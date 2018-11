"Dell" viceprezidente: tehnoloģiju jomā ir jūtams pastāvīgs talantu trūkums

Elastīgs darbalaiks, laba alga un lielākoties arī laba darba vide birojā – tās ir tikai dažas no IKT sektora priekšrocībām. Tomēr joprojām pat astoņās no 10 darbavietām IKT sektorā strādā vīrieši. Uzņēmējdarbības pārstāvji apgalvo, ka visai bieži pat nezina, kā rosināt sievietes atsaukties uz darba sludinājumiem IT jomā. Rīgā notikušajā ikgadējā "Dell Technologies Forum" "Dell EMC" Ziemeļaustrumeiropas valstu ģenerāldirektore un viceprezidente Sophie Ronnertz pauda uzskatu, ka tieši tagad ir piemērotākais laiks, kad sievietēm iekļauties tehnoloģiju jomā, kurā ir izteikti jūtama vajadzība pēc talantiem.

"Dell Technologies" daudz uzmanības veltī dažādības politikai. Ko jau ir izdevies sasniegt?

Priecājos, ka mūsu kompānijā tik daudz uzmanības tiek veltīts dažādības politikai. Tiklīdz izjutām vajadzību, mēs izstrādājām programmas, kuras palīdz visiem kompānijas darbiniekiem, neatkarīgi no viņu dzimuma, rases, ticības vai citas pārliecības, justies labi. Savukārt laba pašsajūta darbavietā palīdz gūt vislabākos rezultātus. Mēs redzam, ka mūsu pūliņi dažādības politikas jomā attaisnojas un palīdz darbiniekiem radīt lielākas vērtības.

Kāda ir Jūsu karjeras pieredze "Dell" tehnoloģiju sabiedrībā?

Esmu strādājusi vairākās pozīcijās un pārliecinājusies, ka, tiecoties kāpt pa karjeras kāpnēm, ir pastāvīgi jācenšas arī pilnveidoties. Daudzām sievietēm ir augsta kvalifikācija, taču viņas tikai dara savu darbu un nepievērš īpašu vērību sasniegumiem. Turklāt viņām bieži ir vajadzīgs piemērs, lai redzētu iespējas augt kā speciālistēm un dot vēl lielāku ieguldījumu komandas un kompānijas gūstamajos rezultātos. To saprazdami, mēs savā uzņēmumā esam uzsākuši sievietēm paredzētas programmas, kuras ne tikai uzlabo līdera iemaņas, bet arī palīdz veidot jaunus sakarus un pilnībā izmantot pieredzi, tiecoties pēc aizvien augstākiem rezultātiem.

Jūs esat "Dell EMC" Ziemeļaustrumeiropas valstu ģenerāldirektore un viceprezidente – kāda ir Jūsu loma, ja runājam par sieviešu pozīcijām kompānijā?

Galvenokārt esmu mentore. Esmu izvirzījusi sev uzdevumu: ievērot talantīgas darbinieces ar augstu potenciālu, lai varētu viņas veicināt un, iespējams, palīdzēt viņām pilnveidoties vai mainīt pozīciju. Turklāt cenšos palīdzēt sievietēm, kuras tiecas pēc karjeras, risināt ikdienas situācijas un atbildēt uz jautājumiem, kā pieņemt labāko lēmumu, kā argumentēt izvēli u.tml. Visbeidzot mēs visas kopā veidojam pārliecību par sevi. Pastāvīgi cenšos arī gūt atgriezenisko saikni, lai redzētu, vai tiešām eju pareizo ceļu.

Kas sievietēm palīdz veidot karjeru?

Tāpat kā visur citur, arī tehnoloģiju jomā ir jūtams, ka pamazām atbrīvojamies no stereotipiskā uzskata, ka sievietēm it kā labāk padodoties darbs ar cilvēkiem, nevis ar skaitļiem. Ir ļoti svarīgi, lai ikviens darbinieks tiktu vērtēts pēc viņa kompetences, nevis pēc dzimuma. Sievietēm ir svarīgi justies droši un zināt, ka viņu darba rezultāti tiks pienācīgi un pelnīti novērtēti, ka, ņemot vērā viņu individuālās vēlmes un īpašības, tiks piedāvāta atbilstošākā pozīcija.

Vai bieži kritizējat sevi kā vadītāju?

Lai arī ko es darītu, cenšos būt par piemēru. Tiesa, ir gadījies būt arī par sliktu piemēru. Aptuveni pirms desmit gadiem notika liels uzņēmuma pasākums, kurā piedalījās ap 1200 cilvēku; es biju vadītāju komandā, taču, kad bija jāstāsta par rezultātiem, uz skatuves nekāpu. Pēc kāda pārskata pie manis pienāca sieviešu pulciņš un vaicāja, kāpēc es tā rīkojos. Sākumā pat nesapratu, ko viņas ar to domā... "Sophie, kāpēc tu, būdama vadītāju komandas locekle, neparādies uz skatuves? Tev taču vajadzētu pārstāvēt visas kompānijas sievietes," – viņas pārmeta. Tad es atzinu savu kļūdu un devu sev solījumu kļūt par visu uzņēmuma sieviešu pārstāvi un par piemēru viņām.

Kādas īpašības ir vajadzīgas, lai veiksmīgi darbotos tehnoloģiju jomā?

Galvenais: ir jābūt komandas spēlētājam. Mūsdienās tehnoloģijas ir komplicētas un ļoti dažādas, tāpēc viens cilvēks nevar tās pilnībā pārzināt. Šī iemesla dēļ tieši spēja strādāt komandā vistiešākajā veidā nosaka kompānijas panākumus. Turklāt ir svarīgi pastāvīgi mainīties un veicināt pozitīvas izmaiņas arī apkārtējos. Tehnoloģiju jomā izmaiņas notiek neiedomājamā ātrumā, tāpēc nepieciešama spēja elastīgi pieņemt pārmaiņas. Trešā svarīgā īpašība ir radošums, kas arī IT nozarē ir ļoti nozīmīgs. Jāpiebilst, ka tieši sievietēm piemītošais elastīgums un radošums ļauj viņām viegli un ātri iekļauties tehnoloģiju jomā. Nemaz nešaubos, ka nākotnes tehnoloģiju pasaulē sievietēm būs vēl vieglāk atrast savu vietu.

Vai jūs personīgi aicināt sievietes veidot karjeru IT jomā?

Es ar pilnu pārliecību saku, ka šai jomā pašlaik ir vērts strādāt. Mums trūkst sieviešu. Mēs vēlamies dažādību. Sievietes aizvien straujāk ieņem aizvien dažādākas un augstākas pozīcijas IT sektorā. Varu vēlreiz atkārtot, ka pašlaik, kad tehnoloģiju jomā ir izjūtams pastāvīgs talantu trūkums, ir vispiemērotākais laiks karjeras uzsākšanai.

Ikgadējais forums "Dell Technologies Forum 2018" Rīgā notika oktobrī, un tajā gandrīz 200 Latvijas IT uzņēmējdarbības pārstāvju, vadītāju un ekspertu dalījās ar jaunākajiem tirgus risinājumiem, IT tirgus cerībām un nākotnes vīzijām.