Kā vēstīts, EFL, kas pārrauga Anglijas pēc spēka otrās, trešās un ceturtās divīzijas klubus, liegusi ieņemt augstus amatus "Blackpool" prezidentam un bijušajam direktoram Belokoņam, ziņojot, ka Latvijas baņķieris neesot izturējis īpašnieku un direktoru testu. Tests paredzēts, lai pasargātu līgas un to sacensību tēlu un godīgumu.

Kā apgalvoja "Blackpool" vienība, diskvalifikācija piešķirta pēc kriminālām apsūdzībām, kurās Belokoņam Kirgizstānā draudot 20 gadu cietumsods par naudas atmazgāšanu, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un negodīgumu.

Belokoņs Latvijā izplatītā paziņojumā pauž, ka respektē EFL lēmumu, saprotot, ka tas ir balstīts noteiktā formālā kārtībā un procedūrās.

"Jau augustā atstāju "Blackpool" kluba direktora amatu, pamatojot šo lēmumu ar kluba interesēm, lai emocionālā spriedze starp kluba īpašniekiem saistībā ar tiesvedību netraucētu kluba ikdienas darbam," teica Belokoņs. "Ņemot vērā to, ka EFL lēmuma pamatojumā minētie fakti par tiesvedību Kirgizstānā nav leģitīmi, apsvērsim EFL lēmuma pārsūdzēšanu."

Kā uzsver Belokoņa pārstāvji, spriedums Kirgizstānā pret baņķieri un vēl trim Latvijas pilsoņiem tiks pārsūdzēts augstākā instancē, jo Kirgizstāna esot rupji pārkāpusi Latvijas pilsoņu tiesības. "Šis Kirgizstānas spriedums tādējādi netiek atzīts un izpildīts Latvijā, Eiropas Savienībā un citās civilizētās valstīs," uzsver baņķiera pārstāvji.

Kā vēstīts, pēc EFL lēmuma Blekpūlas komanda no valdes atstādinājusi Kasparu Vārpiņu, kā arī plāno bloķēt Normunda Malnača plānoto pievienošanos valdei. Tāpat Belokoņs vairs nevarēs ieņemt kluba prezidenta amatu. "Blackpool" paziņojuši, ka Vārpiņš "neesot varējis pieņemt lēmumus bez Belokoņa piekrišanas".

"Uzskatām, ka Valērijs kontrolē Kasparu, tāpēc atstādinājām viņu. Valdes sēdēs viņš varēja pieņemt lēmumus tikai saņemot norādes no Valērija. Ja Valērijas nav nokārtojis īpašnieku un direktoru testu, mums no valdes jāatstādina visi, kas ir viņa ietekmē. EFL savu lēmumu balstīja uz izmeklēšanas gaitā ievākto informāciju," apgalvoja viens no kluba īpašniekiem Karls Oistons.

Savukārt Latvijas baņķieris, augustā atstājot Anglijas futbola kluba direktora amatu, tajā deleģēja Malnaču.

"Blackpool" daļējs īpašnieks Belokoņs tiesājas ar futbola kluba līdzīpašniekiem Oistonu ģimeni, jo viņi esot pārskaitījuši miljoniem mārciņu "Blackpool" līdzekļu uz citām sev piederošām kompānijām, izsniedzot nenodrošinātus bezprocentu aizdevumus un izmaksājot sev direktoru algas.

2006. gadā Belokoņs iegādājās 20% kluba akciju, un tieši viņa finansiālais atbalsts tika uzskatīts par galveno iemeslu, kāpēc komandai izdevās sasniegt un 2010./2011. gada sezonā spēlēt Anglijas premjerlīgā. Tomēr tagad īpašnieku starpā valda nesaskaņas, kuras abas puses nekautrējas arī iztirzāt publiski.

Pēdējās sezonās "Blackpool" piedzīvo ļoti grūtus laikus, taču iepriekšējā sezonā vienība pēc pārspēlēm ieguva tiesības atgriezties Anglijas pēc spēka trešajā līgā jeb "League One". Jaunajā sezonā vienība 11 spēlēs izcīnījusi 18 punktus un atrodas devītajā vietā.