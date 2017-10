Investori pozitīvi reaģēja uz balsojumu Senātā, kur ar 51 balsi "par" un 49 "pret" tika atbalstīts budžeta plāns, kas ļauj nodokļu samazināšanas reformu pieņemt ar vienkāršu balsu vairākumu, nevis 60 senatoru balsīm.

"Optimisms par kaut kāda veida nodokļu reformu ASV nepārtraukti ir pieaudzis un mazinājies kopš gada sākuma, un lai arī joprojām jāveic zināms ceļš, kamēr Pārstāvju palāta plānu pieņems, par progresu var uzskatīt faktu, ka plāna jautājumā ir piedzīvots zināms progress," sacīja "CMC Markets UK" galvenais tirgus analītiķis Maikls Hjūsons.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās pieauga.

Eiro vērtība pret ASV dolāru samazinājās, britu mārciņas vērtība pret dolāru pieauga, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm novembrī piektdien pieauga par 0,18 ASV dolāriem līdz 51,47 dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena piegādēm decembrī Londonas biržā kāpa par 0,52 dolāriem līdz 57,75 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pieauga par 0,7% līdz 23 328,63 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" palielinājās 0,5% līdz 2575,21 punktam, bet indekss "Nasdaq Composite" kāpa par 0,4% līdz 6629,05 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 piektdien praktiski nemainījās un bija 7523,23 punkti, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 praktiski nemainījās un bija12 991,28 punkti, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 pieauga par 0,1% līdz 5372,38 punktiem. Madrides biržas indekss IBEX 35 kāpa par 0,3% līdz 10 222,7 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru samazinājās no 1,1854 līdz 1,1781 dolāram par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru pieauga no 1,3153 līdz 1,3189 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu palielinājās no 112,56 līdz 113,51 jenai par dolāru.