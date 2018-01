Riska personu sadaļa publiskota otrdienas vakarā, tā darbojas pilnā apjomā un tiks atjaunota katru dienu, portālu "Delfi" iepriekš informēja dienestā.

Informācija par riska personām VID mājaslapā pieejama atlases veidā, ievadot vārdu, uzvārdu un personas kodu.

Kā skaidrots mājaslapā, "informācija par personām, kuras iekļautas riska personu sarakstā, ir pieejama, lai veicinātu komercdarbības vides drošību, godīgu konkurenci un labprātīgu nodokļu (nodevu) saistību izpildi".

Riska personu saraksts pieejams šeit.

Vēstīts, ka no 2014. gada 1. janvāra VID ir tiesīgs fizisko personu iekļaut riska personu sarakstā gadījumā, ja persona ir piekritusi ieņemt komercsabiedrības valdes locekļa amatu bez nolūka veikt komercdarbību, personas deklarētās dzīvesvietas adrese ir reģistrēta "riska adresē", persona ir vai ir bijusi amatpersona komercsabiedrībā, un tās amata pienākumu pildīšanas laikā ir iestājušies apstākļi, kas bija par pamatu komercsabiedrības saimnieciskās darbības apturēšanai, un no dienas, kad VID ir pieņēmis lēmumu par komercsabiedrības saimnieciskās darbības apturēšanu, nav pagājuši divi gadi.

Savukārt no 2014. gada 1. jūlija VID ir tiesīgs fiziskas personas iekļaut riska personu sarakstā, papildus tiem kritērijiem, kas ir spēkā no 2014. gada 1. janvāra, gadījumā, ja personai saimnieciskās darbības veikšanas rezultātā ir izveidojušies nokavētie nodokļu maksājumi, kas pārsniedz 7000 eiro, ja to samaksas termiņš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav pagarināts vai nav iesniegts maksātnespējas procesa pieteikums tiesā, VID rīcībā ir tiesiski apstiprināts akts par piedziņas neiespējamību un nav pagājuši trīs gadi no nodokļu samaksas termiņa dienas.

Tāpat fizisko personu var iekļaut riska personu sarakstā, ja persona ir vai ir bijusi amatpersona komercsabiedrībā un tās amata pienākumu pildīšanas laikā komercsabiedrībai ir izveidojušies nokavētie nodokļu maksājumi, kas pārsniedz 15 000 eiro, ja to samaksas termiņš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav pagarināts vai komercsabiedrība nav iesniegusi maksātnespējas procesa pieteikumu tiesā, VID rīcībā ir tiesiski apstiprināts akts par piedziņas neiespējamību un nav pagājuši trīs gadi no nodokļu samaksas termiņa dienas.

Lai personu iekļautu riska personu sarakstā, abos gadījumos ir jāizpildās visiem minētajiem kritērijiem.

Fiziskas personas atrašanās riska personu sarakstā tai liedz iespēju saņemt atsevišķus Uzņēmumu reģistra pakalpojumus, kas saistīti ar ierakstu izdarīšanu komercreģistrā.

Riska personu sarakstā persona tiek iekļauta uz trim gadiem, izņemot atsevišķus gadījumus.

Līdz šim riska personu saraksts nebija publiski pieejams.

Ziņots, ka no 25. janvāra VID mājaslapā būs pieejama informācija par uzņēmējiem, kuru darbinieku vidējā mēneša alga ir valstī noteiktās minimālās mēneša algas apmērā vai pat zemāka.