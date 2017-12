Portāla "Delfi.ee" pie veikala sastaptie igauņi atzīst, ka uz pierobežas veikalu devušies, lai iegādātos alkoholu svētkiem.

Jau vēstīts, ka robežu izdevīgāku cenu meklējumos šķērso kā igauņi tā latvieši. Igauņi uz Latviju brauc pēc alkohola un būvmateriāliem, bet pierobežā dzīvojošie latvieši dodas uz ziemeļu kaimiņvalsti pēc lētākas pārtikas un medikamentiem.

"Var jau nosodīt alkohola tūrismu un apsūdzēt valsti iedzīvotāju nodzirdīšanā. Un var arī uz šo situāciju paraudzīties no iespēju skatupunkta. Nav noslēpums, ka no galvaspilsētas attālākie, maz apdzīvotie rajoni, kuru vidū pavisam noteikti ir pierobeža, investoriem nav interesanti. Līdz brīdim, kamēr tajos rodas vērā ņemama tūristu plūsma. Mūsu novadā tā notika pēc Igaunijas lēmuma ievērojami paaugstināt akcīzes nodokli alkoholam," iepriekš uzsvēris Valkas novada pašvaldības priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis ("Vidzemes Partija").

Krauklis norāda, ka pašvaldības mērķis ir panākt, lai tūristi brauc ne tikai pēc alkohola, bet novadā pavada dienu un paliek arī pa nakti. Mērs norāda, ka līdz šim panākts, ka Valka būs iekļauta somu 2018. gada tūrisma ceļvežos, un tiek strādāts pie izklaides iespēju palielināšanas Valkā un jaunas viesnīcas izveides.

"No pašreizējās alkohola nodokļu politikas vislielākā ieguvēja ir Latvijas valsts. Pieaugušo pārdošanas apjomu rezultātā akcīzes nodoklī esam iekasējuši vairāk naudas nekā plānots. Igaunijas Ekonomikas izpētes institūts aplēsis, ka pērn Latvijas valsts budžets ieguvis apmēram 8,5 miljonus eiro no Igaunijas iedzīvotāju veiktajiem alkohola pirkumiem Latvijā. Tie ir 3,4% no visiem Igaunijas alkohola akcīzes nodokļa ieņēmumiem. Šie un citi no tūristiem gūtie ieņēmumi pierobežas novadiem ir ļoti nozīmīgs atspaids," uzsver Krauklis un norāda, ka, ja Latvija strauji kāpinātu akcīzes nodokli, tā ne vien aizbiedētu pircējus no kaimiņvalstīm, bet arī palielinātu nelegālā alkohola tirgu.