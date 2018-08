Karantīnas laikā aizsardzības zonā un uzraudzības zonā mājas cūku turētājiem vai īpašniekiem aizliegts pārvietot cūkas, tostarp nebrīvē audzētās savvaļas cūkas ar transportlīdzekļiem pa valsts un privātiem ceļiem, no zonā esošām novietnēm, kur tās tiek turētas vismaz 40 dienas (aizsardzības zonā) vai vismaz 30 dienas (uzraudzības zonā) pēc rīkojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Izņēmums ir cūku pārvietošana novietnes robežās pa novietņu palīgceļiem, tranzītā pa autoceļiem vai dzelzceļu bez transportlīdzekļa apstāšanās un cūku kravas izkraušanas. Tāpat no ārpus aizsardzības vai uzraudzības zonas esošas novietnes uz aizsardzības zonā esošu kautuvi cūkas var pārvietot tūlītējai nokaušanai ar Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) valsts veterinārā inspektora izsniegtu atļauju.

Transportlīdzekļu īpašniekiem vai lietotājiem karantīnas laikā aizsardzības zonā un uzraudzības zonā nekavējoties jādezinficē transportlīdzekļi, ekipējums, kuru izmanto cūku vai citu lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanai un piesārņotie materiāli, veicot ierakstu dezinfekcijas žurnālā pēc katra pārvadājuma. Tāpat jānodrošina, ka cūku pārvadāšanai izmantotais transportlīdzeklis izbrauc no aizsardzības vai uzraudzības zonas tikai pēc tam, kad iztīrīts, dezinficēts un saņemta rakstiska atļauja no PVD valsts veterinārā inspektora.

Aizsardzības zonā karantīnas laikā lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem ir aizliegts pārvietot citus lauksaimniecības dzīvniekus uz citu novietnes teritoriju vai ārpus tās bez PVD veterinārā inspektora atļaujas. Lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem uzraudzības zonā aizliegts septiņu dienu laikā no rīkojuma publicēšanas dienas pārvietot citus lauksaimniecības dzīvniekus citu uz novietni vai ārpus tās bez PVD valsts veterinārā inspektora izsniegtas atļaujas.

Lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem jāveic atbilstošus higiēnas pasākumus, lai nepieļautu ĀCM ierosinātāja izplatīšanos. Par mirušu vai slimu cūku, nekavējoties jāziņo PVD. No aizsardzības vai uzraudzības zonas novietnēm karantīnas laikā aizliegts izvest cūku olšūnas, embrijus un kuiļu spermu, kā arī svaigu savvaļas un mājas cūku gaļu, malto gaļu, gaļas izstrādājumus un gaļas produktus, kas satur savvaļas un/vai mājas cūku gaļu, kas iegūta aizsardzības vai uzraudzības zonā, izņemot, ja mājas cūku gaļa ir iegūta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Tas pats attiecas uz aizsardzības vai uzraudzības zonā iegūtas mājas un savvaļas cūkas gaļas laišanu pārtikas apritē, izņemot, ja mājas cūku gaļa ir iegūta atbilstoši MK noteikumu prasībām, un produkcija tiek marķēta ar rombveida veselības vai identifikācijas marķējumu.

Jebkurai personai, kura ierodas vai atstāj aizsardzības vai uzraudzības zonā esošu cūku novietni, jāveic atbilstoši higiēnas pasākumi, lai nepieļautu ĀCM ierosinātāja izplatīšanos. Karantīnas laikā aizsardzības un uzraudzības zonā aizliegts rīkot uzņēmīgo dzīvnieku izstādes, tirgu vai citus masu pasākumus, iekams valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors ar rīkojumu atceļ karantīnu. Izvedot no aizsardzības zonas vai uzraudzības zonas visu sugu dzīvnieku gaļu vai gaļas produktus, jānodrošina to izsekojamība - marķējums, identifikācija, pavaddokumenti. Mājas cūku un savvaļas cūku izcelsmes blakusproduktu kravu izvešanai no aizsardzības zonas piemēro nosacījumus kā blakusproduktu izvešanai no ĀCM III riska zonas.

Ja karantīnas aizsardzības un uzraudzības zonās noteiktie ierobežojumi ilgst vairāk par 40 dienām slimības uzliesmojumu dēļ citur, cūkas no novietnes atļauts pārvietot uz PVD noteiktu aizsardzības un uzraudzības zonās esošu kautuvi tūlītējai nokaušanai, saskaņojot ar PVD. Šādā gadījumā atļauts PVD noteiktā aizsardzības un uzraudzības zonā esošā kautuvē iegūtu svaigo gaļu pārvietot pārstrādei uz gaļas pārstrādes uzņēmumu, saskaņojot ar PVD teritoriālās struktūrvienības valsts vecāko pārtikas inspektoru. Pārtikā neizmatojamos cūku izcelsmes blakusproduktus ļauts pārvietot uz atzītu dzīvnieku blakusproduktu pārstrādes uzņēmumu vai citu ar PVD saskaņotu vietu iznīcināšanai, kā arī uz citu attiecīgajā zonā esošu novietni, saskaņojot ar PVD teritoriālās struktūrvienības valsts vecāko veterināro inspektoru.

Tikmēr ĀCM skartajā AS "Latgales bekons" novietnē Daugavpils novada Višķu pagastā ceturtdien, 9.augustā PVD ir atcēlis karantīnu ĀCM.

Kā norādīts šajā PVD rīkojumā, "Latgales bekons" šā gada 5.jūnijā ir sastādījis aktu par transportlīdzekļu un novietņu dezinfekciju, un ar valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora 2017. gada 14. jūlija rīkojumu par karantīnas noteikšanu un ierobežojumiem Daugavpils novada Višķu pagastā noteiktajā aizsardzības un uzraudzības zonā esošajās novietnēs ir veikti cūku klīniskie un laboratoriskie izmeklējumi saskaņā ar ĀCM diagnostikas rokasgrāmatā noteiktajām prasībām, un to izmeklējumu rezultāti ir negatīvi uz ĀCM.

ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014.gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. Tā ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks.

PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.