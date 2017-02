No marta līdz maijam mājputni būs jātur slēgtās telpās

Lai pasargātu mājputnu ganāmpulkus no putnu gripas izplatības, no 1. marta dzīvnieku īpašniekiem un to turētājiem būs jāievēro striktāki biodrošības pasākumi mājputnu novietnēs, informēja Zemkopības ministrijā (ZM).