Zatlers. Ulmaņa dzīvoklis izmaksājis 15 266 eiro, Vīķe-Freibergas – 74 029 eiro, bet Zatlera – 25 851 eiro. Izmaksās ietilpst dzīvokļa noma un apsaimniekošana.

To, kādu finansējumu aizsardzības resors tērē tiem bijušajiem prezidentiem, kuriem ir apsardze un automašīna, neizdevās noskaidrot. AM Preses nodaļā vien norādīja, ka kopējais budžets, kas 2017. gadā piešķirts Militārās policijas (MP) funkciju nodrošināšanai ir 1 364 854 eiro, un tajā ietilpst arī finansējums bijušo prezidentu apsardzei.

AM Preses nodaļā skaidroja, ka MP 2017.gada budžetā nav atsevišķi izdalīta finansējuma pozīcija bijušo prezidentu automašīnu nomai un apsardzes nodrošināšanai.

Jau ziņots, ka nesen Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs pārtraucis iepirkuma procedūru par jaunas luksus klases vieglās pasažieru automašīnas pilna servisa ilgtermiņa nomu Vairas Vīķes-Freibergas vajadzībām, lai veiktu labojumus tehniskajā specifikācijā.