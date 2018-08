Pasaules biržā trešdien saruka akciju cenas, atjaunojoties bažām par Turcijas krīzes ietekmi un investoriem cenšoties atbrīvoties no riskantākajiem aktīviem.

Vairāki analītiķi norādīja, ka investorus dara nemierīgus arī vājie Ķīnas ekonomikas dati.

"Visā Eiropā notiek plaša akciju izpārdošana, jo dīleri ir nobažījušies par valūtas krīzi Turcijā un Ķīnas izaugsmes atslābumu," raksta "CMC Markets UK" analītiķis Deivids Madens.

"National Australia Bank" vecākais valūtu stratēģis Rodrigo Katrils prognozēja, ka, lai gan trešdien jau otro dienu turpinājās Turcijas liras kursa kāpums, krīze Turcijā vēl kādu laiku turpinās ietekmēt pasaules biržas.

"Grūti iedomāties, ka liras problēmas varētu beigties, kamēr mēs neredzēsim būtiskus fiskālus pasākumus, lai atvēsinātu Turcijas ekonomiku, procentlikmju paaugstināšanu un diplomātisku atrisinājumu spriedzei attiecībās ar ASV," viņš norādīja.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās samazinājās.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pieauga, britu mārciņas kurss pret dolāru saruka, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien samazinājās par 2,03 ASV dolāriem līdz 65,01 dolāram par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 1,70 dolāriem līdz 70,76 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien samazinājās par 0,5% līdz 25162,41 punktam, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,8% līdz 2818,37 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" saruka par 1,2% līdz 7774,12 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien kritās par 1,5% līdz 7497,87 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX saruka par 1,6% līdz 12163,01 punktam, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 1,8% līdz 5305,22 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,1344 līdz 1,1349 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka no 1, 2723 līdz 1,2700 dolāriem par mārciņu, bet dolāra vērtība attiecībā pret jenu samazinājās no 111,15 līdz 110,73 jenām par dolāru.