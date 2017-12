ASV centrālās bankas - Federālās rezervju sistēmas (FRS) - Atvērtā tirgus komiteja trešdien nolēma paaugstināt bāzes procentlikmi.

Bāzes procentlikmes mērķrādītājs paaugstināts par 0,25 procentpunktiem līdz 1,25% - 1,5%.

Iepriekšējās izmaiņas bāzes procentlikmē tika veiktas šogad jūnijā, bet pirms tam - martā un pērn decembrī, kad banka īstenoja pirmo paaugstinājumu kopš 2015.gada decembra.

Lai veicinātu ASV ekonomikas atgūšanos no recesijas, kopš 2008.gada beigām bāzes procentlikmes mērķrādītājs bija 0% - 0,25%, 2015.gada decembrī tas tika paaugstināts līdz 0,25% - 0,5%, 2016.gada decembrī - līdz 0,5% - 0,75%, šogad martā - līdz 0,75% - 1%, bet jūnijā - līdz 1% - 1,25%.

Atvērtā tirgus komiteja trešdien arī paaugstināja iekšzemes kopprodukta pieauguma prognozi šim gadam no septembrī prognozētajiem 2,4% līdz 2,5%, nākamajam gadam no 2,1% līdz 2,5%,, 2019.gadam no 2% līdz 2,1%, bet 2020.gadam - no 1,8% līdz 2%.

Inflācijas prognoze šim gadam paaugstināta no 1,6% līdz 1,7%, nākamajam gadam tā saglabāta 1,9% līmenī, bet 2019. un 2020.gadam - 2% līmenī.

Bezdarba līmeņa prognoze šim gadam paaugstināta no 4,1% līdz 4,3%, nākamajam un aiznākamajam gadam - no 3,9% līdz 4,1%, bet 2020.gadam tā saglabāta 2% līmenī.

Tāpat kā septembrī, FRS amatpersonas prognozē, ka nākamgad bāzes procentlikme tiks paaugstināta trīs reizes, bet 2019.gadā - vienu reizi.

Nākamā FRS Atvērtā tirgus komitejas sanāksme notiks 31.janvārī un 1.februārī, bet jau 3.februārī pašreizējo FRS prezidenti Dženetu Jelenu šajā amatā nomainīs Džeroms Pauels, kuram gan vēl jāgūst Senāta apstiprinājums.