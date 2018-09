"Ikea" grupā ietilpstošais Nīderlandē reģistrētais uzņēmums "IRI Investments" cīņa par viena no lielākajiem mežu īpašumiem Latvijā iegādi pārsolīja "Latvijas Valsts mežus" (LVM), jo Zemkopības ministrija (ZM) bija noteikusi "griestus" summai, kādu LVM varētu tērēt īpašuma iegādei. Maksimālā summa noteikta, jo saimnieku meklē vēl viens plašs mežu īpašums, kuru vēlētos iegādāties LVM, tā "Delfi TV ar Jāni Domburu" raidījumu ciklā "Par ko balsot?" teica zemkopības ministrs Jānis Dūklavs (ZZS).

Atbildot uz partijas "Jaunā Vienotība" pārstāvja Anša Saliņa pārmetumu par to, ka ZM atļāvusi ārvalstu kapitāla uzņēmumam iegādāties tik plašu īpašumu Latvijā, Dūklavs teica: ""Latvijas Valsts meži" piedalījās konkursā, gribēja iegādāties šo zemi, bet diemžēl jūsu nosauktā kompānija nosolīja vairāk. Tā ir valsts nauda. Mēs nevaram vienalga, cik maksāt."

Kā skaidroja Dūklavs, "mums ir otrs pirkums priekšā", kuru viņš kā ministrs uzskatot par valsts drošības jautājumu. Proti, tiek pārdots zviedru uzņēmumam SIA "Bergvik Skog" piederošais 110 hektāru lielais meža īpašums.

Taujāts par to, vai šajā gadījumā LVM varēs solīt, cik grib, Dūklavs atbildēja, ka to nezinot, taču jautājumu virzīs izskatīšanai valdībā, jo, ja "40 tūkstoši nav valsts drošības jautājums'', tad ''110 tūkstoši, it sevišķi gar austrumu robežu" gan esot.

Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka uzņēmums "IRI Investments" kļuvis par mežu apsaimniekošanas uzņēmuma "Foran Real Estate" vienīgo īpašnieku. "Foran Real Estate" ir īpašnieks kopumā 54 207 hektāriem zemes Latvijā. Kopš šī gada 17. jūlija "Foran Real Estate" pārtapis par "IRI Forest Assets Latvia".

Kā toreiz portālam "Delfi" skaidroja LVM pārstāvis Tomass Kotovičs, LVM izsludinātā konkursa ietvaros iesniedza savu cenas piedāvājumu, kas bija balstīts, rēķinoties ar nākotnes naudas plūsmu un ienākumiem no šiem mežu īpašumiem, kā arī sociāli atbildīgu, videi draudzīgu un ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, lai īpašumu vērtība pieaugtu.

''No meža apsaimniekošanas veida ir tieši atkarīgs arī cenas piedāvājums," skaidro Kotovičs. Piedāvātā summa gan bija konfidenciāla.

Kotovičs arī norādīja, ka meža īpašuma pārdevējs nav skaidrojis LVM savu lēmumu un diez vai to darīs.

Savukārt 110 hektāru plašo "Bergvik Skog" īpašumu saskaņā ar "Latvijas Avīzes" vēstīto šī gada jūnijā tīko iegādāties 20 uzņēmumi, tostarp trīs no Latvijas. Kā avīzei toreiz norādījis "Bergvik Skog" izpilddirektors Lars Georgs Hedlunds, vienīgais nosacījums no pārdevēju puses – lai pircējs būtu uzticams un zināms. Tāpat viņš norādījis, ka mežs tiks pārdots, vadoties pēc tirgus cenas. Kā vēsta avīze, meži tiek pārdoti, jo uzņēmuma īpašnieki nav varējuši vienoties par koksnes cenu, par kādu tā uzņēmumiem ar pirmpirkuma tiesībām tiks pārdota nākamajos gados.