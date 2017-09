Lielākā daļa graudu Latvijā ir novākti, bet labības novākšana intensīvi turpināsies vēl šonedēļ un, iespējams, arī nākamās nedēļas pirmajās dienās, pastāstīja aptaujātie lauksaimnieku pārstāvji.

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības "Latraps" ģenerāldirektors Edgars Ruža teica, ka zemnieki pēc ilgstošajām lietavām atsāka vākt graudus pagājušās nedēļas beigās un šīs nedēļas sākumā, un darbi vēl intensīvi turpināsies šonedēļ. "Šī nedēļa ir ļoti "karsta" tādā ziņā, ka graudus kuļ tur, kur var uzbraukt uz lauka. Kaut kāds optimisma stariņš ir parādījies. Visi cīnās," teica Ruža.

Viņš piebilda, lai arī kopumā Latvijā lielākā daļa graudu ir novākta, lokāli saimniecībās un arī dažādos vienas saimniecības laukos mēdz būt atšķirīgi. "Latvijā dažādās vietās ir bijuši ļoti atšķirīgi laika apstākļi. Tajos reģionos, kur bija lietus katastrofa, vidēji vairāk nekā 70% labības lauku ir nokopti. Tajā pašā laikā dažam saimniekam šodien varbūt ir tikai 20% nokopti, bet dažs rītā svinēs apkūlības," teica Ruža. Lai gan augusta sākumā vāktā raža atbilda zemas kvalitātes pārtikas graudiem, bet septembrī vāktie graudi lielākoties atbilst lopbarības kvalitātei, izņemot tādus graudus, kas ir sākuši dīgt, un neatbilst nekādām prasībām.

"Latraps" ģenerāldirektors atzina, ka Latvijā ir arī daži lauki, no kuriem ražu nebūs iespējams novākt, bet vairums zemnieku darbus apdarīs līdz šīs nedēļas beigām. Šis gads ievāktās ražas apmēra ziņā, visticamāk, nebūs sliktāks par aizvadīto. "Ja būtu izdevies novākt visu ražu, skaidrs, ka šis ražas ziņā būtu bijis rekordgads. Pašlaik, iespējams, vidēji Latvijā tas nebūs sliktāks kā pagājušais gads," sacīja Ruža.

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (LPKS) "VAKS" valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons apstiprināja, ka pēc četru nedēļu pārtraukuma lietavu dēļ graudu ražas novākšana atsākās aizvadītās nedēļas nogalē, vietām šo pirmdien. Ražu novākt nav viegli, jo lietus ūdens dēļ ir problemātiski tikt virsū laukiem ar tehniku.

Viņš teica, ka šobrīd vāktie graudi atbilst lopbarības kvalitātei, bet tā daļa graudu, kas būs sadīguši, visticamāk, paliks uz lauka nenovākti. Līdz ar to visu ražu Latvijā nenovāks - it sevišķi to var attiecināt uz Latgali, kur nokrišņu bijis visvairāk. Arī Vidzemē varētu palikt nenovāktas platības. Graudu kulšana, visticamāk, turpināsies līdz nākamās nedēļas otrdienai, kad sinoptiķi sola puslīdz pieņemamu laiku.

Jansons atzina, ka lielākā daļa graudu Latvijā ir novākti, atlikuši nenovākti graudi lietavu visvairāk skartajos laukos dažādos reģionos, piemēram, Gulbenes apkārtnē varētu būt nenovākti kādi 30-40% graudu, bet Valmieras pusē - 20%. Graudu kopievākums Vidzemē un Latgalē šogad varētu būt arī lielāks nekā pagājušogad, kad šajos reģionos bija ļoti zema raža.