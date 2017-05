Maijam neraksturīgi zemā gaisa temperatūra šonedēļ var apdraudēt sadīgušos graudaugu vasarāju sējumus, secina lauksaimnieki.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Augkopības nodaļas vadītājs, agronoms Oskars Balodis norādīja, ka līdz šim sējumi attīstījušies ļoti labi un, pateicoties siltumam aizvadītajā nedēļā, graudaugi raiti attīstījušies salīdzinājumā ar vēso aprīlī, kad attīstība noritēja ļoti lēni.

Vienlaikus bažas rada sinoptiķu solītie vēsie laikapstākļi šonedēļ. "Nākamnedēļ varētu sākt ziedēt ziemas rapsis. Cerams, ka sals nebūs tik liels, lai jaunie pumpuri apsaltu. Domāju, ka ziemājiem solītais sals nekaitēs un arī zirņiem, pupām tas neskādēs. Nedaudz varētu apsalt vasaras mieži. (..) Pārējie kultūraugi, domāju, izturēs," teica Balodis.

Viņš piebilda, ka salnas naktīs līdz šim graudaugu sējumiem nav kaitējušas, jo labība nebija līdz galam nebija sadīgusi un līdz ar to sējumi zemes aizsegā bija pasargāti no sala. Vēso laikapstākļu dēļ aprīlī sējumi dīga lēnu. Taču aizvadītajās siltajās dienās visi sējumi sadīga un pret salu jūtīgākas kultūras, piemēram, vasaras mieži, var apsalt. Ja nebūs zemākas gaisa temperatūras par -2 grādiem, tad viss būs labi. Taču, ja gaisa temperatūra sasniegs -4, -5 grādi, atsevišķas vasarāju kultūras var ciest.

Balodis arī pastāstīja, ka visā Latvijā vasarāju sējas darbi ir noslēgušies pagājušajā nedēļā. Šodien uz laukiem bija vien atsevišķas sējmašīnas apvidos ar sliktu meliorāciju, kur iepriekš zeme nebija paspējusi nožūt.

LLKC agronomu apsekojums liecina, ka pagaidām sējumi izskatās labi un ir cerība, ka salu tie spēs pārlaist samērā veiksmīgi. Prognozētais sals draudus nerada arī tādiem savlaicīgi iesētiem vasarājiem kā pupas un zirņi. Problēmas var rasties ar vasaras miežiem, kas ir jutīgāka kultūra, - augs var apsalt jau pie -2 grādiem. Tā kā mieži jau ir labi iesakņojušies, apsalt varētu lapas, kuras pēc tam izdzīs no jauna. Gulbenē saimniekus bažīgus dara vasaras rapsis, kurš spēj izturēt līdz -4 grādu zemu temperatūru. Ja tā slīdēs zemāk, tad jau iznākums var būt dažāds, norāda LLKC.

Biedrības "Zemnieku saeima" valdes loceklis Arnis Burmistris pastāstīja, ka līdz šim ziemāji ir labi auguši un attīstījušies. Daļai ziemas kviešu jau ir sākusies stiebrošanas fāze, bet vēlākas ziemāju šķirnes, piemēram, ziemas rapši ir cerošanas fāzē. Arī vasarāju sējas darbi noslēgušies. Vienlaikus viņš pauda bažas, ka sējumus varētu negatīvi ietekmēt zemās gaisa temperatūras. Mazliet bažas māc, ka augiem to dēļ varētu būt stress un līdz ar to ražas samazinājums. Viss ir atkarīgs no tā, kādas būs gaisa temperatūras," teica Burmistris, piebilstot, ka -1,-2 grādi sējumiem nekaitēs, bet, ja gaiss atdzisīs līdz -5,-6 grādiem, atsevišķiem laukiem, piemēram, vasaras miežu, tas var būt kritiski. Arī rapšus, kas ir pumpuru fāzē, aukstums var negatīvi ietekmēt.

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (LPKS) "VAKS" valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons pastāstīja, ka sinoptiķu solītās salnas un zemās gaisa temperatūras var kavēt sējumu attīstību. Vidzemē atšķirībā no citiem reģioniem vairāk apdraudēti ir ziemāju sējumi, jo tie ir aktīvi atsākuši veģetāciju. Turpretī vasarāji daudzviet Vidzemē ir nesen iesēti un nav tik lielā mērā attīstījušies, lai vēsie laikapstākļi tiem kaitētu. Visā Vidzemē vasarāju sējas darbi vēl nav pilnībā noslēgušies, jo lauksaimnieki ilgstoši netika uz lauka mitro laikapstākļu dēļ.

Lauksaimnieks pastāstīja, ka kopumā graudaugu situācija līdz šim Vidzemē ir bijusi pietiekami labvēlīga. "Ziemāji Vidzemē ir pārziemojuši labi. Gāja bojā apmēram 20-30% ziemas rapša sējumu, bet tā nav traģēdija. Kvieši un rudzi pārziemojuši labi, izņemot atsevišķas šķirnes," sacīja Jansons, paužot cerību, ka uznāks lietus un būs siltāks nekā sinoptiķi prognozē.

Jau ziņots, ka sākusies viena no aukstākajām maija nedēļām Latvijas vēsturē, un tikai nedēļas nogalē kļūs nedaudz siltāk. Vairākās naktīs gaidāmi aukstuma rekordi. Izklīstot mākoņiem un norimstot vējam, gaisa temperatūra pazemināsies līdz -1..-6 grādiem. Virs nulles gaisa temperatūra naktīs saglabāsies galvenokārt tikai zem mākoņiem, kā arī vietām jūras tuvumā. Zāles augstumā gaiss vietām atdzisīs līdz aptuveni -10 grādiem.

Ne tikai naktis, bet arī dienas būs maijam neraksturīgi dzestras - no otrdienas līdz ceturtdienai gaisa temperatūra pārsvarā saglabāsies zem +10 grādiem, nedēļas nogalē tā var pakāpties līdz +17 grādiem. Sagaidāms, ka līdz ceturtdienai veidosies gubu mākoņi, kas vietām, brīžiem daudzviet atnesīs nokrišņus - galvenokārt īslaicīgu sniegu un krusu.

Tādējādi gaidāmi plaši sala postījumi dārzos un laukos, apdraudēti būs arī augi neapkurinātās siltumnīcās.