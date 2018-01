Visiem vecākiem, kuri vēlas nodarboties ar ekstrēmajiem sporta veidiem, bet nevar atstāt savus bērnus mājās, Tatru kūrorti būs perfekts risinājums. Šeit piedāvā bērnu pieskatīšanas un slēpošanas skolu pakalpojumus un jums būs iespēja brīvi izbaudīt ekstrēmās atpūtas brīvdienas kopā ar saviem tuvākajiem.

Profesionāli bērnu pieskatīšanas pakalpojumi un izklaides parks, viss vienā vietā.

Pat ja jūsu bērni vēl ir pārāk mazi, lai paši nostātos uz slēpēm, tam nevajag izjaukt jūsu plānus par neaizmirstamām slēpošanas brīvdienām. Tieši tāpēc atpūta kūrortā Tatranská Lomnica, kurš atrodas Augtajos Tatros, būtu gudrākā izvēle apzinīgiem vecākiem. Kūrorts ir kļuvis populārs, pateicoties iekštelpu izklaides parkam "Chamois Land", kurš izveidots bijušajā trošu vagoniņu stacijā. Parks piedāvā izklaidējošu spēļu laukumu bērniem, kurā ir labirinti, slidkalniņi, baseini piepildīti ar bumbiņām kā arī atpūtas zona bērniem un, protams, bērnu pieskatīšanas pakalpojumi. Savukārt "Maxiland" būs labākā izvēle tiem, kuru bērniem ir liela vēlme pašiem nostāties uz slēpēm – slēpošanas bērnudārzs un arēna iesācējiem piedāvā slēpošanas nodarbības pašiem mazākajiem.

Bet tas vēl nav viss, trīs bērnudārzi ir izvietoti Zemajos Tatros, Lúčky, Biela Púť un Krupová, kuri atrodas Jasná kūrorta dienvidu daļā. Kā arī Augsto Tatru kūrortos Tatranská Lomnica un Štrbské Pleso. Neaizmirstiet, ka ieteicamais vecums, lai slēpotu, ir 3-4 gadi, kad bērns jau ir pārliecināts savās kustībās.

No trasēm iesācējiem līdz aizraujošām aktivitātēm visai ģimenei

Daudzas pasaules klases slpēpošanas sacensības tiek rīkotas tieši Tatros, tajā pašā laikā kūrorts ir piemērots arī ģimenēm – gan pieredzējušiem slēpotājiem, gan iesācējiem. Kaimiņvalstu slēpotāju un populāru ceļošanas mājaslapu augstu novērtētais kūrorts Jasná Zemajos Tatros ir ierindots starp top 18 labākajiem kūrortiem iesācējiem. Papildus 50 kilometrus garajām slēpošanas trasēm ir pieejamas plaši zināmās 19 km garās trases, kuras ir piemērotas mazāk pieredzējušiem slēpotājiem.

Tas vēl nav viss. Slēpošanas kūrorts Tatranská Lomnica, kurš atrodas augstajos Tatros, ir viens no pasaules top 14 kūrortiem ar līdz pat 20 km garām slēpošanas trasēm, kuras ir pozitīvi novērtētas kategorijā "Iesācējiem" – pasaules labākie kūrorti, kuru infrastruktūra un pakalpojumi ir piemēroti slēpošanas iesācējiem.

Lai arī vairākos kūrortos tiek piedāvāti augstākās kvalitātes bērnu pieskatīšanas pakalpojumi, pastāv daudz un dažādu aktivitāšu iespēju, kas ir paredzētas visai ģimenei. Vecāki un viņu bērni noteikti izbaudīs nakts izbraucienu pa sliežu ceļu Hrebienokā – vienkārši iekāpiet funikulierī un izbaudiet 2,5 km garo izbraucienu.

Papildus tam būtu žēl palaist garām piedzīvojumus Tatru Templī, kas ir viena no populārākajām atrakcijām Augstajos Tatros. Unikālā bazilika, būvēta no ledus blokiem, ir nosegta ar īpašu jumtu, kas tai palīdz izturēt ziemas laikapstākļu kaprīzes. Lai jūsu bērni izbauda maģiskos koncertus un jūtas, it kā atrastos milzīgā iglā!

Neliela atpūta, kura pavadīta slēpojot, varētu būt ne tikai labākais brīvdienu galamērķis adrenalīnu cienošiem vecākiem, bet tas varētu būt arī aizraujošs un pieredzes bagāts piedzīvojums jūsu bērniem. Atpūtieties un ļaujiet, lai profesionāļi parūpējas par jūsu mīļajiem!