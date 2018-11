Vācijas biznesa izdevums: Kaspersky Lab bauda augstu uzticības līmeni

Kaspersky Lab bauda augstu patērētāju uzticības līmeni – īpašā publikācijā uzsver Vācijas iknedēļas biznesa izdevums WirtschaftsWoche pēc ikgadējās patērētāju aptaujas datu apkopojuma.

Piekto gadu pēc kārtas konsultāciju un analīzes uzņēmums ServiceValue Vācijas nedēļas biznesa izdevuma WirtschaftsWoche uzdevumā ir veicis patērētāju aptauju, kuriem zīmoliem un nozarēm tie uzticas visvairāk. Kopumā ir izvērtēti 1134 uzņēmumi no 88 nozarēm, sākot no farmācijas uzņēmumiem un beidzot ar maksājumu sistēmām, aptaujājot aptuveni 330 000 cilvēku.

Uzņēmums Kaspersky Lab ir ierindojies 4. vietā programmatūras nozarē ar 3.9% virs vidējā līmeņa (61.7%). Šis novērtējums no Vācijas patērētāju puses demonstrē augstu uzticības līmeni kiberdrošības ekspertu uzņēmumam. Kā atzīmē Kaspersky Lab vadītājs Jevgēņijs Kasperskis, tā ir skaidra ilustrācija tam, ka cilvēki pērk gadu gaitā pārbaudītas tehnoloģijas, vadoties no neatkarīgiem testiem nevis politiski motivētiem nepatiesiem apgalvojumiem.

Atgādināsim, ka pret Kaspersky Lab tika vērsts masīvs uzbrukums ar mediju un politiķu starpniecību, kas sakrīt ar Kaspersky Lab ekspertu atklājumiem valstu līmeņa spiegošanas kampaņu jomā un uzņēmuma vadītāja paziņojumiem, ka Kaspersky Lab neatkāpsies no ilggadējās politikas detektēt visu ļaunprogrammatūru neatkarīgi no tās izcelsmes un mērķa. Par to, ka reputāciju graujošajiem apgalvojumiem par Kaspersky Lab nav apstiprinājumu, jau ir izteikušies daudzi, sākot ar amatpersonām no ASV Iekšzemes drošības departamenta, Interpola, Eiropola, ENISA, Eiropas Komisijas; analītiķiem no Gartner, IDC līdz pat Vācijas iekšlietu ministram un Beļģijas premjerministram.

Lai novērstu uzbrukumus reputācijai nākotnē un pielāgotos augošajai kibertelpas balkanizācijai (fragmentācijai) un militarizācijai, uzņēmums Kaspersky Lab ir uzsācis realizēt savu Starptautisko caurredzamības iniciatīvu, kuras ietvaros uzņēmuma infrastruktūra tiek pārvietota uz Šveici, pakļauta auditam un nodota pastāvīgā autoritatīvas trešās puses uzraudzībā. Tāpat ir ieplānots atvērt trīs caurredzamības centrus Eiropā, ASV un Āzijā, kuros valdību, organizāciju un uzņēmumu pārstāvji varēs pārliecināties par uzņēmuma produktu un pakalpojumu pilnīgu uzticamību.

Šobrīd jau ir noslēgti līgumi ar diviem mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem Cīrihē un uzsākta Eiropas klientu datu pārvietošana uz datu centriem Šveicē. Eiropas caurredzamības centrs oficiāli tiks atklāts Cīrihē 2018. gada 13. novembrī. Papildus informāciju par Kaspersky Lab Starptautisko caurredzamības iniciatīvu, kura saskaņā ar uzņēmuma vadības uzskatiem varētu kļūt par pamatu nākotnes uzticamības standartiem IT industrijā, jūs varat uzzināt šeit.