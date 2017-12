Ja 1970. – 1980. gados PSRS Valsts bankas noteiktais oficiālais rubļa kurss pret ASV dolāru bija 60 līdz 75 kapeikas par vienu dolāru, tad no krimināllietas pret A. Švarcšteinu, V. Gorjučko un A. Akuličevu pētnieks atklājis, ka no 1979. gada vasaras līdz astoņdesmito gadu vidum melnajā tirgū viens ASV dolārs maksāja aptuveni no trīs rubļiem 20 kapeikām līdz četriem rubļiem 50 kapeikām.

"Tātad faktiskais dolāra kurss melnajā tirgū bija četras līdz septiņas reizes augstākās nekā oficiālais valsts noteiktais kurss," secina Zelmenis.

Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas dokumentos atrodama informācija, ka 1986. gadā nelegālie valūtas uzpircēji ārzemju jūrniekiem esot maksājuši četrus līdz piecus rubļus par vienu ASV dolāru, tātad, kā uzsver pētnieks, starpība starp oficiālo un melnā tirgus kursu bijusi vēl lielāka.

"Ievērības cienīgs ir fakts, ka vairumā no apskatāmā laika krimināllietām par kontrabandu bija notiesāti Latvijas Jūras kuģniecības jūrnieki. No vienas puses, tas bija tikai likumsakarīgi, jo tieši jūrniekiem, regulāri braucot uz ārzemēm, bija vislielākās praktiskās iespējas ievest un izvest visdažādākās preces, proti, nodarboties ar kontrabandu," atgādina Zelmenis. Par to, kā jūrnieki visbiežāk tika tiesāti par kontrabandu, iespējams lasīt šeit.

Jau vēstīts, ka Saeima 2014. gada pavasarī valdībai uzdeva izveidot pētnieku komisiju, kurai rekomendācijas par "čekas maisu" atvēršanu jāsniedz līdz 2018. gada jūnijam. Kopš izveidošanas komisija saskārusies ne vien ar administratīviem šķēršļiem, bet tā arī nav varējusi iepazīties ar čekas dokumentiem.