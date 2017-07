Provizoriskais cūku inficēšanās laiks ar Āfrikas cūku mēri (ĀCM) AS " Latgales bekons" novietnē varētu būt laika posmā no 14. jūnija līdz 21. jūnijam, portāls "Delfi" uzzināja Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD).

PVD otrdien no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR ir saņēmis seroloģisko izmeklējumu rezultātus, kas apstiprina PVD iepriekš izteikto versiju, ka ĀCM vīruss sākotnēji iekļuvis fermas 2.korpusā, kurā atradās grūsnās sivēnmātes un no turienes, visticamāk, ir pārnests uz citiem korpusiem.

Laboratorisko izmeklējumu rezultāti apstiprina, ka kopumā ĀCM vīruss konstatēts piecos no septiņiem korpusiem, kuros tika turētas cūkas.

Epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā PVD ir noskaidrojis, ka cūkas no citām novietnēm "Latgales bekonā" nav ievestas ilgāku laika periodu. Tas izslēdz iespēju, ka slimība novietnē varētu būt iekļuvusi ar ievestajām cūkām.

PVD speciālisti turpina epidemioloģiskās izmeklēšanas procesu, lai noskaidrotu iespējamos ceļus, kā slimība nonākusi cūku novietnē. PVD uzsver, ka Višķu pagastā un arī apkārtējos pagastos ĀCM jūnijā konstatēts arī meža cūkām, kas liecina, ka vīrusa koncentrācija ārējā vidē bijusi augsta, palielinot vīrusa ienešanas riskus mājas cūku novietnēs šajā reģionā.

PVD novietnē veic ĀCM apkarošanas pasākumus, notiek cūku likvidēšana un uz doto brīdi ir likvidētas 3 371 cūkas. Darbs turpinās, un turpmākajās dienās tiks likvidētas arī atlikušās 2 447 cūkas.

PVD atgādina – lai pasargātu mājas cūkas no to saslimšanas ar ĀCM un no neizbēgamas to likvidēšanas, stingri jāievēro biodrošības pasākumi.

Jau vēstīts, ka "Latgales bekons" novietnē konstatēts ĀCM, tādēļ tiks likvidēts 6000 cūku ganāmpulks. Novietne atrodas Daugavpils novada Višķu pagastā

Pēc PVD slēdziena "Latgales bekons", kura novietnē atklāts ĀCM un tiks likvidēti aptuveni 6000 lopu, varētu saņemt valsts kompensāciju, iepriekš pieļāva stāstīja Zemkopības ministrijā (ZM).