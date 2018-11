Latvijas piena pārstrādātāji šogad turpina strādāt pie eksporta attīstības un sākuši realizēt produkciju divos jaunos tirgos – Mjanmā un Kambodžā, sacīja Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS) valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks.

"Mēs esam sākuši pārdot gan piena sūkalu pulveri, gan arī sauso vājpienu divās jaunās valstīs – Mjanmā un Kambodžā," sacīja Šolks, piebilstot, ka šajās valstīs iepriekš netika pārdota Latvijas piena pārstrādes uzņēmumu ražotā produkcija.

Pēc viņa teiktā, eksports nozarē turpinās, taču vērojamas izmaiņas eksporta valstu sadalījumā – uz atsevišķiem tirgiem nozarē vairs neeksportē, bet tā vietā nāk jaunas valstis. Tāpat vērojama tendence palielināties eksporta apmēriem uz ASV un Izraēlu.

Pēc Šolka sacītā, Latvijas piena pārstrādātāju produktivitāte aug un iepirktā piena apmēra kritums šogad neietekmē piena pārstrādātāju pasūtījumu izpildi. No kopējā iepirktā piena apmēra pārstrādei tikai mazliet vairāk kā trešdaļu patērē produktu ražošanai, kurus pārstrādātāji realizē vietējā tirgū – šādu apmēru no kopējā svaigpiena apjoma vietējais tirgus spēj patērēt. Dažādu piena produktu ražošanai eksporta tirgiem piena pārstrādāji izmanto trešdaļu iepirktā piena. Savukārt trešā daļa no Latvijā iepirktā piena tiek realizēta ārvalstīs.

LPCS apvieno piena pārstrādes uzņēmumus un sadarbības partnerus, kas kopā realizē aptuveni 80% no Latvijā pārstrādātā piena.