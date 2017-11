Saskaņā ar šobrīd spēkā esošo regulējumu, nosacījums par 5000 eiro iemaksu valsts budžetā netiek piemērots tiem ārzemniekiem, kuri pieteikumus TUA saņemšanai bija iesnieguši, balstoties TUA izsniegšanas nosacījumiem, kas bija spēkā līdz 2016. gada 1. jūlijam, kā arī ja TUA pieprasīšanas pamats bija bezprocentu valsts vērtspapīru iegāde.

Turpmāk nosacījums par iemaksu valsts budžetā 5000 eiro apmērā atkārtotas TUA pieprasīšanas gadījumā tiks attiecināts uz visiem saņēmējiem, kuri tās ir saņēmuši par ieguldījumiem nekustamajā īpašumā, kapitālsabiedrībās un banku pakārtotajās saistībās. 5000 eiro maksājumu varēs veikt pa daļām.

Kā iepriekš skaidroja Ekonomikas ministrijā (EM), līdz ar grozījumiem tiek nodrošināti vienlīdzīgi nosacījumu visiem atkārtotas TUA saņēmējiem. Tāpat ar grozījumiem tiek nodrošināts papildu finansējums valsts budžetā.

Saskaņā ar EM prognozēm papildu iemaksas valsts budžetā varētu svārstīties: 2018. gadā no 3,7 līdz 5,1 miljonam eiro; 2019. gadā no 5,5 miljoniem eiro līdz 7,7 miljoniem eiro un 2020. gadā no 932 tūkstošiem eiro līdz 1,3 miljoniem eiro.

Pašlaik pēc TUA termiņa beigām atkārtotu TUA pieprasa aptuveni 70% no TUA saņēmējiem.

Plānots, ka grozījumi stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Vēstīts, ka Saeima trešdien sanākusi uz ārkārtas sēdi, lai galīgajā lasījumā lemtu par nākamā gada valsts budžeta likumprojektu, vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam un 28 likumprojektiem, kas saistīti ar valsts budžetu.