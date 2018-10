"Pārsteidz ne tikai vērtējums par ekonomikas kopējo pieauguma tempu, bet arī pirmie dati par nozarēm. Ja pievienotā vērtība celtniecībā gada laikā auga par 10%, tirdzniecībā par 2% un rūpniecība par 1%, tad rodas jautājums – kas veidoja straujo gada pieauguma tempu?," jautā "Luminor" bankas ekonomists Pēteris Strautiņš.

"Swedbank" ekonomiste Linda Vildava uzskata, ka viena no nozarēm noteikti ir transports. Transports un uzglabāšana veido aptuveni desmito daļu no Latvijas ekonomikas, līdz ar to pozitīvām vēsmām šajā nozarē ir potenciāls būtiski ietekmēt kopējo izaugsmi. Pieejamā informācija liecina, ka 3. ceturksnis padevies īpaši veiksmīgs ostās un dzelzceļā.

Šis gads sola pārspēt visoptimistiskākās prognozes, bet nākamgad izaugsmes temps ārējo faktoru ietekmē palēnināsies, skaidro "SEB" bankas ekonomists Dainis Gašpuitis. Lai arī nosacījumi eksporta tirgos kļūs mazāk labvēlīgi un pieaugs sarežģījumi, tomēr kāpumam ir jāturpinās.

Tādēļ, pēc "Citadele" bankas ekonomista Mārtiņa Āboliņa prognozēm, Latvijas ekonomikas izaugsme šī gada nogalē un nākamgad kļūs lēnāka, un IKP pieaugums 2019. gadā varētu būt ap 3%.