No darba atlaisti divi lidostas apsardzes darbinieki, kuri šā gada aprīlī no pārpildītas aviokompānijas "United Airlines" lidmašīnas ar varu izvilka pasažieri, vēsta raidsabiedrība "Sky News".

Čikāgas aviācijas departaments pēc iekšējās izmeklēšanas nolēma atlaist darbinieku, kurš sākotnēji izvilka Deividu Dao no viņa sēdvietas, kā arī viņa priekšnieku, kurš "apzināti dzēsis faktus no darbinieka ziņojuma" par šo incidentu.

Vēl trīs darbiniekus, kuri arīdzan bija saistīti ar incidentu, departaments uz piecām dienām atstādināja no amata. Taču viens no viņiem pēc šī lēmuma iesniedzis atlūgumu.

Vēstīts, ka plašu ažiotāžu aprīlī guva aculiecinieku video, kas uzņemts ASV aviokompānijas "United Airlines" lidmašīnā. Video redzams, kā lidostas darbinieki ar varu no lidmašīnas izvelk pasažieri.

Cietušais pasažieris Dao salauza degunu pret krēsla rokas atzveltni. Vēlāk viņš piecēlies un nemitīgi atkārtojis vārdus – "vienkārši nogaliniet mani".

Sākotnēji "United Airlines" vēl vairāk pielēja eļļu ugunij, nosaucot pasažieri par "destruktīvu un kareivīgu". Vēlāk gan aviokompānija pasažierim atvainojās un vienojās ar Dao par izlīguma maksājumu, lai savainotais vīrietis nevērstos pret aviokompāniju tiesā.

Incidents izcēlās, jo kompānija bija pārdevusi vairāk biļešu nekā lidmašīnā ir vietu, kas lielākoties ASV štatos ir likumīga prakse. Tādējādi aviokompānijas cenšas nodrošināt, ka lidmašīna vienmēr būs pilna, pat ja kāds no biļešu īpašniekiem uz reisu neieradīsies. Līdzīgu praksi īsteno arī Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" un citas aviosabiedrības Eiropā.

Parasti pasažierus lūdz brīvprātīgi atteikties no lidojuma pirms iekāpšanas lidmašīnā, taču Čikāgas reisa gadījumā notika citādāk – visi pasažieri jau bija ieņēmuši sēdvietas un tikai tad tiem tika lūgts brīvprātīgi atbrīvot četras vietas.

Pēc šī incidenta "United Airlines" ir ieviesusi praksi neizsēdināt no lidmašīnas pasažierus, kuri jau tajā ir iekāpuši. Vienlaikus paaugstināta samaksa tiem pasažieriem, kuri piekrīt atteikties no savas sēdvietas lidmašīnā, lai lidot varētu kāds cits. Šī summa svārstās no 1144 eiro līdz 8480 eiro.