Patlaban tiek gatavots viss, lai varētu AS " Latgales bekons" novietnē ar Āfrikas mēri inficētās cūkas nonāvēt ar gāzi, jo to apmērs ir liels, proti, 6000 cūku, pastāstīja PVD Veterinārās uzraudzības departamenta direktore Kristīne Lamberga.

Viņa skaidroja, ka cūkas tiks sadzītas speciāli šim nolūkam paredzētā noslēgtā konteinerā, kur tiks ievada gāze. Zināmu laiku šai gāzes koncentrācijai atrodoties telpā, dzīvnieks ies bojā.

Pēc Lambergas paustā, dzīvnieku liemeņus utilizēs Limbažu novada uzņēmums SIA "Grow Energy".

Vienlaikus Lamberga informēja, ka finansējums, lai atbrīvotos no cūkām, visticamāk, tiks prasīts no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. "Mēs to tagad darām, pēc tam informējam Zemkopības ministriju, bet tā gatavo informatīvo ziņojumu un iesniedz valdībā. Tad valdība pieņem lēmumu par līdzekļu atmaksu," skaidroja Lamberga.

Jau ziņots, ka "Latgales bekons" cūku novietnē ar aptuveni 6000 cūku lielu ganāmpulku, kas atrodas Daugavpils novada Višķu pagastā, mājas cūkām konstatēts Āfrikas cūku mēris, informēja Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) pārstāve Ilze Meistere.

Viņa norādīja, ka patlaban PVD novietnē veic Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumus, tostarp cūku likvidēšanu, kā arī epidemioloģisko izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kā slimība iekļuva novietnē.

Vienlaikus noteikta karantīna - aizsardzības zona trīs kilometru rādiusā un uzraudzības zona desmit kilometru rādiusā ap slimības skarto saimniecību. "Šajā teritorijā esošajās novietnēs tiks pastiprināti kontrolēta cūku reģistrācijas un biodrošības prasību ievērošana un cūku veselības stāvoklis, kā arī transportlīdzekļu kustība. Īpaša uzmanība būs pievērsta dzīvnieku, kā arī gaļas izcelsmes produktu pārvadāšanai," skaidro Meistere.

Pēc "Firmas.lv" datiem, "Latgales bekons" pagājušajā gadā strādāja ar 1,676 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 14% mazāks nekā gadu iepriekš. Savukārt uzņēmuma peļņa samazinājās vairāk nekā četras reizes un bija 74 245 eiro. Uzņēmumā pērn strādājuši 69 darbinieki.

Uzņēmuma vadības ziņojumā teikts, ka šogad uzņēmums plānojis dažādot piedāvāto produktu klāstu, optimizēt vadības procesus, piesaistīt jaunus partnerus un palielināt produkcijas apmēru. Tāpat šogad iecerēta jauna ceha renovācija.