Viedtālruņa īpašniece, 18 gadus vecā Brianna Olivasa attēlus ar bojāto aparātu ievietojusi sociālajos tīklos, izsaucot kompānijas interesi par šo gadījumu, raksta portāls "The Mashable". "Apple" preses pārstāvis portālam apstiprināja, ka viņi esot sazinājušies ar tālruņa īpašnieci un izmeklē šo negadījumu.

Pagaidām netiek atklāts, kāds bijis defekta cēlonis, taču, visticamāk, to izraisījusi litija jonu akumulators, ziņo "The Forbes". Olivasa apstiprinājusi, ka telefona uzlādēšanai izmantojusi tikai oriģinālo "Apple" lādētāju, un līdz tam problēmu ar aparātu neesot bijis.

Dienu pirms incidenta Olivasa telefonu bija aiznesusi uz tuvējo "Apple" pārstāvniecību, jo telefona akumulators vairs neuzlādējās. Tur tika veikta aparāta diagnostika, taču nekādas sistēmas problēmas netika atklātas, un telefons darbojās normāli.

"Nākamajā rītā es gulēju un telefons atradās pie mana galvgaļa, iesprausts lādētājā," stāsta Olivasa. "Mans draugs to paņēma, nolika uz galda un aizgāja uz vannas istabu. Ar acs kaktiņu viņš pamanīja, ka mans telefons dūmo un dzirdēja sīcošu skaņu. Kad viņš nonāca pie telefona, tas jau bija aizdedzies. Viņš to paķēra un ienesa vannas istabā, kur tas uzsprāga, un no telefona cēlās vēl vairāk dūmu."

Olivasas draugs degošo telefona degšanu ir nofilmējis.

So my IPhone 7 plus blew up this morning 🤗 was not even using it, literally no explanation for this pic.twitter.com/sQ8CJt4Y69

— Bree✨ (@briannaolivas_) February 23, 2017