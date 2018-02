AS "Aldaris" 2017. gadā un 2018. gada sākumā veicis vairākus energoefektivitātes uzlabojumus 35 tūkstošus eiro apmērā. Plānots, ka šis ieguldījums atmaksāsies divu gadu laikā. Energoefektivitātes uzlabojumi veikti elektrības, ūdens, gāzes patēriņa samazināšanai. Kā zināms, 2016. gada sākumā Saeima pieņēma Energoefektivitātes likumu, kas uzņēmumiem ar gada elektroenerģijas patēriņu virs 500 MWh noteica pienākumu līdz 2018. gada 1. aprīlim ieviest energopārvaldības sistēmu, veikt energoauditu vai papildināt esošo vides pārvaldības sistēmu ar energoefektivitātes pasākumiem, lai sekmētu energoefektivitātes pieaugumu un kāpinātu to konkurētspēju.

AS "Aldaris" kopumā par 6% samazinis elektrības patēriņu, sadalot noliktavas apgaismojumu pa zonām, ar iespēju izslēgt apgaismojumu neizmantotajās vietās. Par 10% tika samazināts ūdens patēriņš ražošanas iekārtu mazgāšanas procesu optimizēšanas gaitā. Gāzes patēriņš samazināts par 9%, pilnībā pielāgojot jaunā apkures katla darbību uzņēmuma nepieciešamībām. "Aldaris" arī aizstājis gāzes iekrāvējus ar elektriskajiem, līdz ar to atsakoties no gāzes izmantošanas noliktavas tehnikai.

Šī gada janvārī "Aldaris" noslēdza projektu, kurā tika nomainīts apgaismojums noliktavās, kā arī viss āra apgaismojums "Aldara" teritorijā. Kopā tika pāriets uz gandrīz 400 LED lampām noliktavās un 54 LED lampām teritorijā, nodrošinot 44% zemākas izmaksas, salīdzinājumā ar līdzšinējo risinājumu. Šis risinājums nodrošina aptuveni par 100 tonnām zemākus C02 izmešus.

Sigita Ozola, AS "Aldaris" valdes locekle: "AS "Aldaris" ikdienas darbā ļoti stingri seko līdzi ilgtspējības politikai, kuras galvenās prioritātes ir aktīva darbinieku iesaiste un izglītošana, atkritumu daudzuma samazināšana un atkritumu šķirošana, energoefektivitāte un energoresursu taupīga izmantošana. Plānojam, ka 2017. un 2018.gadā veiktie ieguldījumi mums atmaksāsies aptuveni divu gada laikā. Garantijas laiks jaunākās paaudzes LED risinājumam ir 5 gadi, līdz ar to esam droši, ka šajā laika periodā, mēs samazināsim izmaksas un varēsim uzkrāt līdzekļus jauniem projektiem, lai kļūtu vēl energoefektīvāki."

Energoefektivitātes uzlabošanas projektu uzņēmums finansēja no saviem iekšējiem resursiem, bez ārējo līdzekļu piesaistes. Projekta plānošana aizņēma vairākus mēnešus.