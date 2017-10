Vakcīnas pret salmonelozi šā gada rudenī un nākamgad PVD piegādās Latvijas lielākais olu ražotājs "Balticovo", kurš bija viens no trīs pretendentiem, kas pieteicās konkursam. Pavisam PVD ir reģistrētas 19 dējējvistu novietnes.

"PVD izsludinātajā iepirkumā par vakcīnu piegādi varēja piedalīties ikviens veterināro zāļu lieltirgotājs, kurš var piegādāt nepieciešamo vakcīnu. Ar zemāko piedāvāto cenu iepirkumā ir uzvarējis uzņēmums "Balticovo", kam bez dējējvistu novietnēm pieder arī veterināro zāļu lieltirgotava," skaidroja Ribakova.

Viņa norādīja, ka vakcīnas saņemšanai varēja pieteikties reģistrētas dējējvistu novietnes īpašnieks, ievērojot 2011. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumos "Kārtība, kādā veic salmonelozes profilakses un apkarošanas pasākumus, vakcinējot vistas pret salmonelozi" noteikto kārtību.

Ribakova arī atzīmēja, ka dējējvistu vakcinācija ir viena no salmonellas kontroles metodēm, tādēļ kopš 2011. gada ar Eiropas Komisijas (EK) finansiālu atbalstu Latvijā notiek dējējvistu vakcinācija pret "Salmonella Enteritidis", tādējādi novēršot olu kontamināciju ar salmonellām un attiecīgi nepieļaujot cilvēku saslimšanas gadījumus ar salmonelozi. Olas un to produkti joprojām esot viens no biežākajiem cilvēku saslimšanas avotiem ar salmonelozi.

PVD dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļas vecākā eksperte paskaidroja, ka 2017. gada rudenī un 2018. gadā vakcīnas iegādei ir paredzēti 198 660 eiro, no kuriem Eiropas Savienība Latvijai atmaksās 75 %.

PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.