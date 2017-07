Savukārt salīdzinājumā ar 2016.gada pirmo pusgadu VID administrētie kopbudžeta ieņēmumi auguši par 326,86 miljoniem eiro jeb 8,5%.

"Lielākā ieņēmumu plāna pārpilde 2017.gada pirmaja pusgadā ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ieņēmumiem, kas galvenokārt saistīts ar darba ienākumu palielināšanos darba ņēmējiem pie vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā strādājošiem darba devējiem, kā arī pēc ilgāka laika 2017.gada martā un aprīlī vērojams darba ņēmēju skaita pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu," atzīmēja VID, piebilstot, ka vienam darba ņēmējam vidējie mēneša darba ienākumi 2017.gada četros mēnešos, salīdzinot ar 2016.gada attiecīgo periodu, palielinājušies par 7,9%.

Dienesta dati liecina, ka pievienotās vērtības nodoklis 2017.gada pirmajā pusgadā iekasēts 1,021 miljarda eiro apmērā, kas ir par 0,7% mazāk, nekā plānots.

"Lai gan starpība līdz pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumu plāna izpildei 2017.gada pirmajā pusgadā ir mazliet samazinājusies, salīdzinot ar pieciem mēnešiem, tā tomēr pārsniedz septiņus miljonus eiro. Ieņēmumu plāna izpildi negatīvi ietekmēja no pievienotās vērtības nodokļa atmaksātās summas, kas, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tiek atmaksātas pēc taksācijas gada pēdējā taksācijas periodā deklarēto pārmaksāto nodokļa summu apstiprināšanas. 2017.gada pirmajā pusgadā no pievienotās vērtības nodokļa kopā atmaksāti 445,79 miljoni eiro, kas ir par 53,87 miljoniem eiro jeb 13,7% vairāk nekā 2016.gada attiecīgajā periodā un atmaksātās summas pieaugums ir straujāks nekā iemaksu pieaugums (8,8%), turpretī saskaņā ar informāciju no pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām periodā par kuru nodokli maksā pirmajā pusgadā, iemaksājamās summas pieaugums ir straujāks nekā atmaksājamai summai. Lielākais atmaksātās summas pieaugums 2017.gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar 2016.gada attiecīgo periodu, ir nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbības veids saistīts ar lauksaimniecību vai zivsaimniecību," atzīmēja VID.

Vienlaikus akcīzes nodoklis minētajā laika periodā iekasēts 428,383 miljonu eiro apmērā, kas ir par 1,4% vairāk, salīdzinot ar plānoto. Tostarp akcīzes nodoklis par naftas produktiem iekasēts 230,786 miljonu eiro apmērā, kas ir par 1,7% vairāk, nekā plānots, par tabakas izstrādājumiem - 88,074 miljonu eiro apmērā, kas ir par 5,9% mazāk, par alkoholiskajiem dzērieniem - 73,032 miljoni eiro, kas ir par 10,4% vairāk, nekā plānots, par alu - 16,041 miljons eiro, kas ir par 2,9% vairāk, par dabasgāzi - 13,196 miljoni eiro, kas ir par 0,1% mazāk, bet par pārējām akcīzes precēm - 7,253 miljoni eiro, kas ir par 6,1% vairāk, nekā plānots.

"Lai gan akcīzes nodokļa kopējie ieņēmumi 2017.gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar 2016.gada attiecīgo periodu, ir palielinājušies un ieņēmumu plāns ir izpildīts, akcīzes nodokļa ieņēmumi par tabakas izstrādājumiem ir samazinājušies par 1,3%, kas negatīvi ietekmēja arī plāna izpildi," skaidroja VID.

Ieņēmumi no uzņēmumu ienākuma nodokļa šogad pirmajos sešos mēnešos bija 226,989 miljoni eiro, kas ir plānotajā līmenī.

"Atšķirībā no pieciem mēnešiem, 2017.gada pirmajā pusgadā uzņēmumu ienākuma nodokļa plāns ir izpildīts par 100%. Jāatzīmē, ka uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumus veido avansa maksājumi un piemaksa vai atmaksa, atkarībā no avansā samaksātās summas, par iepriekšējo taksācijas gadu. Ieņēmumu plāna izpildi nodrošināja veiktās piemaksas pēc 2016.gada rezultātiem," norādīja VID.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklī minētajā laika periodā iekasēts 47,551 miljons eiro, kas ir par 6,6% mazāk, salīdzinot ar plānoto, muitas nodoklī iekasēti 19,172 miljoni eiro, kas ir par 1,2% mazāk, nekā plānots, subsidētās enerģijas nodoklī - 15,962 miljoni eiro, kas ir par 8,9% mazāk, azartspēļu un izložu nodoklī - 14,038 miljoni eiro, kas ir par 6,2% vairāk, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklī - 10,168 miljoni eiro, kas ir par 3% vairāk, nekā plānots, savukārt elektroenerģijas nodoklī iekasēti 2,19 miljoni eiro, kas ir par 38,2% mazāk, nekā plānots.

VID dati liecina, ka valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2017.gada pirmajos sešos mēnešos veiktas 1,332 miljardu eiro apmērā, kas ir par 1,8% vairāk, nekā plānots, iedzīvotāju ienākuma nodoklis iekasēts 797,933 miljonu eiro apmērā, kas ir par 4,8% vairāk, nekā plānots, savukārt dabas resursu nodoklis iekasēts 11,734 miljonu eiro apmērā, kas ir par 19,2% mazāk, salīdzinot ar plānoto.

Sākotnēji bija plānots, ka 2017.gada pirmajos sešos mēnešos VID valsts budžetā iekasēs 4,138 miljardus eiro. Savukārt šogad kopumā nodokļos plānots iekasēt 8,529 miljardus eiro.