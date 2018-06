Krauze sacīja, ka siltais laiks un daudzu augu straujā noziedēšana ir nodrošinājusi to, ka agrais pavasara medus jau ir ievākts un bišu saimes ir ļoti labi attīstījušās. Taču agrāk nekā citus gadus iestājušos vasarīgo laika apstākļu dēļ daļa augu ātri noziedēs, un bitēm var iestāties bez ienesuma periods. Tad bites var sākt veidot jaunu saimi jeb spietot. Tiem biškopjiem, kuriem bites sāks spietot, varētu sarukt šogad ievāktās medus ražas apmērs.

"Iestājoties pārtraukumam medus vākšanā, parasti bitēm iestājas spietošanas noskaņojums. Bišu masa stropos ir ļoti liela, tās ir labi attīstījušās, un tām ko darīt nav. Līdz ar to pašiem biškopjiem būtu jāpievērš uzmanība, lai bites neizspieto. Ja saimes izspietos, tās paliks mazas un vājas un nevarēs izmantot vasaru tālākam ienesumam. Tāpēc šie laika apstākļi ir nedaudz neierasti un arī lielais sausums nav labs," sacīja Krauze. Lai izvairītos no spietošanas, visām saimes bitēm jābūt nodrošinātām ar to vecumam atbilstošu darbu - peru kopšanu un ienesuma vākšanu.

Krauze arī atzina, ka sausuma dēļ augiem neizdalās tik daudz nektāra kā tad, ja būtu lijis vairāk lietus un augsnē būtu vairāk mitruma. Lai izdalītos nektārs, nepietiek tikai ar karstumu, vajag gan karstu, gan arī mitru laiku. Tas arī var ietekmēt ievāktā medus ražas apmēru. "Daudzi augi ir uz kritiskās robežas, un var novīst," viņš sacīja.

Vienlaikus Krauze piebilda, ka nav iespējams apgalvot, ka sausuma un nokrišņu trūkuma dēļ kopējais ievāktās medus ražas apmērs šogad Latvijā būs mazāks nekā pērn, jo nākotnē lietus noteikti ir gaidāms. Vēl nav aizvadīts arī liepu ziedēšanas laiks jūnija otrajā pusē, kā arī viršu ziedēšanas laiks augustā, kas ietekmēs medus ienesumu. Tāpēc ir pāragri prognozēt kopējo medus ražas apmēru šogad.

Krauze noliedza, ka līdzšinējie laika apstākļi negatīvi ietekmētu medus kvalitāti. "Ja medus ienesums ir mērens, tad medus kvalitāte ir ļoti laba un viss ir kārtībā. Medus kvalitāti neietekmē sausi laika apstākļi, tie var ietekmēt tikai ievākto medus ražas apmēru," sacīja Krauze.

LBB ir lielākā lauksaimniecības nozaru organizācija Latvijā, kura apvieno lauksaimniekus, kas nodarbojas ne tikai ar biškopības produkcijas ražošanu, bet pārstāv arī citas lauksaimniecības nozares.