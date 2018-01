"Preventīvie pasākumi nodokļu maksātājiem, kuri piemēros samazināto PVN likmi Latvijai raksturīgajiem augļiem un dārzeņiem, galvenokārt tiks veikti pārmaksātās PVN summas pamatotības pārbaudes ietvaros un gadījumos, ja tiks konstatēti nodokļu nenomaksas riski. Pārbaudes varētu tikt uzsāktas pēc 2018. gada janvāra PVN deklarācijas iesniegšanas termiņa, tas ir, jau februāra beigās," skaidro VID.

Jau ziņots, ka pērn 19. oktobrī zemkopības ministrs Jānis Dūklavs (ZZS), finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola (ZZS), Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas (LPTA) padomes priekšsēdētājs Valdis Turlais un Latvijas Tirgotāju asociācijas (LTA) prezidents Henriks Danusēvičs parakstīja sadarbības memorandu par samazinātās 5% PVN likmes piemērošanu Latvijai raksturīgiem augļiem, ogām un dārzeņiem

Viens no sadarbības memoranda nosacījumiem paredz LPTA un LTA nodrošināt, ka to biedri, nosakot cenu svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem, no 2018. gada 1. janvāra piemēros samazināto 5% likmi līdzšinējās 21% likmes vietā. Tādējādi tiktu aizsargāta patērētāju pirktspēja un veicināts Latvijai raksturīgo augļu, ogu un dārzeņu noiets.

Saeima pērn 22. novembrī galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā par PVN, nosakot samazināto PVN likmi 5% apmērā Latvijai raksturīgiem svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem.

PVN samazinātā likme piemērota uz laiku no šā gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.