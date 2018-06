Neskatoties uz to, ka Latvijas iedzīvotāju pirktspēja ir vien 67% no Eiropas Savienības (ES) vidējā līmeņa, mūsu valsts reģionu dažādie attīstības ātrumi nozīmē, ka vidējais rādītājs nebūt neatspoguļo reālo situāciju katrā novadā un pilsētā. Tā galvaspilsētā IKP pēc pirktspējas paritātes uz iedzīvotāju jau kopš 2013. gada ir pārsniedzis ES vidējo līmeni, kamēr pārējo reģionu iedzīvotāju pirktspēja būtiski atpaliek gan no Rīgas, gan ES vidējā līmeņa.

Arī Lielrīgas reālais IKP uz "galviņu" jau ir sasniedzis apmēram 90% no ES vidējā līmeņa. Te jāņem vērā, ka šajā reģionā arī dzīvo lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju. Uz šā gada sākumu valsts iedzīvotāju skaits bija 1,93 miljoni, no tiem Rīgā – 637,97 tūkstoši, Pierīgā – 367,27 tūkstoši, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. No reģioniem visvairāk iedzīvotāju ir Latgalē – 264,86 tūkstoši, vismazāk Vidzemē – 188,49 tūkstoši.

Jau iepriekš intervijā portālam "Delfi", investoru kompānijas SIA "PN Project", kas attīsta Preses nama teritoriju, padomes priekšsēdētājs Aivars Abromavičs pauda domu, ka, pasaulei kļūstot globālākai, valstu robežas pakāpeniski izzūd un to attīstība būs atkarīga no pilsētu panākumiem. Tieši pilsētas kļūs par vietām, kurās tiek piesaistīti talantīgi cilvēki, savukārt "guļošās" pilsētas sāks zaudēt savu nozīmi. Viņaprāt, Rīgai ir jākļūst par metropoli, kas spēj piesaistīt cilvēkus labāk nekā, piemēram, Īrija.

Pirktspēja augs

Bankas "Luminor" prognozes liecina, ka šogad rīdzinieku pirktspēja sasniegs 118% no ES vidējā līmeņa, Lielrīgas reģiona – 91%, Pierīgā – 54%, Kurzemē – 50%, Vidzemē – 45%, Zemgalē – 40% un Latgalē – 38%. Jāatzīmē, ka tieši vidzemnieku, neskaitot Rīgu, pirktspēja pēdējos gados ir augusi īpaši strauji, kamēr kurzemnieku un zemgaliešu – mīņājusies uz vietas.

IKP uz vienu iedzīvotāju atšķirības reģionos ir dramatiskas. Tā Rīgā 2015. gadā IKP uz vienu iedzīvotāju (faktiskajās cenās) bija 20,55 tūkstoši eiro, Valmierā – 14,92 tūkstoši eiro, Liepājā – 10,46 tūkstoši eiro, Daugavpilī – 8,25 tūkstoši eiro, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Reģionos kopumā, pieskaitot arī lauku teritorijas, statistika ir vēl "bēdīgāka", Latgalē – 6,84 tūkstoši eiro, Zemgalē – 7,27 tūkstoši eiro utt.

Kur ir, tur rodas

Vērtējot nozaru pievienoto vērtību, redzams, ka tādas jomas kā tirdzniecība, apstrādes rūpniecība, dažādi pakalpojumi arī turpmāk spēs palielināt savus apjomus. Un, protams, Rīga ir sena tirdzniecības pilsēta, kas šo priekšrocību turpinās izmantot. Tai pašā laikā paredzams, ka transporta nozarei tuvākie gadi būs izaicinājumiem pilni, ko noteic Krievijas ilgtermiņa stratēģija kravu pārvadājumu jomā. "Līdz ar to darbavietu skaits aug galvenokārt Lielrīgā, un četras piektdaļas Latvijas ekonomikas ir tur, kur bezdarbs ir ap 5%," norāda bankas "Luminor" ekonomists Pēteris Strautiņš.