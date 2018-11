Agronome: nākamā sezona izskatās cerīgi

Ziemas rapšu un graudaugu platības iesētas vairāk nekā citus gadus, jo bija ļoti labvēlīgi sējas apstākļi, stāsta SIA "Baltic Agro" tehniskā konsultante Dace Strautiņa, norādot, ka ziemāji sasnieguši ziemošanai piemērotu attīstību. Tādēļ šobrīd nākamā sezona izskatās cerīgi.

Pēc viņas rīcībā esošās informācijas, novēloti sētu ziemāju ir maz. "Kopumā šobrīd situācija ir laba. Zemnieki vairāk nekā citus gadus apdrošinājuši savus sējumus. Šodien nākamā sezona izskatās cerīgi, bet viss vēl priekšā. Konkrētākas prognozes būs iespējamas pavasarī, kad vērtēsim pārziemošanu – augu skaitu uz 1 m2," norāda konsultante.

Salīdzinot pēdējo divu sezonu sasniegumus laukkopībā, viņas galvenais secinājums – divi ļoti atšķirīgi gadi ar atšķirīgiem rezultātiem pie vienādi izmantotām tehnoloģijām. Viņa atgādina, ka klimatiskie apstākļi bija dažādi. "Ir svarīgi, lai kultūraugiem ražu veidošanas attīstības posmos būtu barības vielu uzņemšanai labvēlīgi klimatiskie apstākļi. Mērenas temperatūras, pietiekams mitrums un saules intensitāte – tie ir barības vielu uzņemšanu noteicošie klimatiskie faktori. Skatoties pagājušā gada rudenī uz ūdenī slīkstošajiem ziemāju sējumiem, diezin vai kādam prātā ienāca, ka 2018. gada pavasaris un vasara nesīs vēl lielākus pārbaudījumus – ilgstošu sausumu un karstumu visas sezonas laikā," domā "Baltic Agro" pārstāve.

Pēc viņas skaidrojuma, tā rezultātā šosezon ir izteikti zemas kultūraugu ražības, bet pietiekami ražas kvalitātes rādītāji. "Un tas ir loģiski, jo ar zemāku ražību nepieciešams mazāks barības vielu daudzums, pietika arī kvalitātei," ir pārliecināta Strautiņa.

Speciāliste atgādina, ka ražas novākšanas apstākļi bija ideāli – sauss, saulains un ražas novākšana notika bez lauka zudumiem un kvalitātes samazinājuma, kā dažkārt notiek ilgstošu lietavu gadījumā. "Savukārt 2017. gadā bija pārlieku liels nokrišņu daudzums visu sezonu un zema saules intensitāte, tādēļ kultūraugi sasniedza augstas ražības ar zemiem kvalitātes rādītājiem. Kvalitāti sabojāja arī lietavas ražas novākšanas laikā. Klimatiskajiem apstākļiem ir būtiska ietekme uz ražību un ražas kvalitāti visiem kultūraugiem," norāda "Baltic Agro" tehniskā konsultante.

Viņa atgādina, ka klimatiskie apstākļi ietekmē barības vielu uzņemšanu, tādēļ būtu jāpārdomā lietoto mēslošanas līdzekļu veidi, to lietošanas devas un paņēmieni. "Pirmkārt, no tirgū pieejamā minerālo mēslojumu klāsta izvēlēties kvalitatīvākos, nevis lētākos mēslojumus. Efektivitāte nav kvantitātē, efektivitāte ir produktu kvalitātē. Mēslošanas galvenais uzdevums ir nodrošināt kultūraugiem nepieciešamo barības vielu daudzumu. Barības vielu uzņemšanu ietekmē arī augsnes faktori. Būtiski ir rūpēties par meliorācijas sistēmu uzturēšanu kārtībā un augsnes ielabošanas pasākumiem. Dažādojot mēslošanas paņēmienus, arī var uzlabot barības vielu pieejamību. "Ja vēlamies plānoto ražību maksimāli pietuvināt potenciāli iespējamajai, jādažādo tehnoloģijas un jāizvēlas tikai kvalitatīvi mēslojumi no pazīstamiem ražotājiem un tirgotājiem," uzsver speciāliste.