Augļu un ogu ražotājiem šis būs ļoti slikts gads

Foto: Shutterstock

Augļu un ogu raža atkarībā no kultūras šogad piedzīvos samazinājumu no 40% līdz pat 80%, savukārt dārzeņkopībā – no 20% līdz 30%, liecina Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) dārzkopības ekspertu veiktie apsekojumi.