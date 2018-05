Reizē komisijas sēdē tika norādīts, ka "konkrētus skaitļus" pagaidām nav iespējams nosaukt. Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētāja vietnieks eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis (V) skaidroja, ka nākamajā daudzgadu budžetā lauksaimniecības tiešmaksājumos paredzēts izlīdzināt pusi no starpības, kas veidojas no pašreizējā līmeņa un 90% no ES vidējiem maksājumiem.

Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja, "Vienotības" frakcijas deputāte Lolita Čigāne norādīja, ka pašlaik Latvijas lauksaimnieki platību maksājumos saņem ap 56% no ES vidējā līmeņa. Tāpēc politiķe vaicāja, vai ES daudzgadu budžeta noslēgumā mūsu valsts lauksaimnieki varēs saņemt maksājumus 75% līdz 76% no valstu savienības vidējā līmeņa.

Dombrovskis atbildēja skaidrojot, ka pašlaik vēl nav precīzu aprēķinu par katru dalībvalsti, reizē neizslēdzot iespēju, ka maksājumi varētu būt aptuveni šajās robežās. "Iespējams, es pašreiz nevaru nosaukt konkrētu skaitli, bet acīmredzot kaut kur tajās robežās," uz komisijas vadītājas jautājumu atbildēja EK priekšsēdētāja vietnieks. Dombrovskis akcentēja, ka EK līmenī ir aktīvi iestājies, lai lauksaimniecības tiešo maksājumu izlīdzināšana turpinās arī nākamajā ES daudzgadu budžetā.

Kā ziņots, Latvijas lauksaimnieki bažījas par iespējamo lauku attīstības budžeta samazinājumu pēc 2020. gada, komentējot EK publicētos priekšlikumus ES budžetam pēc 2020. gada, norādīja Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomē (LOSP) un biedrībā "Zemnieku saeima".

Jau vēstīts, ka EK nākusi klajā ar priekšlikumu par ES daudzgadu budžetu 2021. - 2027. gadam, paredzot, ka plānotais finansējums ES KLP nākamajā septiņu gadu finanšu periodā būs par 5% mazāks nekā pašreizējā ES daudzgadu budžeta periodā no 2014. līdz 2020. gadam.