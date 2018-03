Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes ( LOSP ) atbalsta Ekonomikas ministrijas (EM) priekšlikumu novirzīt 78,9 miljonus eiro no " Latvenergo " virsplāna peļņas obligātā iepirkuma komponentes (OIK) sloga samazināšanai.

"Ceram un ticam, ka sāk realizēties LOSP prasība, ka valstij piederošu uzņēmumu peļņa ir jāiegulda valsts un visas sabiedrības interesēs. Koncerna "Latvenergo" papildu peļņa 78,9 miljonu eiro apmērā ir jānovirza elektroenerģijas OIK izmaksu segšanai, konkrēti - OIK fiksētās maksas samazināšanai patērētājiem. Un tam jau tuvākajā laikā ir jāatspoguļojas patērētāju rēķinos. Realizējot šo soli, netiks mainīta Elektroenerģijas tirgus likuma grozījumu norma par OIK diferenciāciju. Tāpēc mēs turpināsim prasīt grozīt šo likumu, lai zemnieki netiktu nostādīti zemākā kategorijā un neizdevīgākā situācijā attiecībā uz elektroenerģijas cenu," teica LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs.

LOSP norādīja, ka līdz ar EM priekšlikumu LOSP aktivitātes kopš 2016.gada decembra ir sadzirdētas un piedāvāts saprātīgs risinājums.

Tajā pašā laikā lauku uzņēmējiem un lauksaimniekiem nav pieņemama EM sabiedrībai paustā pozīcija, ka OIK sadārdzināšanās galvenie vaininieki ir uzņēmēji, kuri elektroenerģiju ražo biogāzes un biomasas koģenerācijā, norādīja LOSP. Ir jāizvērtē, vai grozījumi MK noteikumos par zaļo koģenerāciju neradīs situāciju, ka uz biomasas strādājošās zemnieku koģenerācijas stacijas būs spiestas likvidēties, kas nebūtu saimnieciski. "Atbalstam, ka blēži, kuri elektroenerģijas koģenerācijas staciju pieslēgumu atļaujas, vēlējās saglabāt uzrādot "konteinerus" ir anulējamas, un to vajag un var darīt bez jebkādiem MK noteikumu grozījumiem jau šodien. Aicinām EM nevilcināties ar šo lēmuma pieņemšanu," uzsvēra LOSP.

Kā vēstīts, ņemot vērā "Latvenergo" virsplāna peļņu, EM rosinās novirzīt 78,9 miljonus eiro OIK sloga samazināšanai

Ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens (V) 28.februārī norādīja, ka "Latvenergo" koncerna peļņas pieaugums skaidrojams ar nodokļu reformu. Tāpat laikapstākļu dēļ gada otrajā pusgadā bija liels ūdens pieplūdums Daugavā, līdz ar to bija iespēja ražot elektrību un pārdot to daudz lielākos apjomos nekā plānots, piebilda ministrs. Līdz ar to veidojas virsplāna peļņa 78,9 miljonu eiro apmērā, teica Ašeradens.

Viņš uzsvēra, ka 78,9 miljoni eiro ir jānovirza OIK samazināšanai, kas samazinātu OIK slogu gan iedzīvotājiem, gan juridiskām personām. Par šo jautājumu vēl jālemj valdībai. Ašeradens uzsvēra, ka tā būs politiska izšķiršanās - lēmumu par šāda risinājuma ieviešanu kā akcionāram jāiniciē Ekonomikas ministrijai, bet jāpieņem Ministru kabinetam.

"Latvenergo" koncerns pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, strādāja ar 925,627 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 0,6% mazāk nekā 2016.gadā, savukārt koncerna peļņa pieaugusi 2,5 reizes, sasniedzot 322,191 miljonu eiro, liecina kompānijas sniegtā informācija biržai "Nasdaq Riga".

Ministru kabinets pērn atbalstīja "Latvenergo" pamatkapitāla samazināšanu par 454,4 miljoniem eiro elektroenerģijas OIK saistību atpirkšanai. Ministru kabineta lēmuma rezultātā sagaidāmais valsts finanšu ietaupījums ir 262,06 miljoni eiro, bet patērētāju kopējās izmaksas tiek samazinātas par 716,47 miljoniem eiro.

OIK izmaksas 2016.gadā veidoja 237 miljonus eiro, bet pērn - 260 miljonus eiro. Patlaban plānots, ka šogad tie būs 187,9 miljoni eiro.

"Latvenergo" koncerns ir Baltijas mēroga energouzņēmums, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un pārdošanu, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades sistēmas aktīvu nomu. "Latvenergo" obligācijas kotē biržas "Nasdaq Riga" parāda vērtspapīru sarakstā.

LOSP ir Latvijas lielākā un nozīmīgākā nacionālā līmeņa lauksaimnieku konsultatīvā padome, kas apvieno 60 lauksaimniecības nozaru un daudznozaru valsts līmeņa nevalstiskās organizācijas un kopumā pārstāv vairāk kā 14 200 ražojošo lauksaimnieku. LOSP iesaistās Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā sadarbībā ar valsts likumdevējiem, valsts pārvaldes institūcijām, Zemkopības ministriju un citiem sociālajiem sadarbības partneriem.