Neskartās šampanieša nama "Veuve Clicquot" pildītās pudeles 2010. gadā tika izceltas no Baltijas jūras dibena, kur tās nogulēja kopā ar nogrimušu 19. gadsimta kuģi gandrīz 200 gadu.

Tomēr Francijas šampanieša nama "Veuve Clicquot" veiktā analīze parādīja, ka pudelēs esošais dzēriens ir nedzerams, vēsta Ālandu radio.

Ālandu salu kultūras ministrs Tonijs Asumā pagājušajā nedēļā apmeklēja Franciju, lai iepazītos ar "Veuve Clicquot" veikto analīžu rezultātiem. Parauga pudele "Veuve Clicquot" tika nosūtīta pagājušajā gadā.

"Tas ir šampanietis, taču ne tādas kvalitātes, kādu mēs vēlējāmies, tāpēc tas nav tā vērts. Turpmāk mēs tās klasificēsim kā muzeja eksponātus, nevis kā kaut ko patērējamu," sacīja Asumā. "Dzēriens pudelēs nekādi nav bīstams. Tās ir atkal aizkorķētas un tajās vairs nav spiediena, tāpēc tās var glabāt ilgu laiku."

Pirms šampanieša atzīšanas par nedzeramu bija plāni pudeles atkorķēt 2022. gadā, atzīmējot Ālandu salu autonomijas simtgadi.

Šampanieša pudeles 2010. gadā izcēla zviedru nirēji no divmastu kuģa, kurš nogrima pie Ālandu salām laikā starp 1825. un 1830. gadu. No kuģa vraka izceltas kopumā 145 šampanieša pudeles, kas nākušas no vīna darītavām "Veuve Clicquot", "Juglar" un "Heidsieck".

2011. gadā vairākas šampanieša pudeles tika pārdotas izsolē vidēji par 10 tūkstošiem eiro par pudeli.