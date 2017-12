Belokoņs no 'Blackpool' īpašniekiem saņem 10 miljonus mārciņu

Foto: LETA

Pirmdien, 4. decembrī Latvijas uzņēmējs, "Baltic International Bank" akcionārs, Valērijs Belokoņs no Oistonu ģimenes ir saņēmis pirmos 10 miljonus sterliņu mārciņu (11,3 miljoni eiro) no vairāk nekā 33 miljoniem mārciņu (37,6 miljoni eiro), kā to bija noteikusi Londonas Augstā tiesa 6. novembra spriedumā, portālu "Delfi" informēja kompānijas pārstāvji.