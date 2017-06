Ja vairākas dienas visā Latvijas teritorijā būs karsts laiks, tad paātrināsies ābolu tinēja kāpuru šķilšanās, prognozēja Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Integrētās augu aizsardzības daļas vadītāja Anitra Lestlande.

"Tā kā vēl aizvien saglabājas mērenas gaisa temperatūras gan dienā, gan naktī, tad ābolu tinēju šķilšanās no olām notiek ļoti pakāpeniski. Ja vairākas dienas visā Latvijas teritorijā būs karsts laiks, tad šķilšanās paātrināsies un turpmākais risks būtiski samazināsies," viņa sacīja.

VAAD pirms Jāņiem bija saņēmis brīdinājumu no Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra par ābolu tinēja kāpuru aktīvu šķilšanās sākumu Latvijas reģionos. Ābolu tinēja kāpuru šķilšanās sākums Siguldā bija prognozējams 21.jūnijā, Valmierā un Bauskā - 23.jūnijā, Dobelē - 24.Jūnijā, Lonē - šodien, bet Pūrē, Saldū, Vandzenē un Viļakā pirms Jāņiem vēl notika aktīva olu dēšana.

Jau vēstīts, ka ābolu tinēja kāpuri pēc izšķilšanās iegraužas augļos un graužas sēklu kameru virzienā. Izgrauztās ejas parasti pildītas ar ekskrementiem. Sēklas auglī tiek pilnīgi izēstas. Līdz ar to augļu kvalitāte pazeminās, daļa priekšlaikus nobirst, bet bojātie augļi glabāšanai kļūst nederīgi. Ābolu tinēja kaitēkļa oliņu skaitu var ierobežot dzīvo organismu - spožlapsenīti - saturošs augu aizsardzības līdzeklis - trihogrammas.

Ziņots, ka saskaņā ar sinoptiskajām prognozēm turpmākās dienas kļūst siltāks. Piemēram, rīt Latvijā minimālā gaisa temperatūra naktī sasniegs plus 9, plus 10 grādus. Pilsētas nomalēs naktī būs par kādu grādu vēsāks. Turpretī dienā gaiss iesils līdz plus 21, plus 22 grādiem.