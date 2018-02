Slēpošana Tatros: izvēle, ko nenožēlosiet

Foto: Publicitātes attēls

Ja esam no tiem, kas slēpo tikai dažas reizes gadā un parasti to darāt Lietuvā, šie ieteikumi ir tieši jums. Es jums pastāstīšu par ceļojumu uz Tatriem Slovākijā, kas ne vien nemaksā lielu naudu, bet arī garantēti sniegs jums neizdzēšamus iespaidus, greznos jūsu personiskos foto albumus un dos jums to neizsakāmi jauko slēpošanas sajūtu, ko minūti ilgajā nobraucienā Lietuvā nevar izbaudīt.