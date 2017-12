Vidzemes koncertzālē "Cēsis" 1. decembrī apbalvoti meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs 2017" laureāti, informēja Zemkopības ministrijā (ZM).

Gada balvas ieguvēji saņēma lielo "Zelta čiekuru", savukārt pārējiem laureātiem tika pasniegts mazais "Zelta čiekuriņš".

Gada balvu "Zelta čiekurs" nominācijā "Par mūža ieguldījumu" saņēma trīs izgudrojumu, kas saistīti ar jauna tipa palielināta biezuma liekti līmēto detaļu izmantošanu mēbeļu ražošanā, autors, kokrūpnieks Juris Emsiņš, Latvijas valsts mežzinātnes institūta "Silava" ilggadējs darbinieks, mežzinātnieks Jānis Smilga, mežsaimnieks Arnis Vairis Balodis, mežsaimnieks Dainis Blūmentāls un meža resursu informācijas sistēmu speciālists Jānis Uzulis.

Tāpat nominācijas "Par mūža ieguldījumu" balvu saņēmējiem pasniedza Ministru kabineta Atzinības rakstus, Goda diplomus un krūšu nozīmi "Zelta sēkliņa".

Nominācijas "Par inovatīvu uzņēmējdarbību" laureāta titulu saņēma Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta SIA "Amber Wood", valsts AS "Latvijas valsts meži" (LVM) Mazsilu kokaudzētava (Abavas pagastā, Talsu novadā) un uzņēmums "Rīgas Krēslu fabrika".

Nominācijā "Par ieguldījumu sabiedrības izglītošanā" laureātu gods pienācās Kasparam Rižem no Bārbeles, Marjai Gustavsonei no Zviedrijas un LVM skolu izglītības programmas "Izzini mežu" īstenotājiem Līgai Abizārei, Andai Sproģei, Kasparam Rižem un Tomasam Kotovičam. Tāpat pasākumā sveica nominācijas arī nominācijas "Par ilgtspējīgu saimniekošanu" (konkurss "Sakoptākais mežs") laureātus - meža īpašniekus Māri Bērziņu no Cieceres pagasta, Kārli Martinsonu no Limbažu pagasta un Gunti Vībānu no Zasas pagasta.

Gada balva jeb lielais "Zelta čiekurs" nominācijā "Par inovatīvu uzņēmējdarbību" šogad tika piešķirta "Rīgas Krēslu fabrikai", nominācijā "Par ieguldījumu sabiedrības izglītošanā" gada balvu saņēma LVM skolu izglītības programmas "Izzini mežu" īstenotāji - Līga Abizāre, Anda Sproģe, Kaspars Riže un Tomass Kotovičs, savukārt nominācijā "Par ilgtspējīgu saimniekošanu" – Māris Bērziņš.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs "Zelta čiekurs 2017" apbalvošanas ceremonijā uzsvēra, ka mežsaimniecība ir ļoti nozīmīga nozare Latvijas ekonomikai. "Pateicoties daudziem prasmīgiem mežkopjiem, meža īpašniekiem, zinātniekiem un uzņēmējiem, mūsu meži tiek apsaimniekoti ilgtspējīgi, ievērojot valsts ekonomiskās attīstības, dabas vērtību saglabāšanas un sabiedrības sociālās intereses. Šodien mēs godinām ļaudis, kas ar sava mūža darbu ir veicinājuši meža nozares, Latvijas tautsaimniecības un valsts attīstību," sacīja zemkopības ministrs.

Meža nozares gada balvu "Zelta čiekurs", kas ir augstākā atzinība par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu nozares attīstībā, šogad pasniegta jau četrpadsmito reizi.