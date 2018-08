Līdz šim daudziem uzņēmumiem Latvijā, kas izmanto "Apple" tehniku, nācās risināt dažādas sarežģītības situācijas, iegādājoties lietotnes vai automatizējot iegādātās "Apple" tehnikas konfigurēšanu un centralizētu programmatūras instalēšanu. Tagad tā vairs nav problēma. "Apple Business Manager" pakalpojumu jau var izmantot arī uzņēmumi un organizācijas Latvijā.

"Apple Business Manager" — ar drošiem interneta līdzekļiem sasniedzams rīks, kas ir paredzēts uzņēmumiem un organizācijām, kur izmanto "iPhone", "iPad", "Mac" datorus un "Apple TV" ierīces. Ar šī rīka palīdzību IT administratori var piekļūt organizāciju iekšējām sistēmām, izmantot vispārējo ierīču instalēšanu (angl. deploy), iegādāties nepieciešamo programmatūras licenču daudzumu, veidot un pārvaldīt lietotāju kontus un tiem piešķirtās tiesībās, un to visu var izdarīt vienā portālā.

Šis jaunais "Apple" pakalpojums biznesam ir savietojams ar trešo pušu ierīču pārvaldības MDM (angl. mobile device management) risinājumiem, pat ja datoru un mobilo ierīču pārvaldībai uzņēmumā tiek izmantoti atšķirīgi risinājumi. "Apple Business Manager" uzņēmumi var izmantot gan no jauna iepirktai "Apple" tehnikai, gan arī agrāk (pēc 2011.gada 1.marta) iegādātām "Apple" ierīcēm.

Biznesam paredzētie "Apple ID" ir izstrādāti tā, lai tos varētu pārvaldīt uzņēmumos, un tie novērš līdz šim pastāvējušo risku, ka no kompānijām aizejošie to IT administratori var iznest arī ar viņu privātajiem "Apple ID" saistītās uzņēmumu sistēmu tiesības un iegādātās lietotnes. Uzņēmumam saņemot pasūtītās "Apple" ierīces, lietotāji paši tās var instalēt bez IT departamenta darbinieku tiešas līdzdalības. "Mac" datora lietotājam tas tikai jāieslēdz, jāizvēlas vēlamā sistēmas valoda, tastatūras tips un jāpieslēdzas bezvadu (Wi-Fi) tīklam. Kad šie nesarežģītie un pat nepieredzējušam lietotājam saprotamie soļi ir paveikti, visa konkrētajai ierīcei paredzētā programmatūra datorā tiks instalēta automātiski. Pateicoties "Apple Business Manager" un MDM tandēmam, "Apple" ierīču instalēšana uzņēmumā notiek ātrāk un IT departamenta darbiniekiem nevajag katram datora lietotājam sistēmu un nepieciešamo programmatūru instalēt individuāli. Šis "Apple" risinājums biznesam dod iespēju ne tikai centralizēti pārvaldīt kompānijas ierīces un tās inventarizēt, bet arī optimizē IT departamenta darbu un ar to saistītos izdevumus.

Latvijā uzņēmumiem ieviest "Apple Business Manager" un MDM risinājumus ir gatavi palīdzēt autorizētie "Apple" pārdevēji – "Capital", "Atea", "Markit" un "iStyle".